Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích ba ngày dưới sông Tiên

TPO - Sau ba ngày huy động hàng trăm người tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên 28 tuổi mất tích khi đi xe máy qua cầu Chìm. Trước đó, camera ghi lại hình ảnh chiếc xe đi xuống cầu nhưng không xuất hiện ở phía bên kia.

Chiều 23/11, lãnh đạo UBND xã Tiên Phước (TP. Đà Nẵng) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh T.Đ.T. (28 tuổi, trú tại địa phương) dưới sông Tiên, sau ba ngày mất tích.

Khu vực cầu Chìm nơi nam thanh niên mất tích. Ảnh CTV

Thi thể nạn nhân được phát hiện vào khoảng 14h20 cùng ngày, cách cầu Chìm - khu vực nghi xảy ra vụ việc khoảng 4 km.

Trước đó, khoảng 23h ngày 20/11, anh T. điều khiển xe máy đi qua cầu Chìm, bắc qua sông Tiên, rồi mất liên lạc với gia đình. Không thấy người thân trở về, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời tổ chức tìm kiếm.

Qua trích xuất dữ liệu camera tại khu vực, lực lượng chức năng phát hiện xe máy của anh T. di chuyển xuống cầu Chìm. Tuy nhiên, khi đến giữa cầu, ánh đèn xe bất ngờ không còn xuất hiện. Các camera ở phía đối diện cũng không ghi nhận hình ảnh nạn nhân đi qua cầu.

Nghi nạn nhân gặp nạn và bị nước cuốn trôi, từ ngày 21/11, hàng trăm người gồm lực lượng chức năng địa phương, Đội SOS Quảng Nam cùng người dân đã khẩn trương tìm kiếm tại khu vực cầu Chìm và dọc sông Tiên.

Đến khoảng 10h ngày 23/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện chiếc xe máy SH của anh T. dưới sông Tiên, cách cầu Chìm khoảng 100 m. Sau hơn 4 giờ tiếp tục tìm kiếm, thi thể nạn nhân được tìm thấy, cách vị trí cầu khoảng 4 km.

Lãnh đạo UBND xã Tiên Phước cho biết, cầu Chìm được xây dựng từ nhiều năm trước, bắc qua sông Tiên. Vào mùa nắng, phương tiện có thể lưu thông bình thường. Tuy nhiên, khi mưa lớn, nước sông dâng cao khiến cầu có thời điểm bị ngập. Hai đầu cầu đều được lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Thời điểm anh T. đi qua khu vực này, trời có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến cầu bị ngập, dòng chảy mạnh.

Cách cầu Chìm khoảng 200 m có cầu sông Tiên phục vụ việc đi lại của người dân. Dù vậy, nhiều người địa phương vẫn có thói quen đi qua cầu Chìm vì quãng đường ngắn hơn.