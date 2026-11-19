TPO - Cây cầu bắc qua sông Mã ở xã Bá Thước (Thanh Hóa) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 210 tỷ đồng được kỳ vọng mở thêm hướng kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Tây xứ Thanh.
TPO - Báo Tiền Phong phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường Tam Phước, TP Đồng Nai tổ chức bàn giao 2 căn nhà sau khi hoàn thành việc sửa chữa cho hai hội viên Hội Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
TPO - Chiều 18/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phối hợp cùng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền tổ chức buổi ký kết thỏa thuận tài trợ các dự án phục vụ cộng đồng, phát triển giáo dục, y tế trên địa bàn.
TPO - ĐẢNG ỦY - BAN BIÊN TẬP BÁO TIỀN PHONG VÀ GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN:
TPO - Hàng loạt xe tải, máy xúc đang san gạt đất đá, lấn ra biển hàng trăm mét tại dự án nghỉ dưỡng ở khu vực đèo Lương Sơn, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
TPO - Ngày 18/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2026, tại đây ông Mạnh yêu cầu xã Chợ Rã hoàn thành bố trí tái định cư cho gia đình hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão Matmo năm 2025, trước ngày 15/12/2026.
TPO - Sau 10 ngày tìm kiếm, thi thể nam sinh 13 tuổi mất tích khi tắm biển Cửa Lò (Nghệ An) được phát hiện tại vùng biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), cách nơi gặp nạn khoảng 100km.
TPO - Ngày 17/11, tại Trại giam Nghĩa An (xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Báo Tiền Phong cùng các đơn vị đồng hành trao tặng 69 đầu sách với 266 cuốn, bổ sung nguồn sách phục vụ những người đang chấp hành án. Hoạt động diễn ra trong chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2026.
TPO - Phát hiện bé trai 2 tuổi đi lang thang một mình tại khu vực bãi biển Hoằng Tiến (Thanh Hóa), công an địa phương đã đưa cháu đến nơi an toàn, khẩn trương tìm kiếm người thân và bàn giao cháu về gia đình.
TPO - Phóng viên Báo Tiền Phong đã có mặt tại hiện trường khai thác đá trái phép - nơi bà Đinh Thị Hoan - Phó Chủ tịch xã Ia Hrú từng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm của các cá nhân liên quan. Sau vụ chỉ đạo này, phó chủ tịch xã liên tục bị người đàn ông tên C đe dọa. Hiện bà Hoan đã có đơn tố giác đến Công an tỉnh Gia Lai.
TPO - Ngành Y tế Đắk Lắk đã có kết quả xác minh tin đồn một người nhiễm HIV rồi lây cho nhiều người, khiến dư luận hoang mang.
TPO - Mỗi ngày, hàng nghìn lượt xe tải chở đất, vật liệu phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku nối đuôi nhau lưu thông trên tuyến ĐH26 qua xã Bình An (Gia Lai). Tình trạng xe tải hoạt động liên tục gây bụi bặm, làm hư hỏng mặt đường.
TPO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đề nghị UBND phường Vinh Phú kiểm tra, xác minh tình trạng đường ống nước sạch lắp đặt nhiều năm chưa thể vận hành, khiến hàng nghìn hộ dân vẫn phải dùng nước giếng khoan.
TPO - Bến thuyền du lịch Đá Bạc (xã Phú Lộc, TP. Huế) được đầu tư hơn 8,34 tỷ đồng, hoàn thành từ năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào khai thác, rơi vào cảnh hoang hóa, xuống cấp, gây nguy cơ lãng phí tài sản công.
TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng san nền lẫn đá hộc, đá tảng và rễ cây tại khu tái định cư ở TP Huế, nhà thầu đã thu gom, vận chuyển gần 150 m3 đá không bảo đảm chất lượng ra khỏi công trường.
TPO - Nhặt được chiếc ví chứa 70 triệu đồng trên đường, anh Hồ Công Lý ở TP. Huế đã chủ động trình báo công an, giúp lực lượng chức năng xác minh, trao trả tài sản cho người đánh rơi.
TPO - Dù công trường cũng là đường dân sinh, mỗi ngày có hàng nghìn người và phương tiện qua lại, nhưng đơn vị thi công thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.