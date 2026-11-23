Thư Kỳ bật khóc

TPO - Thư Kỳ bật khóc khi nhắc tới người đàn ông có ảnh hưởng nhất tới sự nghiệp của mình - đạo diễn Hầu Hiếu Hiền. Ông là người đã giúp đỡ cô trên con đường diễn xuất và dạy dỗ Thư Kỳ khi thử sức với vai trò đạo diễn.

Tối 22/11, ban tổ chức Giải thưởng điện ảnh Kim Mã lần thứ 63 đã trao giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất cho Thư Kỳ với bộ phim đầu tay Girl (Cô gái).

Hai đạo diễn lớn Lý An và Bong Joon Ho đã trao tượng cho nữ diễn viên. Trên sân khấu, Thư Kỳ bật khóc khi đón nhận tượng vàng. Trước đó, người đẹp từng đoạt giải Ảnh hậu Kim Mã lần thứ 42.

"Thật ngại quá, tôi muốn nói với các đạo diễn mới khác rằng, tôi thực sự vô cùng áy náy... Bởi vì tôi là một diễn viên đã vào nghề 30 năm, có nhiều kinh nghiệm như vậy rồi mới chuyển sang làm đạo diễn. Vì thế, tôi hy vọng có thể chia sẻ giải thưởng này cùng với mọi người", Thư Kỳ xúc động nói.

Thư Kỳ xúc động khi giành giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất Giải Kim Mã 2026. Cô xúc động nhắc tới ân nhân - đạo diễn Hầu Hiếu Hiền.

Sau đó, cô dành nhiều lời tâm sự để cảm ơn người thầy của mình - đạo diễn Hầu Hiếu Hiền.

"Tôi đã rất sợ mình sẽ không có cơ hội bước lên đây phát biểu... Bởi vì đây là tác phẩm mà tôi đã hứa với đạo diễn Hầu Hiếu Hiền nhất định phải hoàn thành. Nếu không có đạo diễn Hầu Hiếu Hiền, sẽ không có Cô gái, và cũng không có tôi của ngày hôm nay.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của tôi, có ít nhất một phần ba quãng thời gian là thầy luôn giúp đỡ, ủng hộ và không ngừng thay đổi tôi, giúp tôi có được vị thế và thành tựu trong giới điện ảnh như hiện tại. Tôi thực sự vô cùng biết ơn thầy", cô nói. Đạo diễn Hầu Hiếu Hiền là người giúp Thư Kỳ mở rộng tầm nhìn, thử sức trong vai trò mới.

Thư Kỳ nhớ lại lời dạy của Hầu Hiếu Hiền khi quay phim Nhiếp Ẩn Nương. Lúc đó, nữ diễn viên hoang mang không biết bản thân có thể đóng tốt vai sát thủ hay không, đạo diễn Hầu khuyên cô: "Con cứ thử đi, chỉ cần con chịu thử thì có khả năng sẽ làm được".

"Con người không có giới hạn, chỉ cần bạn không ngừng nỗ lực thì sẽ vượt qua được giới hạn của chính mình. Cảm ơn đạo diễn Hầu, giải thưởng này con xin dành tặng thầy", Thư Kỳ nói.

Đạo diễn Hầu Hiếu Hiền là người đã phát hiện tiềm năng của Thư Kỳ, bồi đắp diễn xuất và giúp nữ diễn viên thoát khỏi cái bóng "diễn viên phim cấp ba" nhờ các tác phẩm chất lượng cao như Thiên hi mạn ba, Thời gian đẹp nhất, Nhiếp Ẩn Nương.

Nhờ đó Thư Kỳ trở thành ngôi sao thực lực, minh tinh hạng A với địa vị cao như hiện tại. Từ diễn viên bị hoài nghi vì quá khứ, Thư Kỳ trở thành gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hoa ngữ, từng tham gia ban giám khảo tại Berlin, Cannes, Venice và được The Guardian xếp vào nhóm 50 diễn viên châu Á có ảnh hưởng nhất thế kỷ 21.

Vẻ đẹp rạng rỡ của Thư Kỳ ở tuổi 50.

Tác phẩm Cô gái có kịch bản dựa theo trải nghiệm bị bạo hành của Thư Kỳ thời bé. Cô tri ân đạo diễn Hầu Hiếu Hiền bằng cách lồng ghép một số hình ảnh kinh điển trong phim của ông.

Năm 2023, Hầu Hiếu Hiền và Thư Kỳ dự định tái hợp ở phim Thư lan hà thượng nhưng dự án dang dở vì đạo diễn mắc bệnh sa sút trí tuệ, sức khỏe không tốt. Vì vậy, hiện tại đạo diễn kỳ cựu đã ngừng làm việc.