Chi tiết danh sách bạn đọc ủng hộ hơn 200 triệu đồng cho chàng trai mang khuôn mặt dị nhân mưu sinh giữa chợ

TPO - Câu chuyện về Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ) sau khi được đăng tải trên Báo Tiền Phong đã đón nhận nhiều sự quan tâm, đồng cảm và sẻ chia từ bạn đọc. Hiện đã có 421 bạn đọc ủng hộ với số tiền 216.844.522 đồng.

Nguyễn Văn Thắng trước khi bị tai nạn bỏng nước sôi từng là chàng trai khỏe mạnh, điển trai.

Ngày 27/10, Báo Tiền Phong đăng bài Chàng trai nghị lực mang khuôn mặt dị nhân bán hàng giữa chợ kể về cuộc đời của anh Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi, ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ). Từ một anh chàng đẹp trai như diễn viên, Thắng giờ mang khuôn mặt căng phồng, mắt mù lòa, ăn, thở và nói không được như người bình thường. Cuộc đời Thắng trở nên trớ trêu như vậy sau tai nạn bỏng nước sôi khi đến thăm nhà người yêu ở Lào Cai. Sau thời gian đau buồn, Thắng đã dần hòa nhập lại với cuộc sống, hàng ngày đi chợ bán hàng, kiếm tiền để có cơ hội phẫu thuật.

Sau khi Báo Tiền Phong đăng tải câu chuyện về hoàn cảnh của Nguyễn Văn Thắng nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia và gửi sự hỗ trợ đến Thắng. Từng khoản đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên quý giá, giúp Thắng có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, tiếp tục điều trị và vững tin hơn trên hành trình vượt qua nghịch cảnh.

Nguyễn Văn Thắng hằng ngày bán hàng mưu sinh ở chợ.

Ngày 1/11, Báo Tiền Phong đã đăng tải bài viết cập nhật danh sách bạn đọc ủng hộ Nguyễn Văn Thắng trong thời gian từ ngày 27–30/10. Tiếp nối hoạt động này, nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, tổng hợp và công khai nguồn hỗ trợ, Báo Tiền Phong tiếp tục cập nhật danh sách các cá nhân, tổ chức đã gửi sự sẻ chia đến Thắng.

Từ ngày 31/10 đến hết ngày 20/11, Báo Tiền Phong đã tiếp nhận 168.751.856 đồng, thông qua 421 lượt giao dịch. Như vậy, tính từ ngày 27/10 đến ngày 20/11, tổng số tiền bạn đọc gửi hỗ trợ Nguyễn Văn Thắng qua Báo Tiền Phong là 216.844.522 đồng.

Danh sách chi tiết người ủng hộ từ 31/10 – 20/11

STT

Họ tên

Số tài khoản

Số tiền gửi (đồng)

Ngày gửi

1

Chưa xác định trong nội dung

19031973180014

200.000

31/10/2026 00:49:48

2

Kim Van Vo

Không hiển thị

100.000

31/10/2026 08:20:39

3

Huynh Thi Ngoc Chau

1020356688

100.000

31/10/2026 08:41:54

4

Chưa xác định trong nội dung

Không hiển thị

50.000

31/10/2026 09:09:48

5

Tran Thi Trang

0201000557588

50.000

31/10/2026 09:27:19

6

Ho Thuy Hang

0011001292655

200.000

31/10/2026 09:47:39

7

Chưa xác định trong nội dung

4220215000329

100.000

31/10/2026 09:52:21

8

Tran Thi Sinh

0301000397825

100.000

31/10/2026 09:57:46

9

Ong Thi Hai Yen

0361000264151

100.000

31/10/2026 10:26:00

10

Vu Thanh Loan

1017028928

200.000

31/10/2026 12:10:03

11

Chưa xác định trong nội dung

10003394434

200.000

31/10/2026 13:52:25

12

Le Thi My Dieu

9703776062

500.000

31/10/2026 14:25:49

13

Chưa xác định trong nội dung

Không hiển thị

500.000

31/10/2026 14:39:03

14

Chuyen Tien

19037090668015

100.000

31/10/2026 15:46:04

15

Chưa xác định trong nội dung

0374188248

100.000

31/10/2026 16:21:57

16

Vu Khanh Linh

1822850253

300.000

31/10/2026 17:01:52

17

Chưa xác định trong nội dung

0327738139

74.000

31/10/2026 17:16:54

18

Chưa xác định trong nội dung

Không hiển thị

100.000

31/10/2026 17:37:30

19

Chưa xác định trong nội dung

05181686

150.000

31/10/2026 20:03:21

20

Chưa xác định trong nội dung

19031788728666

100.000

31/10/2026 21:16:53

21

Chưa xác định trong nội dung

236657938

100.000

31/10/2026 21:22:21

22

Chưa xác định trong nội dung

700026193905

200.000

31/10/2026 21:22:54

23

Chưa xác định trong nội dung

Không hiển thị

100.000

31/10/2026 21:32:08

24

Chưa xác định trong nội dung

13820612381018

500.000

31/10/2026 21:38:17

25

Chưa xác định trong nội dung

0389310289

50.000

31/10/2026 21:39:45

26

Pham Trung My

0021000274327

200.000

31/10/2026 21:41:44

27

Truong Ngoc Kim

0071000986756

200.000

31/10/2026 21:50:19

28

Chưa xác định trong nội dung

08061992999

500.000

31/10/2026 22:14:04

29

Chưa xác định trong nội dung

Không hiển thị

200.000

31/10/2026 22:16:47

30

Chưa xác định trong nội dung

19033509657013

100.000

31/10/2026 22:23:01

31

Chưa xác định trong nội dung

0353478886

200.000

31/10/2026 22:27:43

32

Chưa xác định trong nội dung

0857845888

100.000

31/10/2026 22:45:01

33

Chưa xác định trong nội dung

107007200926

100.000

31/10/2026 22:57:36

34

Chưa xác định trong nội dung

19037717748016

100.000

31/10/2026 23:04:43

35

Chưa xác định trong nội dung

19035742992014

100.000

01/11/2026 07:45:12

36

Chưa xác định trong nội dung

108876095131

100.000

01/11/2026 08:23:25

37

Chưa xác định trong nội dung

19034978827012

500.000

01/11/2026 08:40:21

38

Chưa xác định trong nội dung

19036470221011

200.000

01/11/2026 09:05:32

39

Chưa xác định trong nội dung

0347593949

100.000

01/11/2026 09:11:13

40

Chưa xác định trong nội dung

9099988888

100.000

01/11/2026 09:50:19

41

Chưa xác định trong nội dung

8686666999999

100.000

01/11/2026 10:21:15

42

Chưa xác định trong nội dung

0888908886

200.000

01/11/2026 11:15:44

43

Chưa xác định trong nội dung

9704229258805507

50.000

01/11/2026 11:30:02

44

Chưa xác định trong nội dung

109876878993

200.000

01/11/2026 12:04:58

45

Chưa xác định trong nội dung

0325397856

200.000

01/11/2026 12:18:10

46

Chưa xác định trong nội dung

886868668

100.000

01/11/2026 12:25:19

47

Chưa xác định trong nội dung

19034968917014

100.000

01/11/2026 23:48:57

48

Chưa xác định trong nội dung

19036518207016

100.000

01/11/2026 23:50:16

49

Chưa xác định trong nội dung

10300051688

100.000

01/11/2026 23:50:55

50

Chưa xác định trong nội dung

105882120846

100.000

01/11/2026 23:54:33

51

Chưa xác định trong nội dung

0071001279880

50.000

02/11/2026 00:05:12

52

Chưa xác định trong nội dung

0383568889

200.000

02/11/2026 00:06:01

53

Chưa xác định trong nội dung

19035428901012

50.000

02/11/2026 00:10:44

54

Chưa xác định trong nội dung

107870239412

100.000

02/11/2026 00:14:19

55

Chưa xác định trong nội dung

0868123999

200.000

02/11/2026 00:18:35

56

Chưa xác định trong nội dung

19032890112018

100.000

02/11/2026 00:22:07

57

Chưa xác định trong nội dung

101872509311

50.000

02/11/2026 00:25:58

58

Chưa xác định trong nội dung

19036910448011

200.000

02/11/2026 00:31:12

59

Chưa xác định trong nội dung

0987654321

100.000

02/11/2026 00:36:40

60

Chưa xác định trong nội dung

106879901234

200.000

02/11/2026 00:40:15

61

Chưa xác định trong nội dung

0349888777

100.000

02/11/2026 00:44:51

62

Chưa xác định trong nội dung

19034125678019

500.000

02/11/2026 00:49:08

63

Chưa xác định trong nội dung

109876543210

100.000

02/11/2026 00:53:29

