Hợp tác y khoa Pháp – Việt: Mở rộng cơ hội tiếp cận y tế chuyên sâu tại Tây Nguyên

Hội thảo Y học Tây Nguyên Pháp – Việt lần thứ 2 quy tụ hơn 200 chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế trong nước, quốc tế, tập trung cập nhật những tiến bộ chuyên môn trong lĩnh vực tim mạch, cấp cứu và chẩn đoán trước sinh. Đây là dịp tăng cường trao đổi kinh nghiệm lâm sàng, kết nối chuyên gia và thúc đẩy hợp tác y tế Pháp – Việt, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại khu vực Tây Nguyên.

Ngày 23/11, Trường – Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phối hợp với Trung tâm Viện – Trường Grenoble Alpes và Bệnh viện Nhi Necker (Pháp) tổ chức Hội thảo Y học Tây Nguyên Pháp – Việt lần thứ 2.

Với chủ đề “Tim mạch – Cấp cứu – Chẩn đoán trước sinh”, chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Trung tâm Viện – Trường Grenoble Alpes và Bệnh viện Nhi Necker (Pháp), gồm GS.TS. Gérard Blaysat, GS.TS. Julien Thevenon, TS.BS. Trương Bá Lưu, TS.BS. Anne Moreau và BS. Matthias Lachaud, cùng các báo cáo viên của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

GS.TS. Cao Tiến Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội thảo

Tiếp nối lần tổ chức đầu tiên, hội thảo tiếp tục tạo diễn đàn trao đổi học thuật, cập nhật kiến thức y khoa chuyên sâu và chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng giữa các chuyên gia hai nước.

Phát biểu chào mừng, GS.TS. Cao Tiến Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột nhấn mạnh định hướng gắn kết đào tạo với thực hành lâm sàng, nghiên cứu khoa học với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhà trường kỳ vọng những kết nối chuyên môn từ hội thảo sẽ tiếp tục được phát triển thành các chương trình hợp tác cụ thể trong đào tạo, trao đổi chuyên gia và nâng cao năng lực y tế giữa Việt Nam và Pháp.

Cập nhật tiến bộ y học, chú trọng ứng dụng trong thực hành

Với bốn phiên chuyên môn, hội thảo tập trung vào các vấn đề từ sàng lọc, phát hiện bệnh lý ở giai đoạn bào thai, sơ sinh đến nhận diện và quản lý các bệnh lý tim mạch ở trẻ em và người trưởng thành.

Đại diện Trường – Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trao hoa và quà lưu niệm cho đoàn chuyên gia Pháp

Trong lĩnh vực sơ sinh và chẩn đoán trước sinh, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình sàng lọc bệnh lý chuyển hóa, nội tiết tại Pháp; phương pháp nhận diện dấu hiệu bất thường ở trẻ sơ sinh và vai trò của siêu âm tim thai sớm. Những nội dung này góp phần cập nhật phương pháp phát hiện nguy cơ từ sớm, hỗ trợ tư vấn, theo dõi thai kỳ và định hướng chăm sóc trẻ sau sinh.

Ở lĩnh vực cấp cứu tim mạch – huyết học, các báo cáo tập trung vào những vấn đề đáng chú ý như ngất và đột tử ở người trẻ, các bất thường trên điện tâm đồ, rối loạn nhịp thất trong suy tim và bệnh lý xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối. Các chuyên đề nhấn mạnh việc nhận diện dấu hiệu cảnh báo, đánh giá nguy cơ và lựa chọn hướng xử trí phù hợp nhằm hạn chế những biến cố nghiêm trọng.

Đáng chú ý, các phiên thực hành và thảo luận ca bệnh tạo cơ hội để chuyên gia Pháp cùng bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trao đổi trực tiếp về những tình huống lâm sàng cụ thể. Các trường hợp tim bẩm sinh như tắc nghẽn tim trái, tắc nghẽn tim phải, chuyển vị đại động mạch, thông liên nhĩ và van động mạch chủ hai mảnh được đưa ra phân tích, thảo luận về phương pháp chẩn đoán, theo dõi và quản lý người bệnh. Thông qua việc tiếp cận các ca bệnh thực tế, đội ngũ y tế có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, cập nhật cách tiếp cận chuyên môn và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn điều trị.

Chuyên gia Pháp chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực hành tại hội thảo

Bên cạnh đó, các nội dung hội thảo còn có giá trị đối với nhiều chuyên khoa như Nội khoa, Nhi khoa, Sản khoa, Chẩn đoán hình ảnh và Di truyền, góp phần thúc đẩy phối hợp liên chuyên khoa trong chăm sóc người bệnh.

Tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển năng lực y tế tại chỗ

Đối với khu vực Tây Nguyên, việc nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị tại chỗ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, trong khi người dân tại một số địa bàn còn gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu. Vì vậy, kết nối với các trung tâm y tế quốc tế, cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn là một trong những hướng đi cần thiết để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế khu vực.

Thông qua hợp tác với Trung tâm Viện – Trường Grenoble Alpes và Bệnh viện Nhi Necker (Pháp), Trường – Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột hướng đến mở rộng các hoạt động trao đổi chuyên gia, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn. Những kết nối này không chỉ tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên, bác sĩ tiếp cận kinh nghiệm quốc tế mà còn góp phần thúc đẩy ứng dụng tiến bộ y học vào hoạt động khám, chữa bệnh.