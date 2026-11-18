Dự án nghỉ dưỡng ồ ạt san đất đá, lấn hàng trăm mét ra biển Nha Trang

TPO - Hàng loạt xe tải, máy xúc đang san gạt đất đá, lấn ra biển hàng trăm mét tại dự án nghỉ dưỡng ở khu vực đèo Lương Sơn, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đất đá nối dài từ bờ ra biển

Những ngày gần đây, khu vực bãi Miễu, dưới chân đèo Lương Sơn, dọc đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang xuất hiện cảnh xe tải, máy xúc hoạt động liên tục. Đây là khu vực triển khai dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nha Trang Diamond Resort của Công ty TNHH Phú Hưng Phát.

Máy múc và xe tải thực hiện san lấp biển Nha Trang.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong những ngày giữa tháng 11 năm 2026 này, nhiều xe tải liên tục vận chuyển đất đá vào công trường rồi đổ xuống khu vực ven biển. Những chiếc máy xúc thay nhau san gạt, tạo mặt bằng. Từng lớp đất đá được đổ nối tiếp nhau, kéo dài từ phần bờ hiện hữu ra phía biển. Từ vị trí quan sát bên ngoài, phần diện tích được san gạt đã vươn ra biển hàng trăm mét, làm thay đổi đáng kể hiện trạng khu vực ven bờ.

Video: máy móc san lấp lấn biển Nha Trang tại khu nghỉ dưỡng.

Ghi nhận thực tế, khu vực thi công khá vắng vẻ, địa hình khó tiếp cận. Phía giáp đường Phạm Văn Đồng, doanh nghiệp quây kín công trường, khiến việc quan sát toàn bộ hoạt động bên trong gặp khó khăn.

Ông Phong, một người dân địa phương, cho biết hoạt động san lấp tại đây đã diễn ra hơn một tháng nay. Máy móc hoạt động liên tục, có những ngày 2-3 máy xúc cùng làm việc nên chỉ một thời gian ngắn cả khu vực đã biến đổi.

Việc san lấp từ bờ đã kéo dài hàng trăm mét ra biển.

Việc một diện tích lớn đất đá được đưa ra khu vực ven biển khiến hoạt động thi công tại đây thu hút sự chú ý của người dân. Đặc biệt, khu vực này nằm bên vịnh Nha Trang, nơi có giá trị lớn về cảnh quan, du lịch và môi trường sinh thái biển.

Bên cạnh đó, việc đưa một khối lượng lớn đất đá xuống khu vực ven bờ cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát nguy cơ phát tán bùn đất, ảnh hưởng đến chất lượng nước biển, hệ sinh thái ven bờ và cảnh quan tự nhiên.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Xuân Lộc, Trưởng Phòng Tài Nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Bắc Nha Trang cho biết, sau khi nhận được phản ánh, Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo phòng kiểm tra, xác minh. "Hiện nay chúng tôi vẫn đang tiến hành kiểm tra việc thi công của doanh nghiệp. Sau khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí ", ông Lộc nói

Dự án khởi động sau nhiều năm đình trệ

Hoạt động san lấp nói trên nằm trong phạm vi dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nha Trang Diamond Resort do Công ty TNHH Phú Hưng Phát làm chủ đầu tư.

Theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 do doanh nghiệp này lập vào năm 2008, dự án được định hướng phát triển thành khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao, nằm dọc đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ khu dân cư Đường Đệ đến Quốc lộ 1A, khu vực xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang trước đây.

Phía bên ngoài mặt đường Phạm Văn Đồng dự án được quây kín mít.

Dự án có quy mô khoảng 20,06 ha đất và 8,4 ha mặt biển, tổng vốn đầu tư dự kiến 3.000 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm khu trung tâm dịch vụ - khách sạn 450 phòng, biệt thự sinh thái, bungalow nghỉ dưỡng và công viên cây xanh.

Ngoài ra, dự án còn quy hoạch các tiện ích như nhà hàng, hồ bơi, khu vui chơi giải trí trên biển và spa.

Tuy nhiên, dù được quy hoạch với quy mô lớn, dự án đã trải qua hàng chục năm đình trệ. Có thời điểm, dự án từng bị đề nghị thu hồi do doanh nghiệp nợ thuế hơn 20 tỷ đồng.

Sau thời gian dài gần như không có chuyển động đáng kể, hiện dự án bất ngờ xuất hiện hoạt động thi công rầm rộ, trong đó đáng chú ý là việc vận chuyển, san gạt đất đá tại khu vực tiếp giáp mặt biển.

Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về hoạt động san lấp, lấn biển Nha Trang sau khi có kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng.