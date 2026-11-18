TIN BUỒN

Cụ bà: PHÙNG THỊ THÊ, sinh năm 1933

Là Mẹ đẻ đồng chí Phùng Công Sưởng- Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Đã từ trần vào hồi 17 giờ 05 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2026, tức ngày 10 tháng 10 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 94 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 9 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11 năm 2026 tại Nhà riêng: Thôn Ngọc Nhị, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội.

Lễ đưa tang được tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 20 ngày 11 tháng 2026, tức ngày 12 tháng 10 năm Bính Ngọ.

An táng tại: Nghĩa trang Cầu Cũ, thôn Ngọc Nhị, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính

- Đồng chí: Kiều Vũ Thái Ninh, Phó Trưởng phòng TCHC, Điện thoại: 0359.829.999

- Đồng chí: Nguyễn Văn Tư, Chuyên viên phòng TCHC, Điện thoại: 0988.300.815

Trân trọng kính báo!