Ban Bí thư kết luận về chính sách hỗ trợ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận của Ban Bí thư về chính sách chăm lo, hỗ trợ, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến.

Đối tượng hưởng chính sách gồm những ai?



Về đối tượng hưởng chính sách, kết luận nêu rõ, là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến trong ngành, lĩnh vực; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: PV)



Cụ thể, gồm người được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân; người được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật hoặc về khoa học và công nghệ (giải thưởng tặng cho cá nhân).

Nhân sĩ, trí thức có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác nhận, đề nghị.

Nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân chưa thuộc các nhóm đối tượng nêu trên, nhưng đáp ứng đủ các điều kiện:

Có tổng thời gian hoạt động, cống hiến từ đủ 30 năm trở lên trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, y tế hoặc bảo tồn, truyền dạy di sản văn hóa.

Có ít nhất một trong các hình thức ghi nhận, tôn vinh: Được tặng Huân chương Lao động hạng Ba trở lên; là đồng tác giả hoặc thành viên có đóng góp trực tiếp, được ghi nhận trong hồ sơ tác phẩm, công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước (giải thưởng tặng cho tập thể).

Được ban chấp hành hội chuyên ngành Trung ương, hội ngành toàn quốc nơi sinh hoạt hoặc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh nơi cư trú xác nhận quá trình hoạt động, cống hiến, thành tích và đề nghị.

“Giao Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định trường hợp đặc biệt đối với người không thuộc đối tượng nêu trên nhưng có nhiều cống hiến đặc biệt, được cộng đồng nghề nghiệp, xã hội ghi nhận và được cơ quan có trách nhiệm theo quy định thẩm định, đề nghị”, kết luận nêu.

Quy định chính sách cụ thể



Về định hướng chính sách, theo kết luận, các đối tượng nêu trên từ đủ 70 tuổi trở lên, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống (không tự đảm bảo được các nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt, khám, chữa bệnh và chăm sóc) được xem xét hỗ trợ đời sống hằng tháng theo quy định.

Các đối tượng nêu trên từ đủ 70 tuổi trở lên (không phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh kinh tế) được chăm sóc sức khoẻ theo quy định; được thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết và xem xét hỗ trợ đột xuất khi mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo kết luận, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến được tôn vinh, ghi nhận và tạo điều kiện tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, nghiên cứu, sáng tạo, truyền nghề, giáo dục truyền thống, lưu giữ và phát huy di sản tri thức, văn hóa theo nguyện vọng, phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm, sức khỏe và khả năng cống hiến. Việc tham gia các hoạt động được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, không phải là điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ; kết quả đóng góp được ghi nhận phù hợp.

Kết luận cũng nêu rõ, người đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ đời sống theo quy định được hỗ trợ hằng tháng theo độ tuổi: Từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi được hưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở; từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng bằng 4 lần mức lương cơ sở. Người đủ điều kiện được chăm sóc sức khoẻ được khám, chữa bệnh theo tiêu chuẩn lãnh đạo cấp vụ.

Kết luận cũng nêu rõ, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam có trách nhiệm xây dựng quy chế xét duyệt nội bộ; chủ động rà soát, xác nhận, đề nghị và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hồ sơ, đối tượng quy định thuộc phạm vi tổ chức, hội viên và lĩnh vực hoạt động của mình.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có trách nhiệm xây dựng quy chế, rà soát, xác nhận, đề nghị đối với nhóm đối tượng quy định không thuộc 2 liên hiệp.

Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ, chính sách lần đầu và danh sách bổ sung. Sau khi danh sách được phê duyệt, 2 liên hiệp và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có trách nhiệm cập nhật biến động (tăng, giảm, thay đổi thông tin) về đối tượng thụ hưởng, định kỳ báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

Kinh phí thực hiện chính sách được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Kết luận cũng khuyến khích MTTQ Việt Nam và các tổ chức hội vận động, huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp để chăm lo, hỗ trợ thêm cho các đối tượng thụ hưởng. Các nguồn lực này được quản lý riêng, bảo đảm công khai, minh bạch và không thay thế ngân sách nhà nước.