Tìm hướng giúp doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí, giảm phát thải

TPO - Theo đại diện Cục Năng lượng – Dầu khí, trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh thế giới nói chung đang phải đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, những biến động khó lường của thị trường năng lượng thế giới và áp lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Ngày 19/11, tại tỉnh Nghệ An, Cục Năng lượng – Dầu khí (Bộ Công Thương) phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Động lực thúc đẩy sản xuất xanh và phát triển bền vững”.

Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam; cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Nhà nước; đồng thời chia sẻ các giải pháp công nghệ và tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước; các hội, hiệp hội ngành nghề; các chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các doanh nghiệp công nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất; cùng đại diện các tổ chức, tổ chức tài chính, doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ và tài chính cho lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ban tổ chức và đại diện các doanh nghiệp tham gia hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm năng lượng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi trong bối cảnh mới

Theo đại diện Cục Năng lượng – Dầu khí, trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh thế giới nói chung đang phải đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, những biến động khó lường của thị trường năng lượng thế giới và áp lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu.

Đặc biệt, Liên minh châu Âu và nhiều thị trường xuất khẩu lớn đang từng bước triển khai, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, trong đó có Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU đối với một số nhóm hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh.

Từ những yêu cầu thực tiễn đó, Cục Năng lượng – Dầu khí đang cùng nhiều đơn vị thúc đẩy các hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Đình Hiệp – Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) khẳng định, với sự đồng hành của Cục Năng lượng – Dầu khí, sự tham gia tích cực của các chủ thể liên quan, Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam sẽ đạt mục tiêu 1000 lượt kết nối thành viên trong năm 2026 và trở thành cầu nối quan trọng, không chỉ là nơi chia sẻ thông tin mà còn là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, các tổ chức tài chính, đơn vị tư vấn, cung cấp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp. Từ đó, hình thành các cơ hội hợp tác, thúc đẩy đầu tư vào các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tối ưu chi phí vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hướng tới chuyển đổi xanh góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật những cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là những nội dung quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các định hướng quản lý, yêu cầu pháp lý và các chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh việc cập nhật chính sách, hội thảo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp. Các chuyên đề tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh. Hội thảo cũng dành thời lượng trao đổi về các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh các bài tham luận chuyên sâu, chương trình còn tổ chức phiên hỏi đáp, tư vấn trực tiếp về các giải pháp công nghệ và tài chính, tạo điều kiện để các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức liên quan trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác.