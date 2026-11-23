TPO - Ba diva Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và ca sĩ Ngọc Anh (3A) cùng góp mặt trong show diễn "Ký ức Hà Nội" tại Cung Hữu nghị Việt Xô tối 21 và 22/11.
TPO - Nguyễn Hoài Nam Anh - con trai Hoa khôi Thu Hương - phải bỏ cuộc ngay vòng đầu tiên tại FIA F4 World Cup 2026 ngày 22/11, sau khi bị cuốn vào vụ va chạm liên hoàn khiến 10 tay đua dừng thi đấu. May mắn, tay đua 17 tuổi không bị thương.
TPO - Tối 21/11 (giờ địa phương), gần 30 nghệ sĩ Việt tham gia V-Beyond Concert tại Honda Center, bang California (Mỹ). Những màn kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ, từ nhạc pop, hip-hop đến những ca khúc khai thác chất liệu dân gian Việt Nam nhận được sự tán dương của khán giả và giới chuyên môn.
TPO - Thư Kỳ bật khóc khi nhắc tới người đàn ông có ảnh hưởng nhất tới sự nghiệp của mình - đạo diễn Hầu Hiếu Hiền. Ông là người đã giúp đỡ cô trên con đường diễn xuất và dạy dỗ Thư Kỳ khi thử sức với vai trò đạo diễn.
TPO - Ca sĩ Vũ Thịnh và diễn viên Fanny Trần được bố mẹ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong lễ thành hôn tổ chức ngày 22/11. Trước đó, cặp nghệ sĩ đã cử hành hôn lễ tại nhà thờ sau 9 năm gắn bó.
TPO - Sau ba ngày công chiếu chính thức, "Trại giam hạnh phúc" dẫn đầu phòng vé Việt với khoảng 77 tỷ đồng, gần 848.000 vé bán ra. "Ngày con còn mẹ" giảm doanh thu so với cuối tuần đầu, các phim ngoại chưa tạo được sức bật.
TPO - Ca sĩ Miley Cyrus và tay trống kém 6 tuổi Maxx Morando vừa tổ chức lễ cưới tại một dinh thự ở Palm Springs, California (Mỹ), sau một năm đính hôn. Cả hai đã ở bên nhau hơn 5 năm.
TPO - Sau khi lộ mặt ở Ca sĩ mặt nạ mùa 3, ca sĩ Ngọc Sơn nói anh muốn tham gia từ mùa đầu nhưng chưa dám nhận lời vì "sợ bản thân không có duyên". Suốt hành trình, anh được khán giả đánh giá cao với hai bản phối lại ca khúc "Bên đấy em có ai rồi", "Một đêm say" và "E là không thể".
TPO - “Sunrise on the Reaping” thu về 225 triệu USD trên toàn cầu trong tuần đầu công chiếu, đánh dấu màn tái xuất thành công của thương hiệu “The Hunger Games” sau nhiều năm.
TPO - Những thước phim đầu tiên của “Heal” hé lộ khoảnh khắc Công nương Kate kìm nén nước mắt khi nhìn lại hành trình điều trị ung thư. Không chỉ kể về bệnh tật, bộ phim còn khai thác những tổn thương tinh thần và quá trình tìm lại niềm vui sống sau biến cố sức khỏe của Hoàng hậu Anh tương lai.
TPO - Jang Won Young và Ahn Yu Jin, thành viên nhóm nhạc IVE nhận phản ứng tiêu cực khi tạo dáng chụp ảnh quá lố, khiến các thành viên khác bị đẩy ra rìa.
TPO - Đại diện đoàn phim “Căn nhà không mái che” đến nhà xin lỗi nhạc sĩ Phạm Tuyên chiều 22/11. Theo nhà báo Phạm Hồng Tuyến, ê-kíp thừa nhận sơ suất khi sử dụng ca khúc “Chiếc đèn ông sao” và cho biết sẽ sửa tập phim hát sai lời.
TPO - Bén duyên điện ảnh từ năm 8 tuổi, diễn viên Bảo Thanh sở hữu nhiều giải thưởng diễn xuất trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của phim truyền hình giờ vàng.
TPO - Trong hai ngày về nhà sau đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang muốn ăn bánh tráng và lẩu hải sản do mẹ chuẩn bị. Kể về những bữa cơm đón con, bà Nguyễn Ngọc Yến chia sẻ niềm vui sum họp cùng những lo lắng khi con bước vào hành trình mới.
TPO - Lý Tử Thất giành chiến thắng trong vụ kiện với công ty quản lý cũ, nhằm lấy lại được thương hiệu của mình. Hiện tại, cô nắm giữ nhiều vị trí trong giới văn hóa.
TPO - “Án mạng karaoke” kết thúc đợt chiếu với khoảng 48,47 tỷ đồng, trong khi “Bò sữa bay” mới thu hơn 19,3 tỷ đồng và đối diện nguy cơ thua lỗ. Lịch phát hành dày đặc khiến những phim bán vé chậm khó kéo dài thời gian tìm khán giả.
TPO - Thành công của phim kinh dị Hàn Quốc tại Việt Nam và Indonesia đang mở ra hướng khai thác mới cho các nhà sản xuất xứ kim chi. Không chỉ là thị trường tiêu thụ, Đông Nam Á còn có thể trở thành điểm tựa tài chính và sáng tạo khi phòng vé trong nước suy giảm.