Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ thay ba vị trí chủ chốt trong lĩnh vực an ninh

TPO - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã công bố một đợt cải tổ nội các bất ngờ, thay đổi ba vị trí chủ chốt trong lĩnh vực an ninh quốc gia, bao gồm người đứng đầu cơ quan tình báo, cùng các bộ trưởng ngoại giao và thống nhất, trong bối cảnh xuất hiện những yêu cầu về việc quản lý tốt hơn liên minh với Washington.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, ông Lee đã đề cử cựu Bộ trưởng Tư pháp Kang Kum-sil vào vị trí giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), tạo cơ hội để bà trở thành nữ giám đốc tình báo đầu tiên của đất nước.

Ông Lee cũng đề cử nhà ngoại giao Lim Woong-soon - Phó cố vấn an ninh quốc gia - làm Bộ trưởng Ngoại giao, và cựu nghị sĩ Hong Ik-pyo làm Bộ trưởng Thống nhất, phụ trách các mối quan hệ của Seoul với Triều Tiên.

Nếu đề cử được thông qua, ba quan chức này sẽ đảm nhận trọng trách dẫn dắt mối quan hệ giữa Seoul với đồng minh an ninh chủ chốt là Mỹ, đồng thời cải thiện quan hệ với Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng vẫn âm ỉ giữa hai nước láng giềng.

Ông Song Seong-jong - cựu quan chức Bộ Quốc phòng - nhận định: "Thông qua đợt cải tổ này, Tổng thống Lee dường như đang cố gắng tạo ra bước đột phá trong quan hệ với Mỹ”.

Ông Song, hiện là giáo sư tại Đại học Daejeon, cho biết việc thay đổi phương pháp tiếp cận là điều hợp lý trong bối cảnh quan hệ với Mỹ đang gặp căng thẳng.

Sự thay đổi cần thiết

Những ví dụ điển hình cho sự căng thẳng này bao gồm việc Washington tạm dừng chia sẻ một số thông tin tình báo nhạy cảm và hạn chế quyền tiếp cận các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng.

Bộ trưởng Thống nhất đương nhiệm Chung Dong-young từng vấp phải sự chỉ trích gay gắt vào tháng 4 sau khi truyền thông đưa tin Washington không hài lòng về việc ông tiết lộ một cơ sở hạt nhân của Triều Tiên - thông tin vốn chưa từng được xác nhận trước đó.

Theo truyền thông, sau sự việc này, Washington đã ngừng chia sẻ một số thông tin tình báo về Triều Tiên với Seoul.

Đại sứ quán Mỹ tại Seoul từ chối đưa ra bình luận.

Ông Lim - ứng viên cho vị trí Bộ trưởng Ngoại giao - được xem là một chuyên gia về Mỹ nhờ từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington. Ông cũng từng tham gia các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vào đầu thập niên 2010.

David Satterwhite - giảng viên ngành nghiên cứu châu Á tại Đại học Temple (Nhật Bản) - nhận định, ba sự bổ nhiệm này là "một lựa chọn thấu đáo và nỗ lực thực chất nhằm cải thiện tình hình, thay vì chỉ là sự cân bằng giữa các phe phái hay một động thái nhằm xoa dịu dư luận".

Ông cho biết: "Sự am hiểu của ông Lim về Mỹ sẽ là một lợi thế, cùng với phong thái ngoại giao điềm tĩnh và sâu sắc của ông ấy".

Theo ông Lim Eul-chul - giáo sư tại Đại học Kyungnam (Hàn Quốc), hầu hết các ứng viên được đề cử đều từng làm việc với Tổng thống Lee.

Ông Lim nhận xét: "Họ là những người có thể thực hiện một cách trung thành các chỉ đạo của Tổng thống. Có vẻ như ông Lee muốn trực tiếp dẫn dắt chính sách đối ngoại và an ninh cũng như tự mình định hình các quyết định, vì vậy nội các mới có thể sẽ ít xảy ra bất đồng hơn".

Dù vậy, Nhà Xanh vẫn khẳng định các đường lối chính sách cơ bản của Seoul đối với Mỹ và Triều Tiên sẽ không thay đổi.

Các ứng viên cho vị trí bộ trưởng và người đứng đầu cơ quan tình báo phải trải qua các phiên điều trần tại Quốc hội, nhưng không cần thông qua bỏ phiếu để được chính thức bổ nhiệm.

Ngoài các vị trí trên, Tổng thống Lee cũng đã đề cử các tân bộ trưởng phụ trách lĩnh vực văn hóa và an toàn.