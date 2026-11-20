Xúc động hình ảnh bé gái 3 tuổi mồ côi mẹ được cô giáo đón đến trường mỗi ngày

TPO - Mất mẹ từ khi mới hơn một tháng tuổi, bé gái 3 tuổi ở Thanh Hóa lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bà nội đã 75 tuổi. Thấu hiểu hoàn cảnh của cô học trò nhỏ, ba cô giáo mầm non đã tự nguyện thay nhau đón em đến trường mỗi sáng.

Những ngày qua, hình ảnh một bé gái mặc áo khoác, đeo chiếc cặp nhỏ, đứng trước cổng nhà ngóng chờ các cô giáo đi qua đón đến trường được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động.

Bé gái trong câu chuyện là Lê Ngọc Linh Đan (3 tuổi, ở thôn Hóa Quỳ 1, xã Hóa Quỳ, Thanh Hóa). Hình ảnh được camera gia đình ghi lại, sau đó bố bé là anh Lê Văn Thắng (40 tuổi) chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo anh Thắng, Linh Đan mất mẹ khi mới hơn một tháng tuổi. Do công việc thường xuyên phải đi làm xa, anh gửi con cho bà nội chăm sóc. Ở tuổi 75, bà trở thành chỗ dựa, chăm chút cho cháu gái từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Năm học 2025-2026, khi Linh Đan đủ 18 tháng tuổi, anh Thắng đưa con đến Trường Mầm non Hóa Quỳ, học tại điểm trường lẻ Liên Hiệp, cách nhà hơn 2km. Tuy nhiên, việc đưa đón cháu mỗi ngày trở thành nỗi lo của gia đình bởi bà nội tuổi cao, không biết đi xe máy.

Cô Lê Thị Lệ cùng bé Linh Đan.

Những ngày đầu, bà phải nhờ phụ huynh trong xóm chở cháu đến lớp. Khi có thời gian ở nhà, anh Thắng tranh thủ đưa con đi học.

Biết được hoàn cảnh của Linh Đan, cô Lê Thị Lệ (45 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp nhà trẻ, đã chủ động ghé nhà đón em mỗi sáng. Nhà cô nằm trên tuyến đường đến trường nên việc đưa đón khá thuận tiện.

"Hoàn cảnh cháu đặc biệt nên ai cũng thương cảm và mong muốn hỗ trợ. Do cháu còn nhỏ nên những ngày đầu còn lạ lẫm, chưa chịu đi cùng cô. Có hôm bà nội phải bế bé gái ngồi phía sau xe máy, cùng cô giáo đến lớp rồi lại nhờ phụ huynh khác chở về”, cô Lệ kể.

Không chỉ cô Lệ, những giáo viên cùng tuyến đường, mỗi khi đi qua nhìn thấy hai bà cháu cũng chủ động dừng xe đón em.

Cứ vậy, nhiều tháng qua, hình ảnh bé gái mang cặp sách, lon ton ra cổng đợi cô đến trường trở thành sự quen thuộc.

Năm học này, Linh Đan lên lớp 3 tuổi, được học với 2 giáo viên chủ nhiệm khác. Thế nhưng, thấu hiểu hoàn cảnh của bé, cô Lệ cùng 2 cô giáo lớp mới đều thay nhau đưa đón Linh Đan đến trường.

Theo cô Lệ, việc đưa đón cháu bé cũng không có lịch cụ thể, ai đi ngang qua nhà trước thì đón trước. Buổi chiều, nếu thuận đường, các cô hoặc hàng xóm lại giúp đưa bé về.

Bé Linh Đan lên lớp mầm non 3 tuổi vẫn luôn được các cô giáo tới nhà đón đến lớp.

Cô Nguyễn Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hóa Quỳ, cho biết việc các giáo viên thay nhau đưa đón Linh Đan xuất phát từ tình cảm và sự tự nguyện, không có sự phân công hay vận động nào từ phía nhà trường.

Mới đây, sau chuyến đi làm xa dài ngày trở về, xúc động khi thấy hình ảnh con gái ra cổng chờ cô đón đến lớp mỗi sáng, người bố đã chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của nhiều người.

"Mỗi lần đi làm xa, tôi luôn canh cánh nhất là con gái thiếu vắng tình mẹ, trong khi bà nội đã tuổi cao. Mỗi lần trở về, tôi chỉ có thể tranh thủ đưa con đi chơi, ngủ cùng con một đêm rồi lại tiếp tục hành trình mưu sinh. May mắn được sự hỗ trợ của các cô nên gia đình rất biết ơn", bố Linh Đan chia sẻ.