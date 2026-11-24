3 kênh trú ẩn từng được xem là an toàn nhất đang đồng loạt suy giảm, nhưng nếu chỉ nhìn vào những gì đang rơi, sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất: tiền không biến mất, nó chỉ đang tìm một nơi khác để “đứng”.