TPO - UBND TPHCM vừa công bố Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. TPHCM sẽ phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 10 vùng phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu.
TPO - Việc nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn cách tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng giúp nhiều hộ kinh doanh giảm áp lực sổ sách, kế toán. Tuy nhiên, quy định ổn định phương pháp tính thuế trong 2 năm tại Nghị định 68 khiến một số hộ băn khoăn về khả năng chuyển đổi ngay từ năm 2027.
TPO - Những ngày qua, giá vàng miếng SJC có thời điểm giảm về 128,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Ngày 23/11, thị trường bất ngờ phục hồi. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới hơn 22 triệu đồng/lượng. Chuyên gia cảnh báo rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu, dù vàng có thể phục hồi lên mốc 145 triệu đồng/lượng trong thời gian tới.
TPO - Cục Thuế hướng dẫn, người nộp thuế thuộc diện áp dụng chính sách xóa tiền chậm nộp cần hoàn thành nghĩa vụ nợ gốc, tiền phạt (nếu có) và nộp hồ sơ khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước ngày 30/6/2028. Riêng nợ lệ phí môn bài thuộc diện được xử lý, người nộp thuế không phải làm hồ sơ đề nghị xóa.
TPO - Ông Phạm Quang Tiến - Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB - vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, thay ông Phan Đình Điền, từ ngày 23/11.
Dấu mốc 122 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk mở ra giai đoạn tăng tốc mới cho đô thị Buôn Ma Thuột theo Quy hoạch chung đến năm 2050. Nằm tại cửa ngõ Phân khu 2 – phường Tân An, dự án nhà phố thương mại Era City đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng đón đầu làn sóng hạ tầng và dịch vụ hậu cần tại thủ phủ Tây Nguyên.
Amway Việt Nam vừa chính thức khai trương Trung tâm Hỗ trợ Kinh doanh (Amway Mini Center) tại số 151 Hùng Vương, phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của Amway tại Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tối ưu hoạt động vận hành và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho Nhà phân phối và người tiêu dùng.
TPO - Trong liên danh trúng gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể và lập hồ sơ mời thầu Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam giá trị hơn 10.240 tỷ đồng, các doanh nghiệp Việt có kết quả sản xuất kinh doanh khá khác biệt. Nhà thầu ngoại có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giao thông đường sắt.
TPO - Hàng giả bị tách nhãn mác, hàng lậu được chia nhỏ qua chuyển phát nhanh, đưa về kho trung chuyển để bán trên mạng. Trước mùa mua sắm Tết, lực lượng chức năng tăng kiểm soát từ biên giới vào nội địa, truy vết dòng tiền, dòng hàng để xử lý các đường dây vi phạm.
TPO - VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm trong phiên 23/11 nhưng chưa thể lấy lại mốc 1.700 điểm. Trong khi FPT hồi phục mạnh sau chuỗi phiên đi xuống, cổ phiếu PNJ tiếp tục chịu áp lực bán lớn, giảm sàn.
TPO - Bộ Công Thương đề xuất phân bổ chỉ tiêu phát triển 5.630 MW điện mặt trời mái nhà cho các địa phương đến hết năm 2027, với tổng vốn ước tính 67.560 tỷ đồng. TP.HCM và Hà Nội dự kiến nhận chỉ tiêu lớn nhất.
Thỏa thuận hợp tác ba năm giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Astellas Pharma Việt Nam tập trung vào ba lĩnh vực ghép tạng, ung thư và niệu khoa, hướng tới phát triển năng lực chuyên môn, tăng cường đào tạo y tế và xây dựng hành trình chăm sóc người bệnh toàn diện hơn.
Nhiều cổ phiếu đầu ngành giảm sâu từ đỉnh, có mã đã trở về vùng giá cách đây gần 10 năm trước dù chỉ số VN-Index vẫn trên 1.600 điểm.
3 kênh trú ẩn từng được xem là an toàn nhất đang đồng loạt suy giảm, nhưng nếu chỉ nhìn vào những gì đang rơi, sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất: tiền không biến mất, nó chỉ đang tìm một nơi khác để “đứng”.
Ngày 23/11/2026, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026), Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn KN Holdings, đã đại diện gia đình cam kết đóng góp 150 tỷ đồng trong 5 năm cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam.
TPO - Từ đầu năm đến giữa tháng 11, Việt Nam chi gần 11 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu, tăng hơn 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, kim ngạch nhập khẩu dầu thô, than và khí đốt hóa lỏng cũng tăng mạnh.
TPO - Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận, ngành lúa gạo không thể tiếp tục phát triển chủ yếu dựa vào tăng sản lượng, buộc phải chuyển mình sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, giảm phát thải và phát triển bền vững. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần nhìn nhận tương lai hạt gạo xanh Việt Nam trên 3 giá trị cốt lõi gồm: Kinh tế, môi trường và thương hiệu.