Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự thành phố Đồng Nai

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đối với ông Trần Văn Mi, kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai khoá I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2026.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Nguyễn Nhâm)

Ngày 11/11, tại Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), HĐND thành phố Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1974, quê tỉnh Quảng Trị) có trình độ Thạc sĩ Xây dựng công trình, Kỹ sư Xây dựng cầu đường.

Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, ông Nguyễn Anh Tuấn làm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cũ.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố Đồng Nai đã miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai đối với ông Trần Văn Mi.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai quyết định điều động ông Trần Văn Mi đến công tác tại Đảng ủy phường An Lộc, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lộc kể từ ngày 1/11/2026.