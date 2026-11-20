Từ kẹo tuổi thơ đến “tri kỷ” của người đi làm: Bibica ra mắt Migita kẹo thảo mộc ít đường An - Thanh - Trí

Từng là hương vị quen thuộc bố mẹ chọn mua cho con, nhãn hàng Migita của Công ty cổ phần Bibica nay trở lại với những đứa trẻ năm nào, giờ đã là người đi làm bận rộn. Dòng kẹo thảo mộc ít đường mới gồm ba vị An – Thanh – Trí, mỗi vị dành cho một khoảnh khắc quen thuộc trong ngày làm việc: khi cơ thể thấm mệt, khi cổ họng khó chịu hay khi cần tỉnh táo.





Migita giới thiệu dòng kẹo thảo mộc An - Thanh - Trí, mang đến những trải nghiệm thảo mộc mới cho nhịp sống bận rộn mỗi ngày.

Khi trưởng thành, những khoảng nghỉ nhỏ trở nên đáng quý

Cuộc sống trưởng thành mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng ít khi cho ta một khoảng nghỉ trọn vẹn. Một ngày có thể bắt đầu bằng cuộc họp, nối tiếp bằng hàng giờ tư vấn khách hàng, rồi kết thúc trên chặng đường về giữa giờ tan tầm. Trong guồng quay ấy, cảm giác mệt mỏi, cổ họng khó chịu hay đầu óc lờ đờ là điều khó tránh. Ai cũng biết một ly cà phê hay một cốc trà gừng sẽ giúp dễ chịu hơn, nhưng không phải lúc nào cũng có thời gian pha chế.

Cùng lúc đó, người đi làm ngày càng chú ý đến lượng đường trong những thứ mình dùng mỗi ngày. Một lựa chọn nhỏ gọn, dễ mang theo, có hương vị dễ chịu và ít đường vì thế trở thành nhu cầu rất thật.

Migita chuyển mình với dòng kẹo thảo mộc ít đường thế hệ mới

Nắm bắt nhu cầu đó, Bibica giới thiệu Migita thế hệ mới - dòng kẹo thảo mộc ít đường dành cho người trưởng thành. Thương hiệu từng gắn với ký ức tuổi thơ nay mang diện mạo mới: nguyên liệu thảo mộc, công thức ít đường và bao bì nhỏ gọn, tiện mang theo.

Thay vì dựa vào vị ngọt, Migita lấy hương vị từ chính nguyên liệu: sâm Mỹ Wisconsin, quất, gừng, mật ong và cà phê Robusta Việt Nam. Mỗi vị có một dấu ấn riêng, từ hậu vị dịu mát của sâm, vị chua thanh ấm dịu của quất gừng mật ong đến vị cà phê đậm đà.

Bộ ba An – Thanh – Trí: Ba hương vị thảo mộc, ba lựa chọn cho nhịp sống năng động

Visual: KV kẹo An

Migita An – Kẹo Sâm Mỹ cao cấp ít đường: Hỗ trợ tan mệt mỏi, cân bằng tức thì

Migita An dùng chiết xuất sâm Mỹ Wisconsin. Khác với những loại sâm có tính nóng, sâm Mỹ nổi tiếng với tính mát, mang lại hậu vị dịu nhẹ và dễ dùng với khí hậu Việt Nam. Sản phẩm dành cho người làm việc cường độ cao, đối mặt với lịch trình dày đặc và những deadline nối tiếp. Một viên kẹo giữa giờ làm như một khoảng nghỉ nhỏ, giúp bạn thấy được hỗ trợ cân bằng hơn để tiếp tục công việc.

Migita Thanh – Kẹo Quất Gừng Mật Ong nguyên chất: Tan khó chịu, sảng khoái tức thì.

Lấy cảm hứng từ thức uống quất gừng mật ong quen thuộc trong đời sống người Việt, Migita Thanh kết hợp vị chua thanh của quất, hương thơm đặc trưng của gừng cùng vị ngọt dịu từ mật ong nguyên chất. Sự hòa quyện giữa các nguyên liệu tạo nên hương vị hài hòa, thơm dịu, gợi nhớ những thức uống thường được lựa chọn khi cổ họng khó chịu. Với hình thức kẹo ngậm tiện lợi, sản phẩm hướng đến những người thường xuyên giảng dạy, tư vấn, chăm sóc khách hàng hay livestream, phải sử dụng giọng nói liên tục trong ngày.

Migita Trí – Kẹo Cà Phê Đá chuẩn vị Việt Nam: Tan lờ đờ, tỉnh táo tức thì.

Mang cảm hứng từ văn hóa thưởng thức cà phê đá quen thuộc, Migita Trí dùng cà phê Robusta Việt Nam cho vị đậm đà trong một viên kẹo nhỏ. Không cần pha chế hay chờ đợi, người dùng có thể dễ dàng thưởng thức hương vị cà phê giữa những khoảng nghỉ ngắn. Sản phẩm hướng đến những người thường xuyên di chuyển, chạy đơn, làm việc ngoài trời hoặc cần duy trì sự tỉnh táo trong nhiều giờ liên tục.

Tiếp nối hương vị thân quen, đồng hành cùng những nhịp sống mới

Từ viên kẹo gắn với tuổi thơ đến dòng kẹo thảo mộc ít đường cho người trưởng thành, Migita vẫn giữ sự gần gũi vốn có. Dựa trên hơn 25 năm kinh nghiệm của Bibica trong ngành bánh kẹo và dinh dưỡng, thương hiệu sẽ không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tuyển chọn nguyên liệu và cải tiến hương vị, tiếp tục đồng hành cùng người Việt trong những khoảnh khắc thường ngày, dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống.

Migita An - Thanh - Trí hiện đã có trên gian hàng chính thức của Bibica trên Shopee. Thông tin sản phẩm và đăng ký hợp tác phân phối tại: https://migitathaomoc.bibica.com.vn/