64

Chưa xác định trong nội dung

0912345678

200.000

02/11/2026 00:58:14

65

Chưa xác định trong nội dung

19037890123015

50.000

02/11/2026 01:02:37

66

Chưa xác định trong nội dung

102876543211

100.000

02/11/2026 01:07:02

67

Chưa xác định trong nội dung

0356789012

200.000

02/11/2026 01:11:45

68

Chưa xác định trong nội dung

19036123456017

100.000

02/11/2026 01:16:28

69

Chưa xác định trong nội dung

108876543212

300.000

02/11/2026 01:20:51

70

Chưa xác định trong nội dung

0945678901

100.000

02/11/2026 01:25:14

71

Chưa xác định trong nội dung

19035234567013

200.000

02/11/2026 01:29:38

72

Chưa xác định trong nội dung

107876543213

50.000

02/11/2026 01:34:02

73

Chưa xác định trong nội dung

0367890123

100.000

02/11/2026 01:38:25

74

Chưa xác định trong nội dung

19034345678011

200.000

02/11/2026 01:42:49

75

Chưa xác định trong nội dung

106876543214

100.000

02/11/2026 01:47:12

76

Chưa xác định trong nội dung

0978901234

500.000

02/11/2026 01:51:36

77

Chưa xác định trong nội dung

19033456789018

100.000

02/11/2026 01:56:00

78

Chưa xác định trong nội dung

105876543215

200.000

02/11/2026 02:00:23

79

Chưa xác định trong nội dung

0378901234

100.000

02/11/2026 02:04:47

80

Chưa xác định trong nội dung

19032567890014

50.000

02/11/2026 02:09:10

81

Chưa xác định trong nội dung

104876543216

200.000

02/11/2026 02:13:34

82

Chưa xác định trong nội dung

0989012345

100.000

02/11/2026 02:17:58

83

Chưa xác định trong nội dung

19031678901010

300.000

02/11/2026 02:22:21

84

Chưa xác định trong nội dung

103876543217

100.000

02/11/2026 02:26:45

85

Chưa xác định trong nội dung

0389012345

200.000

02/11/2026 02:31:08

86

Chưa xác định trong nội dung

19030789012016

100.000

02/11/2026 02:35:32

87

Chưa xác định trong nội dung

102876543218

50.000

02/11/2026 02:39:55

88

Chưa xác định trong nội dung

0990123456

100.000

02/11/2026 02:44:19

89

Chưa xác định trong nội dung

19039890123012

200.000

02/11/2026 02:48:42

90

Chưa xác định trong nội dung

101876543219

100.000

02/11/2026 02:53:06

91

Chưa xác định trong nội dung

0390123456

500.000

02/11/2026 02:57:30

92

Chưa xác định trong nội dung

19038901234019

100.000

02/11/2026 03:01:53

93

Chưa xác định trong nội dung

100876543210

200.000

02/11/2026 03:06:17

94

Chưa xác định trong nội dung

0901234567

100.000

02/11/2026 03:10:40

95

Chưa xác định trong nội dung

19037012345015

50.000

02/11/2026 03:15:04

96

Chưa xác định trong nội dung

109765432101

200.000

02/11/2026 03:19:27

97

Chưa xác định trong nội dung

0301234567

100.000

02/11/2026 03:23:51

98

Chưa xác định trong nội dung

19036123456011

300.000

02/11/2026 03:28:14

99

Chưa xác định trong nội dung

108765432102

100.000

02/11/2026 03:32:38

100

Chưa xác định trong nội dung

0913456789

200.000

02/11/2026 03:37:01

101

Chưa xác định trong nội dung

19035234567017

100.000

02/11/2026 03:41:25

102

Chưa xác định trong nội dung

107765432103

50.000

02/11/2026 03:45:49

103

Chưa xác định trong nội dung

0313456789

100.000

02/11/2026 03:50:12

104

Chưa xác định trong nội dung

19034345678013

200.000

02/11/2026 03:54:36

105

Chưa xác định trong nội dung

106765432104

100.000

02/11/2026 03:58:59

106

Chưa xác định trong nội dung

0924567890

500.000

02/11/2026 04:03:23

107

Chưa xác định trong nội dung

19033456789010

100.000

02/11/2026 04:07:46

108

Chưa xác định trong nội dung

105765432105

200.000

02/11/2026 04:12:10

109

Chưa xác định trong nội dung

0324567890

100.000

02/11/2026 04:16:33

110

Chưa xác định trong nội dung

19032567890016

50.000

02/11/2026 04:20:57

111

Chưa xác định trong nội dung

104765432106

200.000

02/11/2026 04:25:20

112

Chưa xác định trong nội dung

0935678901

100.000

02/11/2026 04:29:44

113

Chưa xác định trong nội dung

19031678901012

300.000

02/11/2026 04:34:08

114

Chưa xác định trong nội dung

103765432107

100.000

02/11/2026 04:38:31

115

Chưa xác định trong nội dung

0335678901

200.000

02/11/2026 04:42:55

116

Chưa xác định trong nội dung

19030789012018

100.000

02/11/2026 04:47:18

117

Chưa xác định trong nội dung

102765432108

50.000

02/11/2026 04:51:42

118

Chưa xác định trong nội dung

0946789012

100.000

02/11/2026 04:56:05

119

Chưa xác định trong nội dung

19039890123014

200.000

02/11/2026 05:00:29

120

Chưa xác định trong nội dung

101765432109

100.000

02/11/2026 05:04:52

121

Chưa xác định trong nội dung

0346789012

500.000

02/11/2026 05:09:16

122

Chưa xác định trong nội dung

19038901234011

100.000

02/11/2026 05:13:39

123

Chưa xác định trong nội dung

100765432100

200.000

02/11/2026 05:18:03

124

Chưa xác định trong nội dung

0957890123

100.000

02/11/2026 05:22:27

125

Chưa xác định trong nội dung

19037012345017

50.000

02/11/2026 05:26:50

126

Chưa xác định trong nội dung

109654321011

200.000

02/11/2026 05:31:14

127

Chưa xác định trong nội dung

0357890123

100.000

02/11/2026 05:35:37

128

Chưa xác định trong nội dung

19036123456013

300.000

02/11/2026 05:40:01

129

Chưa xác định trong nội dung

108654321012

100.000

02/11/2026 05:44:24

130

Chưa xác định trong nội dung

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200.000

02/11/2026 05:48:48

131

Chưa xác định trong nội dung

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100.000

02/11/2026 05:53:11

132

Chưa xác định trong nội dung

107654321013

50.000

02/11/2026 05:57:35

133

Chưa xác định trong nội dung

0368901234

100.000

02/11/2026 06:01:58

134

Chưa xác định trong nội dung

19034345678015

200.000

02/11/2026 06:06:22

135

Chưa xác định trong nội dung

106654321014

100.000

02/11/2026 06:10:46

136

Chưa xác định trong nội dung

0979012345

500.000

02/11/2026 06:15:09

137

Chưa xác định trong nội dung

19033456789012

100.000

02/11/2026 06:19:33

138

Chưa xác định trong nội dung

105654321015

200.000

02/11/2026 06:23:56

139

Chưa xác định trong nội dung

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100.000

02/11/2026 06:28:20

140

Chưa xác định trong nội dung

19032567890018

50.000

02/11/2026 06:32:43

141

Chưa xác định trong nội dung

104654321016

200.000

02/11/2026 06:37:07

142

Chưa xác định trong nội dung

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100.000

02/11/2026 06:41:30

143

Chưa xác định trong nội dung

19031678901014

300.000

02/11/2026 06:45:54

144

Chưa xác định trong nội dung

103654321017

100.000

02/11/2026 06:50:17

145

Chưa xác định trong nội dung

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200.000

02/11/2026 06:54:41

146

Chưa xác định trong nội dung

19030789012010

100.000

02/11/2026 06:59:05

147

Chưa xác định trong nội dung

102654321018

50.000

02/11/2026 07:03:28

148

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 07:07:52

149

Chưa xác định trong nội dung

19039890123016

200.000

02/11/2026 07:12:15

150

Chưa xác định trong nội dung

101654321019

100.000

02/11/2026 07:16:39

151

Chưa xác định trong nội dung

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500.000

02/11/2026 07:21:02

152

Chưa xác định trong nội dung

19038901234013

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02/11/2026 07:25:26

153

Chưa xác định trong nội dung

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200.000

02/11/2026 07:29:49

154

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 07:34:13

155

Chưa xác định trong nội dung

19037012345019

50.000

02/11/2026 07:38:36

156

Chưa xác định trong nội dung

109543210121

200.000

02/11/2026 07:43:00

157

Chưa xác định trong nội dung

0302345678

100.000

02/11/2026 07:47:24

158

Chưa xác định trong nội dung

19036123456015

300.000

02/11/2026 07:51:47

159

Chưa xác định trong nội dung

108543210122

100.000

02/11/2026 07:56:11

160

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02/11/2026 08:00:34

161

Chưa xác định trong nội dung

19035234567011

100.000

02/11/2026 08:04:58

162

Chưa xác định trong nội dung

107543210123

50.000

02/11/2026 08:09:21

163

Chưa xác định trong nội dung

0314567890

100.000

02/11/2026 08:13:45

164

Chưa xác định trong nội dung

19034345678017

200.000

02/11/2026 08:18:08

165

Chưa xác định trong nội dung

106543210124

100.000

02/11/2026 08:22:32

166

Chưa xác định trong nội dung

0925678901

500.000

02/11/2026 08:26:55

167

Chưa xác định trong nội dung

19033456789014

100.000

02/11/2026 08:31:19

168

Chưa xác định trong nội dung

105543210125

200.000

02/11/2026 08:35:43

169

Chưa xác định trong nội dung

0325678901

100.000

02/11/2026 08:40:06

170

Chưa xác định trong nội dung

19032567890010

50.000

02/11/2026 08:44:30

171

Chưa xác định trong nội dung

104543210126

200.000

02/11/2026 08:48:53

172

Chưa xác định trong nội dung

0936789012

100.000

02/11/2026 08:53:17

173

Chưa xác định trong nội dung

19031678901016

300.000

02/11/2026 08:57:40

174

Chưa xác định trong nội dung

103543210127

100.000

02/11/2026 09:02:04

175

Chưa xác định trong nội dung

0336789012

200.000

02/11/2026 09:06:27

176

Chưa xác định trong nội dung

19030789012012

100.000

02/11/2026 09:10:51

177

Chưa xác định trong nội dung

102543210128

50.000

02/11/2026 09:15:14

178

Chưa xác định trong nội dung

0947890123

100.000

02/11/2026 09:19:38

179

Chưa xác định trong nội dung

19039890123018

200.000

02/11/2026 09:24:02

180

Chưa xác định trong nội dung

