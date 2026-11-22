TPO - Hàng nghìn cây gỗ trong rừng tự nhiên đang được các đơn vị chức năng khai thác tận thu, nhường mặt bằng triển khai dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy nối tỉnh Nghệ An với nước Lào.
Đại hội Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt mục tiêu đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng môi trường kinh doanh vận tải an toàn, văn minh, hiện đại.
TPO - Dù được phát hiện và báo cáo từ năm 2019, tình trạng chiếm đất quốc phòng, đất nhà nước quản lý tại khu vực “Khu biệt thự trắng” (Phú Quốc, An giang) vẫn kéo dài, phát sinh 30 trường hợp vi phạm.
TPO - Quy Nhơn đang khẩn trương xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, trước mắt di dời 33 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn tại núi Một.
TPO - Người đàn ông từ TPHCM xuống TP Đồng Nai nhảy cầu Hóa An với ý định tự tử và may mắn được lực lượng cứu hộ cứu sống, trấn an tinh thần.
TPO - Mưa lớn từ đêm 19 đến ngày 20/11 gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến giao thông ở Lào Cai, trong đó tuyến Nậm Than - Nậm Nhìu bị đất đá vùi lấp với khối lượng khoảng 15.000 m3, ảnh hưởng đi lại và sản xuất của người dân.
TPO - Sau phản ánh của báo Tiền Phong về dấu hiệu đổ đất đá san lấp, lấn biển tại dự án Nha Trang Diamond Resort, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị UBND phường Bắc Nha Trang khẩn trương kiểm tra trật tự xây dựng, làm rõ hoạt động thi công tại dự án.
TPO - Mất mẹ từ khi mới hơn một tháng tuổi, bé gái 3 tuổi ở Thanh Hóa lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bà nội đã 75 tuổi. Thấu hiểu hoàn cảnh của cô học trò nhỏ, ba cô giáo mầm non đã tự nguyện thay nhau đón em đến trường mỗi sáng.
TPO - Sau phản ánh về trang trại nuôi lợn xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất, đại diện UBND xã Hoa Quân (Nghệ An), cho biết đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra hiện trường, nhiều buổi làm việc với chủ cơ sở để xử lý vi phạm.
Báo Tiền Phong và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
TPO - Cây cầu bắc qua sông Mã ở xã Bá Thước (Thanh Hóa) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 210 tỷ đồng được kỳ vọng mở thêm hướng kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Tây xứ Thanh.
TPO - Báo Tiền Phong phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường Tam Phước, TP Đồng Nai tổ chức bàn giao 2 căn nhà sau khi hoàn thành việc sửa chữa cho hai hội viên Hội Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
TPO - Chiều 18/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phối hợp cùng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền tổ chức buổi ký kết thỏa thuận tài trợ các dự án phục vụ cộng đồng, phát triển giáo dục, y tế trên địa bàn.
TPO - ĐẢNG ỦY - BAN BIÊN TẬP BÁO TIỀN PHONG VÀ GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN:
TPO - Hàng loạt xe tải, máy xúc đang san gạt đất đá, lấn ra biển hàng trăm mét tại dự án nghỉ dưỡng ở khu vực đèo Lương Sơn, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
TPO - Ngày 18/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2026, tại đây ông Mạnh yêu cầu xã Chợ Rã hoàn thành bố trí tái định cư cho gia đình hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão Matmo năm 2025, trước ngày 15/12/2026.
TPO - Sau 10 ngày tìm kiếm, thi thể nam sinh 13 tuổi mất tích khi tắm biển Cửa Lò (Nghệ An) được phát hiện tại vùng biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), cách nơi gặp nạn khoảng 100km.