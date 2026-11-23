Đắk Lắk tuổi 122: Đô thị Buôn Ma Thuột bước vào lộ trình quy hoạch đến năm 2050

Dấu mốc 122 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk mở ra giai đoạn tăng tốc mới cho đô thị Buôn Ma Thuột theo Quy hoạch chung đến năm 2050. Nằm tại cửa ngõ Phân khu 2 – phường Tân An, dự án nhà phố thương mại Era City đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng đón đầu làn sóng hạ tầng và dịch vụ hậu cần tại thủ phủ Tây Nguyên.

Động lực từ quy hoạch trung tâm tiểu vùng tầm nhìn 2050

Theo Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk, đô thị Buôn Ma Thuột được định hướng là trung tâm tiểu vùng thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch trọng tâm sang công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao và logistics.

Đô thị Buôn Ma Thuột trong định hướng Quy hoạch chung đến năm 2050. Ảnh: Báo Chính Phủ

Về hạ tầng, quy hoạch xác định ba tuyến cao tốc kết nối gồm CT.02, CT.24 và CT.27, trong đó tuyến Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đã đưa vào khai thác 20 km đầu tuyến từ tháng 5/2026. Cảng hàng không Buôn Ma Thuột được quy hoạch đạt công suất 3 triệu hành khách mỗi năm trong thời kỳ đến năm 2030 và 7 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050.

Song song với đó, địa phương tổ chức lại không gian sản xuất. Theo Sở Công Thương Đắk Lắk, tại khu vực Tân Lập và Tân An sẽ phát triển tổ hợp Chợ đầu mối nông sản vùng Tây Nguyên gắn với khu dịch vụ hậu cần trung chuyển, cảng cạn và khu công nghệ cao nông sản, quy mô khoảng 495 ha. Cũng theo cơ quan này, hai cụm công nghiệp Tân An 1 và Tân An 2 với quy mô lần lượt khoảng 48,5 ha và 56,3 ha hiện đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%.

Era City: Lời giải không gian "kép" tại cửa ngõ Phân khu 2

Tọa lạc tại số 161 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Era City nằm trọn trong Phân khu 2 theo Quyết định 3499 – khu vực giữ vai trò cửa ngõ kết nối đô thị trung tâm hiện hữu với không gian mở rộng, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái hiện đại.

Era City tọa lạc tại số 161 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thuộc Phân khu 2 của đô thị Buôn Ma Thuột

Đón đầu dòng chảy giao thương tại trục huyết mạch Nguyễn Chí Thanh, 152 căn nhà phố thương mại tại Era City được thiết kế tối ưu hóa công năng "2 trong 1". Tầng trệt sở hữu mặt tiền rộng 6m, phù hợp để mở showroom, văn phòng đại diện hoặc kinh doanh dịch vụ phục vụ cộng đồng chuyên gia, người lao động từ các cụm công nghiệp kế cận. Ba tầng trên là không gian sinh hoạt riêng tư cho gia đình với lối tiếp cận độc lập, tách biệt hoàn toàn với hoạt động thương mại bên dưới.

Vị trí dự án thuận lợi tiếp cận hạ tầng xã hội của khu vực. Trong cùng phường Tân An có Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tại số 298 Hà Huy Tập, một nguồn cầu thuê và dịch vụ thường xuyên ngay trong bán kính gần. Về giáo dục, khu vực đã hình thành sẵn hệ thống trường học các cấp: Trường THCS và THPT Đông Du nằm cùng trục Nguyễn Chí Thanh tại số 129, cùng THPT Chuyên Nguyễn Du và Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt trong cùng phường.

Dự án do Xuân Mai Corp trực tiếp phát triển và tổng thầu thi công. Thành lập từ năm 1983 với tiền thân là Nhà máy Bê tông tấm lớn Xuân Mai, doanh nghiệp đã ghi dấu ấn qua hơn 3.000 công trình trên cả nước, tiên phong ứng dụng tấm tường tiền chế Acotec và từng nhận Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ (năm 2005) cho công nghệ cấu kiện bê tông dự ứng lực tiền chế.

Bên cạnh yếu tố vị trí và chất lượng xây dựng, Era City đang thu hút giới đầu tư nhờ chính sách giãn dòng tiền trong 3 năm. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán từ 4 tỷ đồng trong năm đầu tiên để nhận bàn giao nhà; phần giá trị còn lại được giãn tiến độ thanh toán trong 2 năm tiếp theo, giúp giảm áp lực tài chính ban đầu và tạo dư địa xoay vòng vốn kinh doanh.

Chính sách giãn dòng tiền ba năm của dự án Era City.

Theo thông tin công bố từ đơn vị phát triển, khách hàng còn có nhiều lựa chọn tài chính linh hoạt như chiết khấu lên tới 15% khi thanh toán sớm 70% giá trị trong vòng 30 ngày, chiết khấu 9% theo tiến độ chuẩn, hoặc nhận hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 24 tháng cho khoản vay lên tới 70% giá trị sản phẩm. Ngoài ra, khách hàng giao dịch sớm (Early Bird) trước ngày mở bán còn được áp dụng ưu đãi miễn phí quản lý 2 năm cùng quà tặng xe VinFast VF3 (áp dụng có điều kiện theo chính sách bán hàng từng thời kỳ).

Trong bối cảnh Buôn Ma Thuột bước vào chu kỳ phát triển mới theo quy hoạch tầm nhìn 2050, Era City được kỳ vọng trở thành điểm sáng an cư kết hợp giao thương tại cửa ngõ phía Đông Bắc thành phố. Dự án dự kiến tổ chức sự kiện giới thiệu chính thức vào tháng 12/2026; khách hàng quan tâm có thể đăng ký tham quan thực tế nhà mẫu và tìm hiểu thông tin quy hoạch trực tiếp tại dự án.

Xuân Mai Corp, tiền thân là Nhà máy Bê tông tấm lớn Xuân Mai, có hơn 42 năm phát triển và 18 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, với khoảng 50 dự án, hơn 100 tòa tháp và 95.000 căn hộ tại Hà Nội, TP.HCM. Các dự án tiêu biểu như Ecogreen Sài Gòn, Xuân Mai Complex, Xuân Mai Riverside, Xuân Mai Tower Thanh Hóa...Doanh nghiệp làm chủ chuỗi từ sản xuất cấu kiện bê tông, thiết kế đến thi công và bàn giao. Tại Tây Nguyên, Xuân Mai từng là đơn vị thi công chính tại Thủy điện Buôn Kuốp (280 MW) và Sêrêpôk 3, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2010

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