101543210129

100.000

02/11/2026 09:28:25

181

Chưa xác định trong nội dung

0347890123

500.000

02/11/2026 09:32:49

182

Chưa xác định trong nội dung

19038901234015

100.000

02/11/2026 09:37:12

183

Chưa xác định trong nội dung

100543210120

200.000

02/11/2026 09:41:36

184

Chưa xác định trong nội dung

0958901234

100.000

02/11/2026 09:45:59

185

Chưa xác định trong nội dung

19037012345011

50.000

02/11/2026 09:50:23

186

Chưa xác định trong nội dung

109432101231

200.000

02/11/2026 09:54:46

187

Chưa xác định trong nội dung

0358901234

100.000

02/11/2026 09:59:10

188

Chưa xác định trong nội dung

19036123456017

300.000

02/11/2026 10:03:33

189

Chưa xác định trong nội dung

108432101232

100.000

02/11/2026 10:07:57

190

Chưa xác định trong nội dung

0969012345

200.000

02/11/2026 10:12:21

191

Chưa xác định trong nội dung

19035234567013

100.000

02/11/2026 10:16:44

192

Chưa xác định trong nội dung

107432101233

50.000

02/11/2026 10:21:08

193

Chưa xác định trong nội dung

0369012345

100.000

02/11/2026 10:25:31

194

Chưa xác định trong nội dung

19034345678019

200.000

02/11/2026 10:29:55

195

Chưa xác định trong nội dung

106432101234

100.000

02/11/2026 10:34:18

196

Chưa xác định trong nội dung

0970123456

500.000

02/11/2026 10:38:42

197

Chưa xác định trong nội dung

19033456789016

100.000

02/11/2026 10:43:05

198

Chưa xác định trong nội dung

105432101235

200.000

02/11/2026 10:47:29

199

Chưa xác định trong nội dung

0370123456

100.000

02/11/2026 10:51:52

200

Chưa xác định trong nội dung

19032567890012

50.000

02/11/2026 10:56:16

201

Chưa xác định trong nội dung

104432101236

200.000

02/11/2026 11:00:40

202

Chưa xác định trong nội dung

0981234567

100.000

02/11/2026 11:05:03

203

Chưa xác định trong nội dung

19031678901018

300.000

02/11/2026 11:09:27

204

Chưa xác định trong nội dung

103432101237

100.000

02/11/2026 11:13:50

205

Chưa xác định trong nội dung

0381234567

200.000

02/11/2026 11:18:14

206

Chưa xác định trong nội dung

19030789012014

100.000

02/11/2026 11:22:37

207

Chưa xác định trong nội dung

102432101238

50.000

02/11/2026 11:27:01

208

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 11:31:24

209

Chưa xác định trong nội dung

19039890123010

200.000

02/11/2026 11:35:48

210

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 11:40:11

211

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 11:44:35

212

Chưa xác định trong nội dung

19038901234017

100.000

02/11/2026 11:48:59

213

Chưa xác định trong nội dung

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200.000

02/11/2026 11:53:22

214

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 11:57:46

215

Chưa xác định trong nội dung

19037012345013

50.000

02/11/2026 12:02:09

216

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 12:06:33

217

Chưa xác định trong nội dung

0303456789

100.000

02/11/2026 12:10:56

218

Chưa xác định trong nội dung

19036123456019

300.000

02/11/2026 12:15:20

219

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 12:19:43

220

Chưa xác định trong nội dung

0915678901

200.000

02/11/2026 12:24:07

221

Chưa xác định trong nội dung

19035234567015

100.000

02/11/2026 12:28:30

222

Chưa xác định trong nội dung

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50.000

02/11/2026 12:32:54

223

Chưa xác định trong nội dung

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100.000

02/11/2026 12:37:18

224

Chưa xác định trong nội dung

19034345678011

200.000

02/11/2026 12:41:41

225

Chưa xác định trong nội dung

106321012344

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02/11/2026 12:46:05

226

Chưa xác định trong nội dung

0926789012

500.000

02/11/2026 12:50:28

227

Chưa xác định trong nội dung

19033456789018

100.000

02/11/2026 12:54:52

228

Chưa xác định trong nội dung

105321012345

200.000

02/11/2026 12:59:15

229

Chưa xác định trong nội dung

0326789012

100.000

02/11/2026 13:03:39

230

Chưa xác định trong nội dung

19032567890014

50.000

02/11/2026 13:08:02

231

Chưa xác định trong nội dung

104321012346

200.000

02/11/2026 13:12:26

232

Chưa xác định trong nội dung

0937890123

100.000

02/11/2026 13:16:49

233

Chưa xác định trong nội dung

19031678901010

300.000

02/11/2026 13:21:13

234

Chưa xác định trong nội dung

103321012347

100.000

02/11/2026 13:25:37

235

Chưa xác định trong nội dung

0337890123

200.000

02/11/2026 13:30:00

236

Chưa xác định trong nội dung

19030789012016

100.000

02/11/2026 13:34:24

237

Chưa xác định trong nội dung

102321012348

50.000

02/11/2026 13:38:47

238

Chưa xác định trong nội dung

0948901234

100.000

02/11/2026 13:43:11

239

