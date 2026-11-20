Vụ trại lợn khủng xây trái phép trên đất rừng: Xã báo cáo gì?

TPO - Sau phản ánh về trang trại nuôi lợn xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất, đại diện UBND xã Hoa Quân (Nghệ An), cho biết đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra hiện trường, nhiều buổi làm việc với chủ cơ sở để xử lý vi phạm.

4 lần kiểm tra, 3 lần làm việc với người vi phạm

Liên quan đến bài báo “Trang trại lợn 'khủng', xây trái phép trên đất rừng” đăng tải trên Báo Tiền Phong, ngày 19/11, UBND xã Hoa Quân cho biết, đơn vị này đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan liên quan về quá trình kiểm tra, xử lý vụ việc.

UBND xã Hoa Quân cho biết, khu chăn nuôi nằm trên các thửa đất số 30, 32, 26, tờ bản đồ số 02, nay là tờ bản đồ số 38 (thôn An Ngọc, xã Hoa Quân), có mục đích sử dụng đất rừng sản xuất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Năm 2022, ông Lê Ngọc T. (trú thôn Thịnh Đức, xã Hoa Quân) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất từ người chủ cũ.

Trại lợn "khủng" rộng hàng nghìn mét vuông xây trái phép trên đất rừng sản xuất.

Thời điểm nhận chuyển nhượng, trên đất đã có một số công trình chăn nuôi gồm hai dãy chuồng lợn, chuồng gà, chuồng trâu, nhà sàn và các ao cá. Sau các đợt mưa bão năm 2025, nhiều công trình bị hư hỏng nặng, trong đó nhà sàn, chuồng trâu bị sập, mái hai dãy chuồng lợn bị tốc, một dãy chuồng bị sạt lở đất làm sập tường.

Ông T. sau đó đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp để tiếp tục hoạt động chăn nuôi. Trong quá trình này, chủ hộ tự ý múc đất, mở rộng lối đi, sửa chữa và nâng cấp các dãy chuồng cũ, xây dựng lại chuồng gà và một số công trình làm nơi ở cho công nhân. Ngoài ra, hai bể biogas phủ bạt HDPE được làm trên nền ao cũ để xử lý môi trường.

Qua kiểm tra, UBND xã xác định trên khu đất hiện có 3 dãy chuồng chăn nuôi với diện tích khoảng 3.000m2, nhà cho công nhân ở và chứa dụng cụ sản xuất rộng khoảng 190m2, một máy phát điện cùng hai ao chứa chất thải phủ bạt HDPE, diện tích khoảng 2.000m2.

Ngày 24/9/2026, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND xã Hoa Quân đã tổ chức làm việc với chủ trang trại. Tại buổi làm việc, ông T. thừa nhận việc tự ý xây dựng công trình trên đất rừng sản xuất. Xã Hoa Quân yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động liên quan, phối hợp với chính quyền xử lý vụ việc.

Ngày 20/10, xã tiếp tục kiểm tra thực địa, ghi nhận tại dãy chuồng phía trên có 536 con lợn, trọng lượng khoảng 15-16kg/con. Đàn lợn này được xác định đưa vào nuôi từ ngày 19/10. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu 4 người làm việc tại đây dừng các hoạt động vi phạm, không tiếp tục sửa chữa, xây dựng, chăn nuôi trên thửa đất vi phạm.

Xã Hoa Quân đã 4 lần kiểm tra, 3 lần làm việc với chủ trang trại nhưng hiện công trình vi phạm vẫn chưa được xử lý.

Ngày 22/10, UBND xã tiếp tục mời ông T. làm việc, yêu cầu dừng các hoạt động liên quan đến khu đất. Đồng thời yêu cầu người này đưa toàn bộ 536 con lợn ra khỏi khu vực vi phạm, không tiếp tục chăn nuôi tại đây và tự khắc phục các vi phạm hành chính.

Lập hồ sơ xử lý

Theo UBND xã Hoa Quân, đến nay địa phương đã tổ chức 4 cuộc kiểm tra hiện trường, 3 cuộc làm việc với người vi phạm.

Xã cũng ban hành văn bản đề nghị Điện lực phối hợp kiểm tra, ngừng cung cấp điện đối với các hộ sản xuất, kinh doanh vi phạm trên địa bàn nếu có; đồng thời chỉ đạo Công an xã kiểm tra thủ tục cư trú, tạm trú và xử lý vi phạm (nếu có). Để xác định cụ thể diện tích, ranh giới các hạng mục xây dựng phục vụ việc xử lý, UBND xã đã đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hỗ trợ đo đạc.

Xã Hoa Quân đang tiếp tục tuyên truyền, phối hợp các cơ quan chuyên môn để xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Đến thời điểm hiện tại, xã đã hoàn thành việc đo đạc, đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định. Địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động ông Lê Ngọc T. tự giác khắc phục các nội dung vi phạm, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn làm rõ hành vi để xử lý nghiêm.

UBND xã Hoa Quân cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo việc xử lý. Theo địa phương, xã mới thành lập sau sáp nhập đơn vị hành chính, cán bộ, công chức còn thiếu kinh nghiệm trong xử lý vi phạm hành chính nên cần được hỗ trợ để thực hiện đúng quy định pháp luật.