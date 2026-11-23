PV GAS tiếp nối hành trình phủ xanh 30 ha rừng tràm U Minh Hạ

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2026), giữa tháng 11 vừa qua, tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Lễ phát động trồng rừng và gắn biển Công trình Thanh niên “PV GAS vì một Việt Nam xanh”.

Dự án được triển khai dọc đường công vụ, sát hành lang tuyến ống khí PM3 – Cà Mau, nơi những công trình năng lượng và những cánh rừng tràm cùng hiện diện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức trao cây cho các đoàn viên thanh niên.

Dấu ấn tuổi trẻ PV GAS nơi rừng U Minh

Công trình trồng rừng do Đoàn Thanh niên PV GAS làm đầu mối phối hợp triển thực hiện trồng 30 ha rừng tràm, tương ứng khoảng 600.000 cây, chia thành hai giai đoạn.

Anh Lê Hoài Bắc - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên PETROVIETNAM, Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS cho biết, giai đoạn 1 trồng khoảng 200.000 cây tràm trên diện tích 10 ha đã hoàn thành. Tại chương trình, PV GAS phát động giai đoạn 2 trồng khoảng 400.000 cây tràm trên diện tích 20 ha còn lại. Toàn bộ diện tích rừng thuộc dự án sẽ được chăm sóc đến năm 2030 nhằm bảo đảm chất lượng cây trồng và hiệu quả phục hồi hệ sinh thái.

Đoàn Thanh niên PV GAS đã chủ động phối hợp với KTN, Vườn Quốc gia U Minh Hạ và các đơn vị liên quan trong công tác khảo sát, chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

Với các đoàn viên tham gia, hành trình này không chỉ là nhiệm vụ triển khai một công trình môi trường, mà còn là cơ hội được đến gần hơn với rừng, tìm hiểu về hệ sinh thái và cuộc sống của những người ngày ngày gắn bó với đất rừng U Minh Hạ.

Từ việc lựa chọn cây giống, theo dõi mực nước đến phòng chống cháy rừng vào mùa khô, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên trì và kinh nghiệm thực tiễn. Những trải nghiệm này giúp tuổi trẻ PV GAS hiểu rõ hơn những khó khăn của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường.

Các đại biểu tham gia trồng cây, phát động triển khai giai đoạn 2 của dự án.

Trách nhiệm và hành động

Công trình tại U Minh Hạ tiếp nối các hoạt động trồng cây, trồng rừng mà PETROVIETNAM và các đơn vị thành viên đã triển khai trên cả nước. Riêng tại Cà Mau, tháng 6/2026, PETROVIETNAM cùng các đơn vị đã trồng hơn 3.700 cây đước đôi trên diện tích 1,5 ha rừng ngập mặn tại xã Phan Ngọc Hiển. Những hoạt động này góp phần mở rộng sự đồng hành của ngành Dầu khí với địa phương từ lĩnh vực năng lượng sang bảo vệ môi trường và phục hồi hệ sinh thái.

Phó tổng giám đốc PV GAS Nguyễn Công Luận khẳng định, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, cung cấp khí và các sản phẩm khí phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh lương thực, PV GAS luôn xác định bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là những trách nhiệm cần được hiện thực hóa bằng các chương trình, công việc cụ thể.

Đồng chí Lê Hoài Bắc - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên PETROVIETNAM, Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS báo cáo tiến độ dự án.

Ghi nhận kết quả bước đầu của dự án, Phó tổng giám đốc Nguyễn Công Luận lưu ý, việc hoàn thành diện tích trồng mới chỉ là một phần công việc. Hiệu quả thực sự phải được đánh giá thông qua chất lượng cây trồng, tỷ lệ cây sống và công tác chăm sóc, bảo vệ rừng sau trồng.

Trên tinh thần đó, ông đề nghị Đoàn Thanh niên PV GAS và Chi nhánh Khí Tây Nam bộ (KTN) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vườn Quốc gia U Minh Hạ cùng các đơn vị liên quan, bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai 20 ha còn lại và thực hiện tốt công tác theo dõi, chăm sóc rừng.

Ông Nguyễn Mạnh Kha – Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của PV GAS, KTN, Đoàn Thanh niên và các đơn vị phối hợp trong triển khai công trình. Nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa PETROVIETNAM và tỉnh Cà Mau qua các công trình khí – điện – đạm cùng các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục và bảo vệ môi trường, ông Nguyễn Mạnh Kha khẳng định dự án trồng rừng tại U Minh Hạ là sự tiếp nối thiết thực của hành trình đồng hành cùng địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển Công trình Thanh niên “PV GAS vì một Việt Nam xanh”.

BOX: Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức gắn biển Công trình Thanh niên “PV GAS vì một Việt Nam xanh”, trao cây phát động và trực tiếp tham gia trồng rừng, đánh dấu việc triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án. Những cây tràm được vun trồng hôm nay không chỉ góp phần bổ sung diện tích rừng mà còn thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể và địa phương trong công tác bảo vệ hệ sinh thái.