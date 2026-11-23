Chiều 23/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị trao quyết định nghỉ hưu đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV; các đồng chí thôi tham gia Ban Chỉ đạo 110 và Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026
TPO - Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc cứu người tại khu vực biển thuộc phường Nha Trang.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố xem xét kéo dài thời gian thực hiện dự án hầm chui Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng đến hết quý II/2028, chậm một năm so với kế hoạch do vướng mặt bằng và chưa có nhà thầu tham dự gói xây lắp.
TPO - Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chiến, xã Vân Sơn (tỉnh Phú Thọ), bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị địa phương phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong Nhân dân; đồng thời chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường, gắn gìn giữ truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng.
TPO - Trước tình trạng thiếu nước tưới vào mùa khô, Đắk Lắk đề xuất Trung ương bố trí 1.500 tỷ đồng nâng cấp công trình thủy lợi Ea M'Droh 1, dự kiến bảo đảm nước tưới cho 200ha cây trồng hiện có và mở rộng thêm 1.650ha.
TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai khoá I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ngày 23/11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM công bố logo, bộ nhận diện thương hiệu và đưa vào vận hành trang thông tin điện tử tổng hợp tại tên miền hmg.org.vn.
TPO - Sau ba ngày huy động hàng trăm người tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên 28 tuổi mất tích khi đi xe máy qua cầu Chìm. Trước đó, camera ghi lại hình ảnh chiếc xe đi xuống cầu nhưng không xuất hiện ở phía bên kia.
TPO - Đợt mưa lớn đầu tiên bắt đầu từ khoảng tối 24/11, kéo dài đến đêm 25/11. Đợt mưa thứ hai bắt đầu từ khoảng đêm 27/11 với cường độ lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày.
TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận của Ban Bí thư về chính sách chăm lo, hỗ trợ, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến.
TPO - Tình huống giả định khoảng 5.000 m3 đất đá sạt xuống Quốc lộ 70B, vùi lấp nhiều phương tiện, làm sập nhà và khiến nhiều người mắc kẹt. Gần 1.200 cán bộ, chiến sĩ và người dân được huy động tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
TPO - Tuyến đường trục chính đô thị dài khoảng 35,04 km đi qua 9 phường, xã từ nút giao cầu Hồng Hà đến hết địa phận xã Bát Tràng, kết nối liên thông với 8 cây cầu vượt sông Hồng.
TPO - Chiều 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương và TPHCM dự chương trình họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026), tại trụ sở HĐND, UBND xã Hóc Môn.
TPO - Đường Vành đai 3 TPHCM đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nhiều đoạn tuyến chính đã cơ bản hoàn thành, các nhánh cầu vượt và đường dẫn tại nút giao Tân Vạn đang được đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng thông xe vào cuối năm nay.
TPO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, cử tri xã Vân Sơn (Phú Thọ) kiến nghị đầu tư hạ tầng giao thông, hồ chứa nước, hỗ trợ phát triển du lịch, di dời dân khỏi vùng sạt lở và nâng cấp Trường THPT Lũng Vân thành trường phổ thông dân tộc nội trú.
TPO - Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước CHDCND Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV - 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS - 11), từ ngày 27 - 28/11.
TPO - Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 23/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị TP. Hải Phòng có giải pháp thúc đẩy hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng GRDP trong quý IV, trọng tâm về xuất khẩu, thu ngân sách, đầu tư công, phát triển doanh nghiệp, công nghiệp...