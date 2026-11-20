Shinhan Life Việt Nam: Hành trình kiến tạo tương lai và lan tỏa giá trị cộng đồng bền vững

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) đã đưa trách nhiệm xã hội trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh doanh. Đứng trước bối cảnh thị trường lao động biến đổi không ngừng bởi xu hướng toàn cầu hóa và trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp luôn ưu tiên đầu tư vào thế hệ trẻ nhằm xây dựng nền tảng phát triển vững chắc.

Tổng Giám đốc công ty, ông Bae Seung Jun từng chia sẻ, việc đầu tư trang bị kỹ năng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho thanh thiếu niên chính là chìa khóa để kiến tạo một cộng đồng khỏe mạnh cùng một tương lai bền vững.

Cam kết này được hiện thực hóa sâu rộng qua các dự án giáo dục thiết thực, tiêu biểu là chương trình hướng nghiệp S-Career và học bổng kiến tập S-Cellence. Bắt tay cùng công ty Giáo dục Hướng nghiệp SIF Career từ năm 2024, S-Career mang đến các công cụ khoa học giúp học sinh THPT khám phá thế mạnh bản thân và nắm bắt thông tin thị trường lao động.

Chương trình S-Career 2026 đã hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 1.600 học sinh trung học phổ thông cùng hơn 110 giáo viên.

Trải qua ba năm triển khai, dự án đã tiếp sức cho gần 5.100 học sinh và hơn 400 giáo viên tại 12 điểm trường. Sự tự tin trong việc theo đuổi ngành học của em Nhật Hạ (Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp) sau khi tham gia chương trình hồi tháng 5/2026 là một minh chứng rõ nét cho giá trị thực tiễn của dự án. Tiếp nối chặng đường đó, sáng kiến S-Cellence khởi động từ năm 2025 hướng đến nhóm sinh viên năm cuối, cung cấp học bổng trị giá 10 triệu đồng kèm cơ hội kiến tập thực tế kéo dài 4 tuần tại công ty.

Qua ba đợt tổ chức, 15 sinh viên đã được trải nghiệm môi trường doanh nghiệp chuyên nghiệp, rèn luyện kỹ năng phân tích, làm việc nhóm và giao tiếp để sẵn sàng bước vào con đường sự nghiệp. Em Mai Phước Lập (Đại học Cần Thơ), sinh viên tham gia thực tập tại công ty vào đợt tháng 6/2026, chia sẻ hành trình đó là dịp quý báu để các em cọ xát thực tế, rèn luyện kỹ năng phân tích và thấu hiểu sâu sắc hơn về môi trường làm việc chuyên nghiệp của ngành bảo hiểm.

Máy tính học tập bàn giao cho Làng trẻ em SOS Gò Vấp với mục tiêu nâng cao điều kiện giáo dục cho các em tại Làng. Ảnh: Như Bình

Song hành cùng những nỗ lực ươm mầm tri thức, Shinhan Life Việt Nam còn kiên trì nối dài hành trình sẻ chia đến những trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn trong suốt hơn 5 năm có mặt tại Việt Nam.

Doanh nghiệp duy trì cam kết hỗ trợ Làng trẻ em SOS thông qua việc cải tạo cơ sở vật chất, sân chơi, và gần đây nhất là trao tặng 10 máy tính xách tay cho cơ sở tại TP.HCM vào tháng 7/2026 nhằm giúp các em tiếp cận công nghệ.

Tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được phát huy mạnh mẽ vào đầu tháng 8/2026, khi tập thể lãnh đạo và nhân viên công ty tự tay chuẩn bị những bữa cơm ấm áp và tặng nhu yếu phẩm cho trẻ em khuyết tật, mồ côi tại Trung tâm Thiện Tâm. Bên cạnh đó, công ty cũng luôn kề vai sát cánh cùng các bệnh nhi ung thư máu. Trong giai đoạn 2022–2025, Shinhan Life Việt Nam đã tài trợ 750 triệu đồng viện phí cho 60 em nhỏ.

Nối tiếp chuỗi hoạt động nhân văn này, vào cuối tháng 9/2026, ông Bae Seung Jun cùng đội ngũ tư vấn tài chính và nhân viên đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) trao tặng tận tay 1.000 phần cơm dinh dưỡng, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các bệnh nhi và gia đình trên chặng đường điều trị.

Thăm hỏi và hỗ trợ cho bệnh nhân và người nhà tại các bệnh viện nhi là một trong những hoạt động vì cộng đồng thường niên của Shinhan Life Việt Nam.

Những nỗ lực bền bỉ và không ngừng nghỉ vì cộng đồng đã giúp Shinhan Life Việt Nam được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn vinh danh là “Doanh nghiệp vì cộng đồng” trong hai năm liên tiếp 2024–2025.

Cùng với việc cung cấp các giải pháp bảo vệ và tích lũy tài chính ưu việt, công ty khẳng định sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động trách nhiệm xã hội dài hạn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội.