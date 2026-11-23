Bất an qua cây cầu treo 'hết đát' bung bu lông, cong vênh ở Lào Cai

TPO - Sau hơn hai thập kỷ "gồng mình" gánh hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại mỗi ngày, cầu treo Khau Phá, xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai đã rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Video ghi nhận cầu treo Khau Phá xuống cấp, bung bu lông, kêu lên bần bật mỗi khi các phương tiện qua lại.

Nằm vắt ngang dòng suối chảy từ thôn An Phú xuôi về lòng hồ Thác Bà, cầu treo Khau Phá có chiều dài 50 m, rộng 2,5 m. Đây là công trình giữ vai trò huyết mạch trên tuyến đường nối từ trục Minh Tiến - An Phú dẫn vào thôn Khau Phá, phục vụ trực tiếp nhu cầu đi lại, giao thương của 268 hộ dân địa phương khu vực làng Bên.

Ghi nhận thực tế cho thấy, sau hơn 20 năm đưa vào khai thác, dù đã trải qua ba lần duy tu, sửa chữa nhưng cùng với tác động khắc nghiệt của thời tiết và thời gian dài sử dụng đã khiến cây cầu xuống cấp nghiêm trọng.

Cây cầu treo độc đạo từ thôn Khau Phá ra trung tâm xã Mường Lai.

Tại nhiều vị trí, hệ thống dây cáp treo đã có dấu hiệu rỉ sét, chùng võng, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy. Phía dưới, hàng loạt bu lông liên kết với dầm cầu bị bung bật, mặt cầu cong vênh, lồi lõm nghiêm trọng. Chỉ cần một chiếc xe máy chạy qua, toàn bộ nhịp cầu lại rung lắc bần bật, phát ra những âm thanh kẽo kẹt.

Trao đổi với phóng viên, ông Hứa Văn Trung - Bí thư Chi bộ thôn Khau Phá cho biết, đời sống, sản xuất của bà con thôn Khau Phá gần như phụ thuộc hoàn toàn vào cây cầu treo này. Từ việc đưa con em đến trường, đi khám chữa bệnh cho đến vận chuyển nông, lâm sản ra bên ngoài tiêu thụ đều phải qua đây.

Hàng ngày hàng trăm lượt phương tiện đi lại qua cầu.

"Vào mùa khô, khi mực nước hồ Thác Bà chưa dâng cao, các loại xe tải trọng lớn còn có thể men theo tuyến đường ngầm phía dưới lòng suối để vận chuyển hàng hóa. Thế nhưng, hễ trời đổ mưa lớn, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về kết hợp với nước lòng hồ dâng cao là tuyến ngầm lập tức bị nhấn chìm, chia cắt hoàn toàn. Lúc đó, bà con trong thôn chỉ có thể lưu thông qua cây cầu treo này".

Chung nỗi trăn trở, ông Nông Văn Gương - Trưởng thôn Khau Phá bày tỏ, qua nhiều lần tiếp xúc cử tri, bà con nhân dân đều tha thiết kiến nghị các cấp, các ngành sớm quan tâm đầu tư xây dựng một cây cầu bê tông kiên cố. "Có cầu mới vững chãi thì người dân mới hết cảnh nơm nớp lo âu mỗi khi qua suối, từ đó yên tâm bám bản, phát triển kinh tế", ông Gương nói.

Cây cầu đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian.

Liên quan đến thực trạng này, đại diện chính quyền địa phương xác nhận, cầu treo Khau Phá đã khai thác hơn 20 năm, nhiều hạng mục kỹ thuật đã hết niên hạn sử dụng. Dù địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, gia cố nhưng mức độ hư hỏng ngày càng lan rộng, không còn bảo đảm an toàn để khai thác lâu dài.

Ông Hoàng Văn Thuấn, Trưởng Phòng Kinh tế xã Mường Lai - cho biết, trước mắt, để hạn chế rủi ro tai nạn, chính quyền xã đã tiến hành cắm biển cảnh báo, cấm ô tô qua cầu. Đồng thời, chỉ đạo bộ phận chuyên môn định kỳ kiểm tra, khắc phục tạm thời các điểm hư hỏng nặng và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, tuyệt đối chấp hành quy định an toàn khi lưu thông.

Người dân mong muốn sớm được đầu tư cầu cứng để giúp phát triển kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND xã Mường Lai, tất cả các biện pháp trên đều chỉ là giải pháp tình thế, tạm thời. Dưới sự bào mòn của mưa lũ, thời tiết cực đoan cùng áp lực lưu lượng giao thông hằng ngày, tình trạng xuống cấp của công trình đang suy giảm từng ngày. Khi mùa mưa bão đến, nỗi lo về một sự cố mất an toàn giao thông lại đè nặng lên vai chính quyền và hàng trăm hộ dân vùng lòng hồ.