Dự kiến gần 11.300 tỷ đầu tư 5 dự án giao thông tại Quảng Trị

TPO - Hai dự án trên Quốc lộ 15D kết nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn với cửa khẩu quốc tế La Lay có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 7.710 tỷ đồng. Ba dự án còn lại tập trung vào kết nối Phong Nha và phát triển giao thông du lịch.

Chiều 19/11, tại kỳ họp chuyên đề thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX thông qua nghị quyết cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030.

Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Quảng Trị.

Trong kế hoạch này, 5 dự án giao thông trọng điểm, liên vùng có tổng mức đầu tư dự kiến gần 11.300 tỷ đồng, trong đó hơn 8.050 tỷ đồng dự kiến bố trí từ ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2026-2030, số còn lại là của nhà đầu tư.

Quốc lộ 15D có hai dự án, chiếm hơn hai phần ba tổng mức đầu tư dự kiến của nhóm 5 dự án. Đoạn từ cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có mức đầu tư dự kiến 6.226 tỷ đồng, lớn nhất trong danh mục.

Đoạn tiếp theo, từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến cửa khẩu quốc tế La Lay, dự kiến đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Hai đoạn tuyến được kỳ vọng tăng khả năng kết nối cửa khẩu La Lay với mạng lưới cao tốc, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trên hành lang kinh tế Đông - Tây.

Tại khu vực Phong Nha, tỉnh dự kiến đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng cho đường tỉnh 562 kết nối Phong Nha với Đường 20 Quyết Thắng và 800 tỷ đồng cho đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn Phong Nha - Bùng. Dự án đường du lịch Trương Pháp có mức đầu tư dự kiến 850 tỷ đồng.