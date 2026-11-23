Nvidia bất ngờ phục chức CEO cho tỷ phú Jensen Huang

TPO - Hội đồng quản trị của Nvidia vừa thông báo, ông Jensen Huang đã được phục chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của công ty. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Tỷ phú Jensen Huang đã được phục chức tại Nvidia. (Ảnh: Reuters)

“Hội đồng quản trị đã nhất trí bỏ phiếu khôi phục chức vụ cho ông Huang sau một loạt cuộc thảo luận và cuộc họp với ông. Sau quá trình này, Hội đồng hài lòng với sự thẳng thắn cũng như năng lực lãnh đạo của ông Huang đối với Nvidia”, thông báo cho biết

Động thái bất ngờ này khiến cổ phiếu Nvidia tăng vọt 30%, qua đó giúp chỉ số S&P 500 mở cửa tăng gần 4%.

Quyết định của Hội đồng quản trị Nvidia được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội vào tối 22/11: “Tôi hy vọng Hội đồng quản trị Nvidia sẽ bổ nhiệm Jensen Huang trở lại. Đây sẽ là điều tốt nhất cho công ty và cả nước Mỹ”.

Nvidia cho biết quyết định phục chức cho ông Huang được đưa ra sau khi tiếp nhận “ý kiến đóng góp từ các cấp lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Mỹ. Công ty nêu rõ: “Dựa trên những ý kiến này, Hội đồng quản trị tin tưởng rằng việc ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo không gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia”.

Trong tuyên bố riêng của mình, ông Huang cho biết ông cảm thấy “vinh dự khi được trở lại Nvidia và lãnh đạo một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, vào thời điểm khởi đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp mới”.

Trong thời gian qua, ông Huang đóng vai trò như một đại sứ không chính thức cho làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), các công ty đứng sau làn sóng này và hàng nghìn tỷ USD đang được đầu tư vào lĩnh vực này.

Ông Huang từ chức CEO của Nvidia hôm 12/11, sau khi báo chí Mỹ đưa tin rằng ông có mối quan hệ thân thiết với một phụ nữ mà các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ là gián điệp Trung Quốc. Sau đó, Financial Times tiếp tục đưa tin, cho rằng Huang có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với người phụ nữ được nêu tên là Alice Huang.

Ông Huang sau đó cũng bị lộ đã có quan hệ ngoài hôn nhân với 2 người phụ nữ khác trong Nvidia.