Bà Bùi Thị Minh Hoài: Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá là tạo nguồn lực nội sinh để phát triển

TPO - Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chiến, xã Vân Sơn (tỉnh Phú Thọ), bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị địa phương phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong Nhân dân; đồng thời chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường, gắn gìn giữ truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng.

Chiều 23/11, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chiến, xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của xã Vân Sơn. (Ảnh: Lê Huệ)

Ngày hội được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Tại đây, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động văn hóa tại khu dân cư.

Đời sống đồng bào Mường ngày một ấm no

Thôn Chiến được thành lập tháng 6/2026, hiện có 119 hộ với 603 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mường chiếm 98%.

Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường. Thu nhập bình quân của thôn đạt 32 triệu đồng/người/năm; thôn có 116 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Đáng chú ý, người dân trong thôn đã hiến khoảng 6.000m² đất xây dựng nhà văn hóa. Các hoạt động vệ sinh môi trường, văn nghệ, thể thao được duy trì, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên ở độ cao khoảng 800m so với mực nước biển; cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, người dân thôn Chiến từng bước khai thác tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà khu dân cư thôn Chiến. (Ảnh: Lê Huệ)

Thôn cũng được lựa chọn xây dựng mô hình “Làng số”, bước đầu ứng dụng công nghệ trong quảng bá du lịch, tiêu thụ nông sản và thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại Ngày hội, đại diện nhân dân và các tổ chức đoàn thể chia sẻ những cách làm trong phát triển kinh tế, chuyển đổi số, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong phát triển quê hương.

Phát huy bản sắc văn hóa Mường để phát triển du lịch

Phát biểu chung vui với đồng bào Mường thôn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Chiến nói riêng, xã Vân Sơn nói chung đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, sức mạnh đại đoàn kết không chỉ thể hiện qua sự đồng thuận trong cộng đồng mà phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, sự tương trợ, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất và đời sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: Lê Huệ)

Mỗi gia đình, người dân cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, đoàn kết phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đặc biệt, cần quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và những gia đình còn khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất, tạo sinh kế ổn định.

Đối với giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, địa phương tạo điều kiện để trẻ em trong độ tuổi được đến trường; quan tâm khuyến học, khuyến tài, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Địa phương chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Đặc biệt, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc Mường. Đây không chỉ là nhiệm vụ văn hóa mà còn là nguồn lực nội sinh, lợi thế quan trọng để địa phương phát triển.

Những giá trị đặc sắc như tiếng nói, trang phục, nhà sàn, tiếng chiêng, hát Ví, hát Đang, múa Mợi, Mo Mường và văn hóa ẩm thực cần được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ. Địa phương cần phát huy vai trò của nghệ nhân, người cao tuổi, người có uy tín trong truyền dạy văn hóa truyền thống; khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, tiếp nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình. Việc khai thác các giá trị văn hóa phục vụ du lịch phải đi đôi với bảo tồn, tránh làm mai một bản sắc vốn có.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng quà gia đình chính sách, người có công xã Vân Sơn. (Ảnh: Lê Huệ)

Cùng với đó, địa phương cần đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình trong giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn; phát huy truyền thống tương thân, tương ái. Đồng thời, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Vân Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; phát huy quyền làm chủ và tinh thần tự quản của người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần gương mẫu, trở thành hạt nhân đoàn kết, vận động gia đình và cộng đồng tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tặng quà động viên các đội bóng đá nữ dân tộc thiểu số tham gia Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Vân Sơn. (Ảnh: Lê Huệ)

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà cho tập thể khu dân cư thôn Chiến. Các đại biểu trao tặng 70 suất quà của Trung ương và của tỉnh cho các hộ gia đình chính sách, già làng, người có uy tín và hộ nghèo trên địa bàn xã Vân Sơn.