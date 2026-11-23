Đề xuất lùi tiến độ hầm chui Hoàng Quốc Việt

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố xem xét kéo dài thời gian thực hiện dự án hầm chui Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng đến hết quý II/2028, chậm một năm so với kế hoạch do vướng mặt bằng và chưa có nhà thầu tham dự gói xây lắp.

Theo tờ trình của Sở Xây dựng, Dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng và kết nối phố Trần Vỹ) có tổng mức đầu tư hơn 1.106 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Trước đó, dự án được phê duyệt hoàn thành vào quý II/2027.

Phối cảnh dự án hầm chui Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng kết nối phố Trần Vỹ có tổng mức đầu tư hơn 1.106 tỷ đồng, đang được đề xuất lùi tiến độ hoàn thành đến hết quý II/2028.

Theo quy mô được duyệt, hầm chui được xây dựng theo hướng từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đi phố Trần Vỹ tại nút giao Phạm Văn Đồng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 1,203 km, trong đó phần hầm, tường chắn và gờ chắn bánh dài 672,8 m, mặt cắt ngang 6 làn xe rộng 22,1 m. Dự án cũng mở mới tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến phố Trần Vỹ rộng 50 m theo quy hoạch.

Ngoài hầm chui, công trình còn điều chỉnh dải phân cách giữa, mở rộng làn đường hai bên nút giao, xây mới cầu vượt đi bộ và di chuyển điểm trung chuyển xe buýt. Các hạng mục hạ tầng đi kèm gồm trạm bơm thoát nước, trạm biến áp, cây xanh, chiếu sáng, đèn tín hiệu và hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Lý giải việc đề xuất lùi tiến độ, Sở Xây dựng cho biết công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc. Đặc biệt, khi phát hành hồ sơ mời thầu điện tử gói thầu 01/XL (thi công xây lắp), không có nhà thầu nào tham dự. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung, buộc phải điều chỉnh kế hoạch thực hiện.

Về giải phóng mặt bằng, hai dự án thành phần 1.1 và 1.2 do UBND phường Phú Diễn và phường Nghĩa Đô thực hiện đã cơ bản hoàn thành bồi thường đất nông nghiệp, với diện tích lần lượt khoảng 30.500 m2 và 36.646 m2. Tuy nhiên, việc di dời các công trình ngầm, nổi vẫn đang triển khai, dự kiến hoàn tất toàn bộ mặt bằng trong quý II/2027.

Sở Xây dựng đánh giá việc kéo dài thời gian thực hiện đến hết quý II/2028 là phù hợp với chủ trương đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng và thực tế triển khai các dự án hầm chui tại Hà Nội. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh việc điều chỉnh không được tạo thành tiền lệ do thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Chủ đầu tư được yêu cầu rà soát kỹ hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu để tổ chức mời thầu lại gói xây lắp đúng quy định; đồng thời làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xác định trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan. Cùng với đó, phải lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, gắn với các mốc thời gian và cam kết hoàn thành cụ thể.

Đối với UBND các phường Phú Diễn và Nghĩa Đô, Sở Xây dựng đề nghị phân công rõ người, rõ việc để giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng, phối hợp với các đơn vị hạ tầng thống nhất phương án di dời công trình ngầm, nổi. Chủ đầu tư và chính quyền hai phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố nếu để dự án tiếp tục chậm trễ.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng và báo cáo tiến độ lên UBND thành phố hằng tuần. Hiện Sở Xây dựng đã hoàn tất thẩm định, đánh giá hồ sơ điều chỉnh dự án đủ điều kiện trình UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt.