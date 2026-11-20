Cà Mau kỳ vọng con tôm tạo ‘cú hích’ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II không chỉ là dịp quảng bá thương hiệu tôm địa phương mà còn được kỳ vọng tạo động lực kết nối, thúc đẩy hợp tác trong toàn chuỗi ngành hàng. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có những chia sẻ về định hướng tổ chức sản xuất và xây dựng chuỗi liên kết nhằm nâng cao vị thế ngành tôm địa phương và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

PV: Thưa ông, Cà Mau đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, trong đó con tôm được xác định là một trong những trụ cột quan trọng. Thông qua Festival Tôm lần này, tỉnh kỳ vọng sự kiện sẽ tạo “cú hích” cụ thể như thế nào để thúc đẩy ngành tôm, gia tăng kim ngạch xuất khẩu và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng?

Ông Lê Văn Sử: Đây là lần thứ hai tỉnh Cà Mau tổ chức Festival Tôm. Từ thành công của lần tổ chức thứ nhất, ở lần thứ hai này, chúng tôi xác định sự kiện không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của ngành thủy sản, ngành tôm, cũng như những nét đặc trưng về văn hóa và con người Cà Mau.

Điều quan trọng hơn là tỉnh đặt mục tiêu tạo dựng không gian kết nối, thúc đẩy hợp tác sản xuất trong toàn chuỗi ngành hàng tôm. Thông qua các hoạt động của Festival, chúng tôi mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự tăng trưởng và phát triển của ngành hàng tôm, đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế địa phương. Đây cũng là một trong những động lực quan trọng để Cà Mau thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

Hiện nay, Cà Mau có trên 435.000 ha diện tích nuôi tôm, chiếm khoảng 40% diện tích nuôi tôm toàn quốc.

PV: Chiến lược phát triển chuỗi giá trị “tôm sạch từ ao tôm đến bàn ăn”, đặc biệt là nhân rộng các mô hình tôm sinh thái như tôm - rừng, tôm - lúa sẽ được tỉnh truyền tải và triển khai bằng những giải pháp trọng tâm nào qua sự kiện lần này?.

Ông Lê Văn Sử: Cà Mau có lợi thế nổi bật về quy mô diện tích và sản lượng nuôi tôm, đồng thời có sự đa dạng về các mô hình sản xuất. Trong đó, những mô hình có thế mạnh và tạo nên nét đặc trưng của ngành tôm Cà Mau là nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng, tôm - lúa và nuôi tôm siêu thâm canh có kiểm soát chất lượng.

Thông qua việc phát triển các mô hình này, Cà Mau muốn tiếp tục khẳng định vị thế và chất lượng con tôm không chỉ ở thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế. Mục tiêu là xây dựng uy tín cho ngành tôm Cà Mau từ vùng nuôi đến người tiêu dùng, để khi nhắc đến con tôm Cà Mau, thị trường có thể nhận diện được chất lượng và những giá trị đặc trưng của sản phẩm.

PV: Thưa ông, để con tôm Cà Mau dẫn đầu cả về chất lượng lẫn giá trị gia tăng, tỉnh có những định hướng, cơ chế và giải pháp đột phá nào nhằm thắt chặt liên kết 4 nhà, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, giúp người nuôi tăng thu nhập bền vững?.

Ông Lê Văn Sử: Mặc dù Cà Mau là địa phương có diện tích nuôi tôm lớn, tiềm năng và lợi thế rất nhiều, nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng sản xuất tôm hiện nay vẫn chủ yếu ở quy mô nông hộ nhỏ lẻ.

Thực tế này đặt ra yêu cầu ngành tôm phải tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn hơn. Một trong những giải pháp quan trọng là xây dựng và phát triển các hợp tác xã, qua đó tập hợp những hộ nuôi có diện tích nhỏ thành những vùng nuôi lớn, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức sản xuất bài bản và liên kết với doanh nghiệp.

Thông qua các hợp tác xã và vùng nuôi tập trung, tỉnh hướng đến thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp ở tất cả các khâu, từ cung ứng đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Việc liên kết này không chỉ giúp người nuôi tôm có đầu ra ổn định, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp trong hệ sinh thái có chi phí sản xuất hợp lý, góp phần hạ giá thành và nâng cao sức cạnh tranh của con tôm Cà Mau trên thị trường quốc tế.

Xin cảm ơn ông!