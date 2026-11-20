Đoàn viên BSR được vinh danh tại Giải thưởng 'Tuổi trẻ sáng tạo' toàn quốc năm 2026

Với tinh thần tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn công tác, đoàn viên Nguyễn Thị Hoàng Trang, Chi đoàn An toàn Môi trường (ATMT), Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã đại diện nhóm tác giả được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương, trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026. Giải thưởng ghi nhận giá trị khoa học và thực tiễn của công trình nghiên cứu, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý chất thải, mở rộng cơ hội tái sử dụng xúc tác thải RFCC theo định hướng kinh tế tuần hoàn.

Công trình được vinh danh mang tên “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất điều chỉnh ngưỡng chất thải nguy hại của Antimon trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phục vụ quản lý và tái sử dụng xúc tác thải RFCC theo định hướng kinh tế tuần hoàn”, do nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Trang, Nguyễn Quang Hưng, Bùi Quốc Phong, Mai Tuấn Đạt, Nguyễn Thanh Hà, Võ Tấn Phương, Vũ Hường Vân nghiên cứu thực hiện. Công trình xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong hoạt động vận hành Phân xưởng Cracking xúc tác tầng sôi (RFCC) tại Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất, đồng thời hướng đến giải quyết bài toán quản lý môi trường gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình vận hành, phân xưởng RFCC phát sinh khoảng 12 tấn xúc tác thải mỗi ngày. Theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT, ngưỡng chất thải nguy hại đối với Antimon (Sb) là 1 mg/L. Do đặc thù công nghệ và yêu cầu kiểm soát thành phần Antimon trong xúc tác thải, phần lớn lượng xúc tác này phải được phân định, quản lý như chất thải nguy hại (CTNH), kéo theo chi phí xử lý lớn và hạn chế khả năng tái sử dụng làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác.

Trước thực tế đó, nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu, tổng hợp dữ liệu vận hành, kết quả phân tích xúc tác RFCC thải; đồng thời so sánh hai phương pháp ngâm chiết EPA Method 1311 và WET để đánh giá mức độ hòa tan, độc tính và rủi ro môi trường của Antimon. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và thực nghiệm, nhóm xây dựng luận cứ khoa học, cung cấp bằng chứng thực tiễn và tham gia góp ý, giải trình với cơ quan quản lý nhà nước nhằm đề xuất điều chỉnh ngưỡng CTNH đối với kim loại này.

Điểm đáng chú ý của công trình là việc tiếp cận vấn đề trên cả phương diện khoa học, thực nghiệm và thực tiễn sản xuất. Đặc biệt, việc đối chiếu phương pháp ngâm chiết WET – được áp dụng tại nhiều quốc gia để đánh giá tính chất hòa tan của kim loại trong môi trường tự nhiên – với phương pháp EPA Method 1311 đang được áp dụng tại Việt Nam đã bổ sung cơ sở khoa học quan trọng cho việc đánh giá mức độ nguy hại của Antimon. Qua đó, đề xuất điều chỉnh không chỉ xuất phát từ nhu cầu tối ưu vận hành của doanh nghiệp mà còn hướng đến cách tiếp cận quản lý chất thải dựa trên mức độ rủi ro thực tế, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Công trình nghiên cứu góp phần tháo gỡ vướng mắc trong quản lý xúc tác thải RFCC, mở rộng cơ hội tái sử dụng theo định hướng kinh tế tuần hoàn.

Những luận cứ khoa học và bằng chứng thực tiễn của nhóm nghiên cứu đã được Hội đồng thẩm định Quy chuẩn quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu. Theo đó, ngưỡng CTNH đối với Antimon được điều chỉnh từ 1 mg/L lên 15 mg/L tại QCVN 07:2025/BNNMT, ban hành kèm theo Thông tư số 44/2025/TT-BNNMT ngày 06/8/2025 và có hiệu lực từ ngày 09/02/2026.

Việc điều chỉnh này đã mang lại hiệu quả rõ nét khi được áp dụng tại BSR. Kết quả phân định cho thấy xúc tác thải RFCC đáp ứng điều kiện được xác định là chất thải công nghiệp thông thường, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc tái sử dụng làm nguyên liệu trong các ngành sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng, gạch và các sản phẩm mới thân thiện với môi trường, trong đó có K-Ment.

Theo tính toán, giải pháp giúp BSR tiết giảm khoảng 11,66 tỷ đồng mỗi năm từ chi phí xử lý xúc tác thải nguy hại và hoạt động hợp tác sản xuất sản phẩm K-Ment. Bên cạnh giá trị kinh tế trực tiếp, công trình còn góp phần giảm các thủ tục quản lý CTNH, hạn chế rủi ro pháp lý, mở rộng cơ hội hợp tác tái chế, tái sử dụng chất thải và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn tại NMLD Dung Quất.

Không dừng lại ở hiệu quả trước mắt, kết quả nghiên cứu còn mở ra tiềm năng tối ưu hóa việc sử dụng chất xúc tác RFCC, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và tiết giảm chi phí nguyên liệu. Đây cũng là minh chứng cho vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học trong việc giải quyết những vấn đề cụ thể của sản xuất, tạo ra giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

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Được BSR công nhận là sáng kiến cấp Tổng Công ty năm 2026 tại Quyết định số 3506/QĐ-BSR ngày 09/7/2026, công trình tiếp tục được ghi nhận tại Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026. Thành quả này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân Nguyễn Thị Hoàng Trang và tập thể nhóm tác giả mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, tinh thần chủ động đổi mới của đội ngũ người lao động trẻ BSR.

Đoàn viên BSR Nguyễn Thị Hoàng Trang (thứ 3 từ trái sang) và đoàn viên các đơn vị khác được vinh danh tại “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026.

Chia sẻ về niềm vui khi công trình được vinh danh tại Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026, Nguyễn Thị Hoàng Trang cho biết:

“Đây là niềm vui và sự tự hào đối với cá nhân tôi cũng như các thành viên trong nhóm tác giả. Giải thưởng là sự ghi nhận cho quá trình nghiên cứu nghiêm túc, sự phối hợp và nỗ lực của cả tập thể. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi luôn cố gắng tiếp cận vấn đề từ thực tiễn sản xuất, tìm kiếm cơ sở khoa học và những giải pháp có tính ứng dụng, để kết quả nghiên cứu không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà thực sự mang lại giá trị cho hoạt động của Tổng Công ty.

Tôi cũng mong muốn từ kết quả này, bản thân sẽ tiếp tục có thêm động lực để học hỏi, nghiên cứu và đóng góp nhiều hơn nữa cho công việc chuyên môn. Tôi tin rằng, mỗi sáng kiến dù lớn hay nhỏ, nếu xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và được triển khai hiệu quả, đều có thể tạo ra những giá trị thiết thực cho BSR”.

Từ những vấn đề phát sinh trong thực tiễn sản xuất, bằng tư duy khoa học và tinh thần dám nghĩ, dám làm, tuổi trẻ BSR đang từng bước biến ý tưởng thành giải pháp, biến tri thức thành giá trị. Đây chính là động lực quan trọng để thế hệ trẻ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong nghiên cứu, sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Tổng Công ty.