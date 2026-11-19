TPO - Phóng viên Báo Tiền Phong đã có mặt tại hiện trường khai thác đá trái phép - nơi bà Đinh Thị Hoan - Phó Chủ tịch xã Ia Hrú từng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm của các cá nhân liên quan. Sau vụ chỉ đạo này, phó chủ tịch xã liên tục bị người đàn ông tên C đe dọa. Hiện bà Hoan đã có đơn tố giác đến Công an tỉnh Gia Lai.