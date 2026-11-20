Thành viên HĐQT GELEX phát biểu tại INSEAD Singapore về vai trò lãnh đạo của phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/11/2026, bà Nguyễn Thị Minh Giang, thành viên HĐQT Tập đoàn GELEX, trình bày bài phát biểu chủ đề tại hội thảo về sức khỏe tâm lý trong tổ chức và hiệu suất tập thể ở INSEAD Singapore.

Hội thảo tại INSEAD, trường kinh doanh quốc tế, quy tụ hơn 30 giáo sư, học giả và nhà nghiên cứu tham dự trực tiếp tại Singapore, cùng khoảng 20 đại biểu tham gia trực tuyến. Trong bài phát biểu “Cánh cửa chưa bao giờ đóng. Tầm ảnh hưởng của phụ nữ Việt Nam trong kinh doanh”, bà Minh Giang kết nối những câu chuyện lịch sử với dữ liệu và thực tiễn lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam, chia sẻ về những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong kinh doanh và cách doanh nghiệp có thể mở rộng cơ hội để phụ nữ đảm nhiệm các vị trí điều hành và quản trị.

Bà cũng chia sẻ hành trình của mình từ Quảng Ngãi đến công việc phát triển năng lực lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp tại Mekong Capital, sau đó sáng lập Newing và tham gia Hội đồng quản trị GELEX.

Tại Hội thảo, Bà Giang dẫn số liệu từ Báo cáo Phụ nữ trong Kinh doanh năm 2025 (Women in Business 2025) của Grant Thornton Việt Nam cùng các thống kê liên quan về doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cho thấy, phụ nữ đảm nhiệm 37,4% vị trí lãnh đạo cấp cao tại Việt Nam năm 2025, tăng từ 33,4% năm 2024 và cao hơn mức trung bình toàn cầu là 34%. Tỷ lệ nữ đạt 68,2% ở vị trí giám đốc tài chính, 48,9% ở vị trí giám đốc marketing và 46,6% ở các vị trí lãnh đạo nhân sự. Gần 24% doanh nghiệp Việt Nam do phụ nữ sở hữu hoặc lãnh đạo, trong khi 51% có phụ nữ trong cơ cấu sở hữu.

Từ những số liệu này, bà Minh Giang đề cập đến bước phát triển tiếp theo của đội ngũ nữ lãnh đạo, từ đảm nhiệm các mảng chuyên môn đến giữ vai trò tổng giám đốc, chủ doanh nghiệp và trực tiếp tham gia các quyết định chiến lược. Bà cũng đề cập đến ảnh hưởng của những kỳ vọng xã hội về hình mẫu người phụ nữ thành công đối với lựa chọn nghề nghiệp và con đường lãnh đạo của phụ nữ.

Bà Nguyễn Thị Minh Giang, thành viên HĐQT Tập đoàn GELEX chia sẻ tại INSEAD Singapore.

Trong bài phát biểu, bà Minh Giang dẫn trường hợp GELEX để minh họa cách một tập đoàn đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng mở rộng cơ hội phát triển cho phụ nữ.

Với quy mô 9.208 nhân sự và nhiều vị trí kỹ thuật, sản xuất, GELEX tạo cơ hội để nhân sự nữ tiếp cận các công việc chuyên môn và đảm nhận nhiệm vụ có độ khó. Tuyển dụng minh bạch và đánh giá theo năng lực là cơ sở để Tập đoàn quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm nhân sự nữ vào các vị trí quản lý chủ chốt.

Từ năm 2024 đến 2025, tỷ lệ nữ trong nhóm nhân viên GELEX tăng từ 23,7% lên 24%, ở nhóm quản lý cấp trung tăng từ 19,8% lên 21% và ở nhóm quản lý cấp cao tăng từ 16% lên 19%. Hệ thống học tập của Tập đoàn, với 849 chương trình và 86.183 giờ đào tạo, tạo điều kiện để nhân sự phát triển chuyên môn, kỹ năng quản lý và năng lực lãnh đạo.

Ở cấp quản trị, năm 2024, cả 5 thành viên Hội đồng quản trị GELEX đều là nam. Bà Nguyễn Thị Minh Giang tham gia Hội đồng quản trị vào tháng 3/2025, đưa tỷ lệ lãnh đạo nữ ở cấp cao nhất của Tập đoàn lên 20%.

Sau đợt kiện toàn tháng 7/2026, GELEX bổ sung 3/5 vị trí lãnh đạo nữ vào ban điều hành. Các vị trí lãnh đạo nữ thuộc ban điều hành gồm bà Mai Thị Minh Thu, Giám đốc Nhân sự; bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Pháp chế, và bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc Truyền thông.

Từ thực tiễn GELEX, bài chia sẻ của bà Nguyễn Thị Minh Giang tại INSEAD Singapore cho thấy cơ hội lãnh đạo được tạo dựng từ trước thời điểm bổ nhiệm. Khi được giao những nhiệm vụ quan trọng, được đánh giá bằng kết quả và có thẩm quyền ra quyết định trong lĩnh vực phụ trách, phụ nữ có thêm kinh nghiệm để đảm nhiệm trách nhiệm lớn hơn. Qua đó, doanh nghiệp có thể mở rộng đội ngũ kế cận cho các vị trí điều hành và quản trị.