Ông Nguyễn Đàm Văn tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An

Ngày 21/11, Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An tổ chức phiên chính thức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dịp nhìn lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành vận tải trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Đại Hội.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An từng bước khẳng định vai trò là mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp vận tải, cầu nối giữa hội viên với các cơ quan quản lý Nhà nước. Hoạt động của Hiệp hội góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sự phát triển ổn định của lĩnh vực vận tải trên địa bàn.

5 năm qua, Hiệp hội kết nạp thêm 59 hội viên, nâng tổng số lên 98 đơn vị thành viên. Một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ là công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiệp hội phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn về nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy cho hơn 6.600 lượt lái xe, nhân viên phục vụ và cán bộ quản lý. Công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động cũng được các doanh nghiệp quan tâm duy trì.

Ông Nguyễn Đàm Văn - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An phát biểu khai mạc đại hội.

Không chỉ chú trọng hoạt động chuyên môn, các doanh nghiệp hội viên còn tích cực tham gia chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chung tay xây dựng nhà Đại đoàn kết và thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực.

Tại Đại hội, các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong hoạt động của Hiệp hội và doanh nghiệp hội viên. Trong đó, quy mô một số doanh nghiệp còn nhỏ lẻ, năng lực cạnh tranh chưa cao; việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số chưa đồng đều; nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn, Đại hội thống nhất phương châm hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031: “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vận tải hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp, có trách nhiệm và thích ứng với xu thế phát triển mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh Nghệ An đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới, ngành vận tải cần chủ động đổi mới, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang và sẽ được triển khai như cao tốc Vinh - Thanh Thủy, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Cảng nước sâu Cửa Lò, mở rộng Sân bay Vinh... sẽ tạo động lực thúc đẩy giao thương, kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển kinh tế. Đây vừa là cơ hội lớn, vừa đặt ra yêu cầu ngành vận tải phải nâng cao tính chuyên nghiệp, năng lực tổ chức, chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh.

Ông Hoàng Phú Hiền đề nghị Hiệp hội khóa IV tiếp tục kiện toàn các ban chuyên môn, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; chú trọng phát triển lĩnh vực vận tải hàng hóa, vốn còn hạn chế so với vận tải hành khách. Đồng thời, chủ động kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải quốc tế liên vận Việt - Lào.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền thừa lệnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyên Đàm Văn.

Đặc biệt, các doanh nghiệp cần khắc phục tình trạng hoạt động manh mún, nhỏ lẻ, tăng cường liên kết và chủ động đón đầu luồng hàng hóa từ tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy kết nối với Lào và Đông Bắc Thái Lan. Từ đó, từng bước hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics đồng bộ, kết nối đường bộ, cảng biển, sân bay và cửa khẩu, góp phần nâng cao vị thế của Nghệ An trong mạng lưới giao thương khu vực.

Bên cạnh yêu cầu phát triển, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ phải được đặt lên hàng đầu. Doanh nghiệp không được vì lợi nhuận mà xem nhẹ tính mạng, sức khỏe và quyền lợi của hành khách.

Tại Đại hội ông Nguyễn Đàm Văn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Văn Minh, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dịp này, ông Nguyễn Đàm Văn vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tập thể Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An được UBND tỉnh trao tặng Bức trướng. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động cũng được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.