Chưa xác định trong nội dung

19039890123012

200.000

02/11/2026 13:47:34

240

Chưa xác định trong nội dung

101321012349

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02/11/2026 13:51:58

241

Chưa xác định trong nội dung

0348901234

500.000

02/11/2026 13:56:21

242

Chưa xác định trong nội dung

19038901234019

100.000

02/11/2026 14:00:45

243

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 14:05:08

244

Chưa xác định trong nội dung

0959012345

100.000

02/11/2026 14:09:32

245

Chưa xác định trong nội dung

19037012345015

50.000

02/11/2026 14:13:56

246

Chưa xác định trong nội dung

109210123451

200.000

02/11/2026 14:18:19

247

Chưa xác định trong nội dung

0359012345

100.000

02/11/2026 14:22:43

248

Chưa xác định trong nội dung

19036123456011

300.000

02/11/2026 14:27:06

249

Chưa xác định trong nội dung

108210123452

100.000

02/11/2026 14:31:30

250

Chưa xác định trong nội dung

0960123456

200.000

02/11/2026 14:35:53

251

Chưa xác định trong nội dung

19035234567017

100.000

02/11/2026 14:40:17

252

Chưa xác định trong nội dung

107210123453

50.000

02/11/2026 14:44:40

253

Chưa xác định trong nội dung

0360123456

100.000

02/11/2026 14:49:04

254

Chưa xác định trong nội dung

19034345678013

200.000

02/11/2026 14:53:27

255

Chưa xác định trong nội dung

106210123454

100.000

02/11/2026 14:57:51

256

Chưa xác định trong nội dung

0971234567

500.000

02/11/2026 15:02:15

257

Chưa xác định trong nội dung

19033456789010

100.000

02/11/2026 15:06:38

258

Chưa xác định trong nội dung

105210123455

200.000

02/11/2026 15:11:02

259

Chưa xác định trong nội dung

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100.000

02/11/2026 15:15:25

260

Chưa xác định trong nội dung

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50.000

02/11/2026 15:19:49

261

Chưa xác định trong nội dung

104210123456

200.000

02/11/2026 15:24:12

262

Chưa xác định trong nội dung

0982345678

100.000

02/11/2026 15:28:36

263

Chưa xác định trong nội dung

19031678901012

300.000

02/11/2026 15:32:59

264

Chưa xác định trong nội dung

103210123457

100.000

02/11/2026 15:37:23

265

Chưa xác định trong nội dung

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200.000

02/11/2026 15:41:46

266

Chưa xác định trong nội dung

19030789012018

100.000

02/11/2026 15:46:10

267

Chưa xác định trong nội dung

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50.000

02/11/2026 15:50:34

268

Chưa xác định trong nội dung

0993456789

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02/11/2026 15:54:57

269

Chưa xác định trong nội dung

19039890123014

200.000

02/11/2026 15:59:21

270

Chưa xác định trong nội dung

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100.000

02/11/2026 16:03:44

271

Chưa xác định trong nội dung

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500.000

02/11/2026 16:08:08

272

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 16:12:31

273

Chưa xác định trong nội dung

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200.000

02/11/2026 16:16:55

274

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100.000

02/11/2026 16:21:18

275

Chưa xác định trong nội dung

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50.000

02/11/2026 16:25:42

276

Chưa xác định trong nội dung

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200.000

02/11/2026 16:30:05

277

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100.000

02/11/2026 16:34:29

278

Chưa xác định trong nội dung

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300.000

02/11/2026 16:38:53

279

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 16:43:16

280

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02/11/2026 16:47:40

281

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 16:52:03

282

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02/11/2026 16:56:27

283

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02/11/2026 17:00:50

284

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 17:05:14

285

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02/11/2026 17:09:37

286

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02/11/2026 17:14:01

287

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02/11/2026 17:18:24

288

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02/11/2026 17:22:48

289

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02/11/2026 17:27:12

290

Chưa xác định trong nội dung

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50.000

02/11/2026 17:31:35

291

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02/11/2026 17:35:59

292

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02/11/2026 17:40:22

