Khánh Hòa truy tặng Bằng khen cho hai người tử vong khi cứu nạn nhân đuối nước

TPO - Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc cứu người tại khu vực biển thuộc phường Nha Trang.

Hai cá nhân được truy tặng Bằng khen là ông Nguyễn Duy An (trú tại Tổ dân phố 10 - 11 Vĩnh Hội, phường Tây Nha Trang) và ông Phạm Sáng (trú tại số 460 Võ Thị Sáu, phường Nam Nha Trang) - nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang (Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Đám tang của ông Phạm Sáng, nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang.

Theo quyết định, đại diện gia đình hai cá nhân được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, vào sáng 21/11, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú (phường Nha Trang), một phụ nữ đang tắm biển bất ngờ có dấu hiệu bị đuối nước. Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Duy An lập tức lao xuống biển ứng cứu. Tuy nhiên, trong quá trình cứu người, ông An cũng rơi vào tình trạng đuối nước.

Nhận được thông tin, ông Phạm Sáng cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp đưa cả hai người vào bờ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy An đã tử vong. Ông Phạm Sáng cũng bị kiệt sức trong quá trình ứng cứu và được đưa đi cấp cứu. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, ông Sáng đã không qua khỏi.

Ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thắp hương, viếng ông Phạm Sáng.

Sáng nay, ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo phường Tây Nha Trang đã đến viếng, thăm hỏi và chia buồn với gia đình ông Phạm Sáng.

Trước đó, ngày 22/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hoà Nam và lãnh đạo phường Nha Trang cũng đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Duy An.