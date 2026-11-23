Phú Thọ huy động gần 1.200 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong tình huống sạt lở núi

TPO - Tình huống giả định khoảng 5.000 m3 đất đá sạt xuống Quốc lộ 70B, vùi lấp nhiều phương tiện, làm sập nhà và khiến nhiều người mắc kẹt. Gần 1.200 cán bộ, chiến sĩ và người dân được huy động tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sáng 23/11, tại Km 128 Quốc lộ 70B, đoạn qua thôn Đề Ngữ, xã Yên Sơn, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cấp tỉnh năm 2026.

Hình ảnh tại cuộc thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai lăng phun bọt chuyên dụng dập tắt đám cháy.

Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng của bão, khoảng 5.000 m3 đất đá, cây cối cùng bờ taluy bê tông bất ngờ sạt lở, vùi lấp toàn bộ mặt đường tại Km 128 Quốc lộ 70B, đoạn qua xã Yên Sơn. Nhiều phương tiện gặp nạn: xe khách 45 chỗ lao xuống vực; một ô tô 5 chỗ và ba xe máy bị đất đá vùi lấp, khiến nhiều người mắc kẹt, bị thương.

Các lực lượng triển khai tìm kiếm, cứu nạn, đưa những người mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cùng thời điểm, xe bồn chở 20 m3 dầu diesel bị lật xuống vực, làm phát sinh nguy cơ cháy, nổ. Sạt lở còn khiến hai căn nhà cấp 4 bị sập, nhiều người dân mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng khẩn trương triển khai phương án ứng phó, phân luồng giao thông và phong tỏa khu vực nguy hiểm. Phương tiện, thiết bị chuyên dụng được huy động đến hiện trường để tìm kiếm, giải cứu người bị nạn; sơ cứu người bị thương; xử lý nguy cơ rò rỉ nhiên liệu, phòng ngừa cháy, nổ và khắc phục hậu quả sạt lở.

Thiết bị, vận tải hạng nặng được triển khai để cứu người bị nạn dưới vực sâu.

Cuộc thực tập huy động gần 1.200 cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị hiện đại. Các lực lượng phối hợp triển khai những chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhanh chóng tiếp cận các khu vực gặp nạn, tìm kiếm và đưa người mắc kẹt đến nơi an toàn, đồng thời kiểm soát nguy cơ cháy, nổ.

Để xử lý tình huống kết hợp sạt lở đất, tai nạn giao thông, sập nhà và nguy cơ cháy, nổ do rò rỉ nhiên liệu, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng. Trong đó có thiết bị bay không người lái phục vụ chữa cháy, robot tìm kiếm, cứu nạn dưới nước và thiết bị CNCH đa năng.

Tìm kiếm, cứu nạn, đưa những người mắc kẹt, bị vùi lấp ra khỏi khu vực nguy hiểm

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết, cuộc thực tập nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn; giúp các lực lượng rèn luyện kỹ năng xử lý những tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn. Đây cũng là dịp kiểm tra năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp và việc sử dụng phương tiện, thiết bị của các lực lượng, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và CNCH.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng, đồng thời ghi nhận cuộc thực tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, bổ sung và hoàn thiện phương án cấp tỉnh; phổ biến các bài học về PCCC và CNCH đến cán bộ, người dân trên địa bàn.