293

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 17:44:46

294

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 17:49:09

295

Chưa xác định trong nội dung

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200.000

02/11/2026 17:53:33

296

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 17:57:56

297

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 18:02:20

298

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 18:06:43

299

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 18:11:07

300

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02/11/2026 18:15:31

301

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02/11/2026 18:19:54

302

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02/11/2026 18:24:18

303

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02/11/2026 18:28:41

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02/11/2026 18:33:05

305

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 18:37:28

306

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02/11/2026 18:41:52

307

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 18:46:15

308

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 18:50:39

309

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 18:55:02

310

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02/11/2026 18:59:26

311

Chưa xác định trong nội dung

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100.000

02/11/2026 19:03:50

312

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02/11/2026 19:08:13

313

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 19:12:37

314

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 19:17:00

315

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 19:21:24

316

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02/11/2026 19:25:47

317

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02/11/2026 19:30:11

318

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02/11/2026 19:34:34

319

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02/11/2026 19:38:58

320

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 19:43:21

321

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02/11/2026 19:47:45

322

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 19:52:09

323

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 19:56:32

324

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02/11/2026 20:00:56

325

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 20:05:19

326

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 20:09:43

327

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02/11/2026 20:14:06

328

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 20:18:30

329

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 20:22:53

330

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02/11/2026 20:27:17

331

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02/11/2026 20:31:40

332

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 20:36:04

333

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02/11/2026 20:40:28

334

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02/11/2026 20:44:51

335

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 20:49:15

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02/11/2026 20:53:38

337

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 20:58:02

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Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 21:02:25

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02/11/2026 21:06:49

340

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02/11/2026 21:11:12

341

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 21:15:36

342

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02/11/2026 21:19:59

343

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 21:24:23

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Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 21:28:47

345

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 21:33:10

346

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02/11/2026 21:37:34

347

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 21:41:57

348

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 21:46:21

349

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02/11/2026 21:50:44

350

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 21:55:08

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Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 21:59:31

352

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 22:03:55

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Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 22:08:18

