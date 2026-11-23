TPO - Chia sẻ với cử tri TP. Cần Thơ, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết, Trung ương đang chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, tập trung phân cấp, phân quyền và xác định vị trí việc làm.