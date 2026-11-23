Trục xuất 7 người Trung Quốc làm việc 'chui' tại Tây Ninh

TPO - Công an tỉnh Tây Ninh xử phạt và trục xuất 7 người Trung Quốc làm việc không giấy phép tại khu vực xã Đức Hòa sau thời gian dài vi phạm.

Ngày 23/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hoàn tất thủ tục trục xuất 7 người quốc tịch Trung Quốc về nước do vi phạm quy định về lao động tại Việt Nam.

7 người Trung Quốc không có giấy phép lao động bị trục xuất về nước

Trước đó, qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện 7 người này nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích làm việc nhưng không có giấy phép lao động theo quy định.

Cụ thể, cả 7 trường hợp đã làm việc trong thời gian dài tại khu vực xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, nhưng không có giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những người này về hành vi làm việc không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trục xuất cả 7 người khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài cư trú, hoạt động trái phép trên địa bàn.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài cần chủ động rà soát, chấp hành nghiêm quy định về tuyển dụng và khai báo lưu trú. Người nước ngoài khi đến Việt Nam phải nhập cảnh đúng mục đích thị thực, không làm việc khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.