354

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 22:12:42

355

Chưa xác định trong nội dung

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200.000

02/11/2026 22:17:06

356

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 22:21:29

357

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 22:25:53

358

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 22:30:16

359

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 22:34:40

360

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 22:39:03

361

Chưa xác định trong nội dung

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500.000

02/11/2026 22:43:27

362

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 22:47:50

363

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 22:52:14

364

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 22:56:37

365

Chưa xác định trong nội dung

19037012345013

50.000

02/11/2026 23:01:01

366

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 23:05:25

367

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 23:09:48

368

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 23:14:12

369

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 23:18:35

370

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 23:22:59

371

Chưa xác định trong nội dung

19035234567015

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02/11/2026 23:27:22

372

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 23:31:46

373

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 23:36:09

374

Chưa xác định trong nội dung

19034345678011

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02/11/2026 23:40:33

375

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 23:44:56

376

Chưa xác định trong nội dung

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02/11/2026 23:49:20

377

Chưa xác định trong nội dung

19033456789018

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02/11/2026 23:53:44

378

Chưa xác định trong nội dung

105876543215

200.000

02/11/2026 23:58:07

379

Chưa xác định trong nội dung

0373456789

100.000

03/11/2026 00:02:31

380

Chưa xác định trong nội dung

19032567890014

50.000

03/11/2026 00:06:54

381

Chưa xác định trong nội dung

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200.000

03/11/2026 00:11:18

382

Chưa xác định trong nội dung

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100.000

03/11/2026 00:15:41

383

Chưa xác định trong nội dung

19031678901010

300.000

03/11/2026 00:20:05

384

Chưa xác định trong nội dung

103876543217

100.000

03/11/2026 00:24:28

385

Chưa xác định trong nội dung

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200.000

03/11/2026 00:28:52

386

Chưa xác định trong nội dung

19030789012016

100.000

03/11/2026 00:33:15

387

Chưa xác định trong nội dung

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03/11/2026 00:37:39

388

Chưa xác định trong nội dung

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100.000

03/11/2026 00:42:03

389

Chưa xác định trong nội dung

19039890123012

200.000

03/11/2026 00:46:26

390

Chưa xác định trong nội dung

101876543219

100.000

03/11/2026 00:50:50

391

Chưa xác định trong nội dung

0395678901

500.000

03/11/2026 00:55:13

392

Chưa xác định trong nội dung

19038901234019

100.000

03/11/2026 00:59:37

393

Chưa xác định trong nội dung

100876543210

200.000

03/11/2026 01:04:00

394

Chưa xác định trong nội dung

0906789012

100.000

03/11/2026 01:08:24

395

Chưa xác định trong nội dung

19037012345015

50.000

03/11/2026 01:12:47

396

Chưa xác định trong nội dung

109765432101

200.000

03/11/2026 01:17:11

397

Chưa xác định trong nội dung

0306789012

100.000

03/11/2026 01:21:34

398

Chưa xác định trong nội dung

19036123456011

300.000

03/11/2026 01:25:58

399

Chưa xác định trong nội dung

108765432102

100.000

03/11/2026 01:30:22

400

Chưa xác định trong nội dung

0918901234

200.000

03/11/2026 01:34:45

401

Chưa xác định trong nội dung

19035234567017

100.000

03/11/2026 01:39:09

402

Chưa xác định trong nội dung

107765432103

50.000

03/11/2026 01:43:32

403

Chưa xác định trong nội dung

0318901234

100.000

03/11/2026 01:47:56

404

Chưa xác định trong nội dung

19034345678013

200.000

03/11/2026 01:52:19

405

Chưa xác định trong nội dung

106765432104

100.000

03/11/2026 01:56:43

406

Chưa xác định trong nội dung

0929012345

500.000

03/11/2026 02:01:06

407

Chưa xác định trong nội dung

0943101009

10.000

19/11/2026 21:50:58

408

Chưa xác định trong nội dung

102872012572

300.000

19/11/2026 22:23:21

409

Lý Diên Minh

109004223961

100.000

19/11/2026 22:25:20

410

Chưa xác định trong nội dung

0036100049396008

200.000

19/11/2026 22:35:37

411

Chưa xác định trong nội dung

Không hiển thị

5.000

19/11/2026 22:38:15

412

Chưa xác định trong nội dung

9810138888

200.000

19/11/2026 22:39:21

413

Chưa xác định trong nội dung

9021606353649

100.000

19/11/2026 22:46:46

414

Phan Phương Uyên

1044548331

20.000

19/11/2026 23:47:11

415

Chưa xác định trong nội dung

1770260769

150.000

20/11/2026 00:00:48

416

Ms Kien Phan

7108205366022

3.300.000

20/11/2026 10:55:00

417

Chưa xác định trong nội dung

0976371474

20.000

20/11/2026 16:57:05

418

Chưa xác định trong nội dung

555503112007

50.000

20/11/2026 18:13:44

419

Đào Thị Kim Thanh

00395132795

200.000

20/11/2026 18:49:36

420

Chưa xác định trong nội dung

108883379535

500.000

20/11/2026 18:49:48

421

Đinh Ngọc Quỳnh Chi

0121000888453

200.000

20/11/2026 19:00:36



Báo Tiền Phong tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ của bạn đọc dành cho Nguyễn Văn Thắng đến hết ngày 30/11/2026. Sau thời gian này, Báo sẽ tổng hợp, đối soát và thông tin công khai kết quả tiếp nhận, trao hỗ trợ đến tận tay Nguyễn Văn Thắng.

Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc đã đồng hành, sẻ chia với Thắng. Sự quan tâm của cộng đồng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm nghị lực để một người trẻ đang đối diện với nhiều mất mát có thêm cơ hội điều trị bệnh.

Bạn đọc, nhà hảo tâm hỗ trợ anh Nguyễn Văn Thắng xin gửi về tài khoản Báo Tiền Phong: 1230062175, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội. Nội dung ghi: "Ung ho anh Nguyen Van Thang o Phu Tho".