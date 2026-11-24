Phần Lan muốn học Ukraine xây hào chống tăng

TPO - Các nghị sĩ Phần Lan ủng hộ việc xem xét xây dựng hào chống tăng và các công trình phòng thủ dọc biên giới trong thời bình, sau khi nghiên cứu những bài học từ cuộc xung đột ở Ukraine.

Công nhân lắp đặt hệ thống phòng thủ chống tăng tại tỉnh Kharkiv, Ukraine. (Ảnh: AP)

Ông Heikki Autto, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Phần Lan, cho biết nước này đang nghiên cứu những thay đổi trên chiến trường hiện đại ở Ukraine, trong đó có vai trò của các công trình phòng thủ được xây dựng từ trước khi xung đột nổ ra.

“Chúng tôi đang nghiên cứu và xem xét chiến trường hiện đại ở Ukraine, nhưng hiện tại, có vẻ những công trình phòng thủ như vậy cần phải được xây dựng ngay từ thời bình”, ông Autto nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

Theo ông, một trong những bài học từ cuộc xung đột ở Ukraine là ngày càng khó giành lại lãnh thổ đã mất trong giao tranh.

Đầu tháng này, Trung tướng Pasi Välimäki - Tư lệnh Lục quân Phần Lan, cũng tiết lộ với Bloomberg rằng quân đội nước này đang nghiên cứu khả năng xây dựng các công trình phòng thủ tương tự Ukraine, bao gồm hào chống tăng và những chướng ngại vật khác phù hợp với điều kiện địa hình Phần Lan. Lục quân dự định tiến hành thử nghiệm các phương án này.

Ông Autto cho rằng sự phát triển của máy bay không người lái cùng các hệ thống trinh sát và tấn công hiện đại đã mở rộng đáng kể phạm vi chiến trường.

Theo học thuyết quân sự truyền thống, lực lượng Phần Lan có thể chủ động nhường một phần lãnh thổ khi cần thiết, dụ đối phương tiến sâu vào trong nước trước khi tổ chức phản công từ những vị trí thuận lợi hơn.

Ông Autto, thành viên Đảng Liên minh Quốc gia cầm quyền, thừa nhận việc xây dựng công trình phòng thủ ngay trong thời bình sẽ là sự thay đổi đáng kể so với tư duy quân sự truyền thống của Phần Lan.

Trong khi đó, nghị sĩ Mika Kari thuộc đảng Dân chủ Xã hội đối lập, đồng thời là thành viên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội, cũng ủng hộ việc nghiên cứu phương án này.

“Những bài học từ Ukraine phải được đưa đầy đủ vào kế hoạch phòng thủ của Phần Lan. Các công trình phòng thủ dã chiến là một trong những năng lực đang được chú trọng trở lại sau khi ít được quan tâm kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc”, ông Kari nói.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng trước khi quyết định triển khai xây dựng trên diện rộng, giới chức cần đánh giá hiệu quả, chi phí và khả năng thích ứng của các công trình phòng thủ với địa hình Phần Lan.

Ông Kari cho rằng vấn đề này cần được xem xét nhiều hơn trong khuôn khổ kế hoạch phòng thủ tập thể của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thay vì chỉ là vấn đề riêng của Phần Lan.

“Mặc dù chúng tôi có khoảng một nửa tổng chiều dài biên giới chung giữa NATO và Nga, toàn bộ liên minh phải tính đến thực tế rằng nhu cầu này liên quan đến cả châu Âu”, ông nói.