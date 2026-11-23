Tổng thống Ukraine kêu gọi đàm phán bốn bên với Nga càng sớm càng tốt

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/11 kêu gọi sớm tổ chức các cuộc đàm phán mới với Nga có sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Âu, đồng thời nhắc lại yêu cầu để Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu qua video gửi tới cuộc họp tại Berlin của các nghị sĩ từ các quốc gia NATO, ông Zelensky hoan nghênh nỗ lực mới nhất nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với Mátxcơva.

“Chúng ta phải làm mọi cách để đảm bảo cuộc họp bốn bên - gồm Ukraine, châu Âu, Mỹ và Nga - diễn ra sớm nhất có thể. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện điều đó. Ngay ngày mai cũng được”, ông Zelensky phát biểu.

“Chúng tôi đã nghe từ các đối tác rằng họ muốn thúc đẩy để cuộc họp diễn ra trước Giáng sinh. Chúng tôi hy vọng nó có thể diễn ra sớm hơn nữa”.

Các đối tác châu Âu của Ukraine từng bị gạt ra ngoài các cuộc thảo luận trước đây. Nhưng thời gian gần đây, nỗ lực của họ nhằm tham gia vào các cuộc đàm phán đã trở nên đáng chú ý hơn.

Về nỗ lực gia nhập NATO, ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi mở đường để Ukraine trở thành thành viên chính thức của liên minh này, thay vì chỉ nhận các đảm bảo an ninh từ các quốc gia thành viên.

Ông lập luận rằng kinh nghiệm chiến đấu, ngành công nghiệp quốc phòng đầy sáng tạo và quân đội hùng hậu của Ukraine sẽ mang lại lợi ích cho các đồng minh khác.

“NATO chính là câu trả lời, và với một quân đội Ukraine mạnh mẽ, bản thân NATO cũng sẽ trở nên vững mạnh hơn”, ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo NATO đã bày tỏ sự do dự về việc kết nạp Ukraine vào liên minh.

Trong một cuộc họp của những quốc gia ủng hộ Ukraine tuần trước, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Washington có thể cân nhắc cung cấp cho Ukraine một đảm bảo an ninh tương tự như Điều 5 của NATO, coi đây là một phần trong thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng vẫn còn đó những câu hỏi lớn về việc các đảm bảo này sẽ vận hành như thế nào nếu thiếu cam kết toàn diện từ NATO.

“Những quốc gia nào sẽ hỗ trợ Ukraine nếu chúng tôi bị tấn công lần nữa? Các đối tác của chúng tôi sẽ phản ứng cụ thể ra sao? Những lực lượng nào sẽ được triển khai trước trên lãnh thổ của chúng tôi? Tất cả những điều này sẽ tiêu tốn bao nhiêu chi phí? Và liệu nó có thực sự hiệu quả hay không?”

“Những vấn đề này đều không hề đơn giản, và cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được những câu trả lời cụ thể, rõ ràng”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhắc lại lời kêu gọi các quốc gia NATO cung cấp thêm vũ khí phòng không, đồng thời thúc giục những nước này xuất kho các loại khí tài hiện có để giúp Ukraine đẩy lùi các cuộc không kích từ Nga.

“Những tên lửa có khả năng chặn đứng tên lửa đạn đạo của Nga không nên nằm phủ bụi trong các kho chứa”, ông nhấn mạnh.