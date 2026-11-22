TPO - Mất mẹ từ khi mới hơn một tháng tuổi, bé gái 3 tuổi ở Thanh Hóa lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bà nội đã 75 tuổi. Thấu hiểu hoàn cảnh của cô học trò nhỏ, ba cô giáo mầm non đã tự nguyện thay nhau đón em đến trường mỗi sáng.