TPO - Sau ba ngày huy động hàng trăm người tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên 28 tuổi mất tích khi đi xe máy qua cầu Chìm. Trước đó, camera ghi lại hình ảnh chiếc xe đi xuống cầu nhưng không xuất hiện ở phía bên kia.