Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM đưa vào vận hành trang thông tin điện tử tổng hợp

Ngày 23/11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM công bố logo, bộ nhận diện thương hiệu và đưa vào vận hành trang thông tin điện tử tổng hợp tại tên miền hmg.org.vn.

Trang thông tin điện tử tổng hợp ra mắt có các chuyên mục Thời sự, TPHCM, Kinh tế, Xã hội, An ninh - Quốc phòng, Đô thị, Chuyển đổi số và Media. Đây là kênh tổng hợp thông tin chính thống, kịp thời, phục vụ cán bộ, đội viên, nhân dân thành phố và bạn đọc cả nước.

Các đại biểu tham dự lễ công bố logo, bộ nhận diện thương hiệu và ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM

Ông Lê Văn Minh - Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, yêu cầu các bộ phận phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu kịp thời, bảo đảm nội dung chính xác và tuân thủ quy định về báo chí, sở hữu trí tuệ, an ninh mạng.

Cùng ngày Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cũng công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu. Logo sử dụng ba chữ HMG, viết tắt tên giao dịch tiếng Anh Ho Chi Minh City Media Group. Các ô vuông nhiều màu tượng trưng cho hoạt động báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, đồng thời gợi hình ảnh phím điều khiển kỹ thuật số và những ô cửa sáng đèn của đô thị. Các vòng tròn đồng tâm gợi hình ảnh sóng phát thanh và truyền hình.

Tổng Giám đốc Lê Văn Minh cho biết việc xây dựng thương hiệu chung được triển khai song song với quá trình kiện toàn tổ chức và xây dựng mô hình hoạt động. Cuộc thi thiết kế tạo cơ hội để đội ngũ người làm báo, viên chức và người lao động đóng góp vào bộ nhận diện của cơ quan.

Từ 60 thiết kế của 22 tác giả, hội đồng giám khảo chọn trao sáu giải. Tác giả Lê Cao Nhân đoạt giải nhất, Phạm Ngọc Trâm đoạt giải nhì. Giải ba thuộc về nhóm Trần Đăng Khôi, Huỳnh Hữu Trí và Nguyễn Hồng Phúc. Ba giải khuyến khích được trao cho Thái Trần Ngọc Thành, Vũ Ngọc Tuấn và Lê Thị Hữu Vi.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM trực thuộc Thành ủy TPHCM, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026, bao gồm Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông cùng các phòng, ban chức năng.