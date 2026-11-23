Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu hộ vệ Nga gần bờ biển Libya

TPO - Ngày 23/11, Tổng thống Volodymir Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine đã đánh chìm tàu hộ vệ Nga Merkury tại khu vực gần bờ biển Libya, bằng cách sử dụng 7 xuồng không người lái hải quân do Ukraine chế tạo.

Video vụ tấn công được đăng trên kênh Telegram của Tổng thống Ukraine

Tàu hộ vệ Merkury là một trong những tàu chiến mới nhất của Nga, được đưa vào biên chế năm 2023.

Ông Zelensky cho biết, lực lượng Ukraine cũng đã tấn công tàu chở hàng MV Angara của Nga trên Vịnh Phần Lan. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Nga sử dụng con tàu này để vận chuyển vũ khí.

Ông Zelensky nói thêm rằng 1 trực thăng chiến đấu Ka-27 của Nga cũng đã bị phá hủy cùng với tàu hộ vệ.

Cùng ngày, Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Libya kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra ngay lập tức, độc lập và minh bạch về các vụ tấn công tại cảng Benghazi và vùng biển ngoài khơi thành phố Benghazi ở miền đông Libya. Cơ quan này cảnh báo không để những hành động như vậy kéo Libya vào các cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya (UNSMIL) bày tỏ quan ngại sâu sắc về các sự cố xảy ra ngày 22/11, đồng thời nhấn mạnh rằng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Libya cũng như an ninh của người dân và tài sản nước này phải được tôn trọng.

UNSMIL kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chính trị hóa các sự cố trong khi cuộc điều tra đang diễn ra. Đồng thời, các bên cần tránh những phát ngôn và hành động leo thang có thể làm gia tăng căng thẳng trong nước.

“Libya không thể và không được phép trở thành chiến trường cho các cuộc xung đột của nước ngoài”, phái bộ nói trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X.

Các sự cố bao gồm vụ nổ trên tàu hải quân Nga đang neo đậu tại căn cứ hải quân Benghazi.

Theo các nguồn tin y tế, 10 người Nga và Libya bị thương nhẹ trong vụ nổ và đang được điều trị.

Công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh Vantor xác định con tàu là tàu hộ vệ Merkury thuộc Hải quân Nga. Hình ảnh chụp ngày 22/11 cho thấy phần lớn con tàu đã bị lật nghiêng và chìm xuống nước, chỉ còn phần mũi tàu nổi trên mặt nước. Khói và mảnh vỡ xuất hiện xung quanh cầu cảng.

Theo chính quyền Libya ở miền đông, tàu chiến Nga ghé cảng để tiếp nhiên liệu và tiếp tế trên hành trình trở về Nga. Chính quyền lên án vụ tấn công mà họ cho là hành động vi phạm chủ quyền Libya và đe dọa an toàn hàng hải.

Đến cuối ngày 22/11, một tàu thương mại treo cờ Malta đã bị xuồng không người lái mang chất nổ tấn công ngoài khơi Benghazi, Reuters dẫn các nguồn tin quân sự Libya cho biết. Lực lượng hải quân đã giải cứu các thuyền viên, trong đó một số người bị thương nhẹ.

Theo các nguồn tin, lực lượng hải quân và không quân Libya cũng đã đánh chặn hơn 20 xuồng không người lái ngoài khơi bờ biển vào tối cùng ngày.

Chính quyền Libya ở miền đông đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra quốc tế. Thủ tướng Osama Hamad kêu gọi làm rõ nghi vấn các xuồng không người lái xuất phát từ miền tây Libya, đồng thời xác minh thông tin cho rằng các chuyên gia Ukraine đang có mặt tại quốc gia này.

Ukraine nhiều lần sử dụng xuồng không người lái hải quân và tên lửa để tấn công các tàu chiến cũng như cơ sở hải quân của Nga, chủ yếu tại Biển Đen.

Trước đó, Nga từng cáo buộc Ukraine tấn công các tàu liên quan đến Nga ở Địa Trung Hải, trong đó 1 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng bị xuồng không người lái tấn công hồi tháng 3. Những xuồng này được cho là xuất phát từ bờ biển Libya.

UNSMIL tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Libya tiến hành điều tra. Phái bộ nói rằng những sự cố lần này cho thấy cần phải thống nhất lại các thể chế quốc gia và tăng cường năng lực bảo vệ chủ quyền, an ninh của Libya.

Phái bộ kêu gọi tất cả các bên hành động có trách nhiệm, duy trì ổn định và tận dụng những tiến triển trong tiến trình chính trị nhằm hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng tại Libya.