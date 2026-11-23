Người phụ nữ 66 tuổi suýt bán 3 chỉ vàng để chuyển tiền cho 'bạn trai ca sĩ'

TPO - Tin lời người đàn ông tự xưng là ca sĩ nổi tiếng, hứa gửi quà từ nước ngoài về, một phụ nữ ở Hà Tĩnh định bán 3 chỉ vàng để chuyển 5 triệu đồng phí vận chuyển. Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo

Ngày 23/11, Công an xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo tình cảm qua mạng, kịp thời giúp người phụ nữ tránh mất 3 chỉ vàng và 5 triệu đồng cho đối tượng giả danh ca sĩ nổi tiếng.

Trước đó, sáng 21/11, người phụ nữ 66 tuổi, trú xã Hương Sơn đến một tiệm vàng ở tổ dân phố Phố Châu, xã Hương Sơn đề nghị bán 3 chỉ vàng. Thấy bà có biểu hiện bất thường, người thân khuyên can nhưng không được, chủ tiệm vàng đã báo công an.

Tại trụ sở, người phụ nữ cho biết đang yêu một ca sĩ nổi tiếng quen qua mạng xã hội. Người này hứa về Việt Nam tổ chức đám cưới, đồng thời thông báo gửi quà từ nước ngoài về cho bà, yêu cầu chuyển trước 5 triệu đồng phí vận chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hoa.

Dù mới trò chuyện khoảng một tuần, người phụ nữ vẫn tin tưởng đối phương, khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu mất tiền.

Cán bộ Công an xã Hương Sơn đã phân tích, thuyết phục người phụ nữ trước hành vi lừa đảo qua mạng xã hội.

Cán bộ Công an xã Hương Sơn sau đó, đã kiểm tra tài khoản mạng xã hội, phát hiện tài khoản giả danh ca sĩ mới lập một ngày. Khi đề nghị gọi điện xác minh, người này không trả lời rõ ràng, sau đó chuyển sang nhắn tin với cách xưng hô là vợ, chồng.

Khi người phụ nữ nhắn tin đang ở trụ sở Công an xã Hương Sơn, đối tượng liên tục thúc giục người phụ nữ về nhà, không đồng ý gọi video để xác minh danh tính.

Công an sau đó đã phân tích đây là thủ đoạn lừa tình qua mạng, giả danh người nổi tiếng, tạo dựng mối quan hệ tình cảm rồi dụ nạn nhân chuyển tiền nhận quà.

Sau gần 3 tiếng đồng hồ được thuyết phục, đối chiếu thông tin và kiểm chứng, người phụ nữ nhận ra mình bị lừa, đồng ý không bán vàng, không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo,

Theo Công an xã Hương Sơn, việc ngăn người phụ nữ chuyển tiền mới chỉ là bước đầu, bởi các đối tượng có thể tiếp tục yêu cầu đóng thêm phí nhận quà, vay mượn hoặc dụ đầu tư tài chính. Người dân cần cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng, đặc biệt khi đối phương yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thúc giục giao dịch.