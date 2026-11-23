TPO - Đường Vành đai 3 TPHCM đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nhiều đoạn tuyến chính đã cơ bản hoàn thành, các nhánh cầu vượt và đường dẫn tại nút giao Tân Vạn đang được đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng thông xe vào cuối năm nay.
TPO - Đợt mưa lớn đầu tiên bắt đầu từ khoảng tối 24/11, kéo dài đến đêm 25/11. Đợt mưa thứ hai bắt đầu từ khoảng đêm 27/11 với cường độ lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày.
TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận của Ban Bí thư về chính sách chăm lo, hỗ trợ, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến.
TPO - Tình huống giả định khoảng 5.000 m3 đất đá sạt xuống Quốc lộ 70B, vùi lấp nhiều phương tiện, làm sập nhà và khiến nhiều người mắc kẹt. Gần 1.200 cán bộ, chiến sĩ và người dân được huy động tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
TPO - Tuyến đường trục chính đô thị dài khoảng 35,04 km đi qua 9 phường, xã từ nút giao cầu Hồng Hà đến hết địa phận xã Bát Tràng, kết nối liên thông với 8 cây cầu vượt sông Hồng.
TPO - Chiều 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương và TPHCM dự chương trình họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026), tại trụ sở HĐND, UBND xã Hóc Môn.
TPO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, cử tri xã Vân Sơn (Phú Thọ) kiến nghị đầu tư hạ tầng giao thông, hồ chứa nước, hỗ trợ phát triển du lịch, di dời dân khỏi vùng sạt lở và nâng cấp Trường THPT Lũng Vân thành trường phổ thông dân tộc nội trú.
TPO - Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước CHDCND Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV - 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS - 11), từ ngày 27 - 28/11.
TPO - Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 23/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị TP. Hải Phòng có giải pháp thúc đẩy hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng GRDP trong quý IV, trọng tâm về xuất khẩu, thu ngân sách, đầu tư công, phát triển doanh nghiệp, công nghiệp...
TPO - Chia sẻ với cử tri TP. Cần Thơ, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết, Trung ương đang chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, tập trung phân cấp, phân quyền và xác định vị trí việc làm.
TPO - Nhiều tuyến vỉa hè trên địa bàn Hà Nội đang đồng loạt được thi công, cải tạo trong giai đoạn cuối năm, gây ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt thường ngày của người dân.
TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những người trực tiếp dấn thân cùng hàng triệu tấm lòng tự nguyện cống hiến đã làm nên sức mạnh của phong trào nhân đạo, bồi đắp chiều sâu và sức sống trường tồn của truyền thống nhân ái Việt Nam...
TPO - Sáng 23/11, một ô tô loại 16 chỗ xảy ra va chạm với xe taxi tại khu vực phố cổ (Hà Nội) dẫn đến lật nghiêng giữa đường. Vụ việc không có thiệt hại về người.
TPO - Trong ngày thứ Ba (24/11), người dân và du khách tại Hà Nội được miễn 100% tiền vé khi sử dụng toàn bộ 129 tuyến xe buýt có trợ giá cùng 2 tuyến đường sắt đô thị nhân dịp nghỉ Lễ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2026), giữa tháng 11 vừa qua, tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Lễ phát động trồng rừng và gắn biển Công trình Thanh niên “PV GAS vì một Việt Nam xanh”.
TPO - Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục chạm ngưỡng xấu và rất xấu trong những ngày giữa tháng 11, Hà Nội đã ban hành kế hoạch hành động cấp bách, siết kiểm tra bụi tại các công trường xây dựng, làng nghề, đồng thời kích hoạt cơ chế phối hợp liên vùng với 7 tỉnh, thành phố lân cận.
TPO - Sau gần 5 giờ tìm kiếm trong đêm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ TP. Đồng Nai đã tìm thấy thi thể người bị đuối nước tại hồ Cần Đơn (xã Phú Nghĩa).