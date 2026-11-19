TIN BUỒN

Báo Tiền Phong và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

ÔNG NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Sinh năm 1955 (Ất Mùi).

Nguyên quán: xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Nơi ở: số 147 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Là bố đẻ đồng chí Nguyễn Hồ Hưng, Phó Trưởng ban Sinh Viên – Hoa Học Trò, Báo Tiền Phong.

Đã từ trần vào hồi 6 giờ 15 phút, ngày 19/11/2026 (tức ngày 11/10 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 72 tuổi.

LỄ VIẾNG, TRUY ĐIỆU VÀ ĐƯA TANG

Thời gian: Từ 13 giờ đến 14 giờ 30 phút, ngày 20/11/2026.

Địa điểm: Nhà tang lễ Viện Quân y 354, số 13 Đội Nhân, phường Ngọc Hà, Hà Nội.

Lễ hỏa táng cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển. An táng tại Nghĩa trang Yên Kỳ, Hà Nội.

TM GIA ĐÌNH

Bà quả phụ Nguyễn Hồng Ngân, Trưởng nam Nguyễn Hồ Hưng cùng toàn thể con cháu.