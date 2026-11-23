Đề xuất ‘khoán’ chỉ tiêu điện mặt trời mái nhà cho địa phương

TPO - Bộ Công Thương đề xuất phân bổ chỉ tiêu phát triển 5.630 MW điện mặt trời mái nhà cho các địa phương đến hết năm 2027, với tổng vốn ước tính 67.560 tỷ đồng. TP.HCM và Hà Nội dự kiến nhận chỉ tiêu lớn nhất.

TPHCM, Hà Nội nhận chỉ tiêu lớn nhất

Bộ Công Thương vừa có Tờ trình gửi Chính phủ, đề xuất ban hành nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cho các địa phương từ nay đến hết năm 2027, đồng thời xem xét giai đoạn 2028-2030.

Nguồn điện này được phát triển tại hộ gia đình, cơ quan, công sở và cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhằm bổ sung điện tại chỗ, giảm áp lực cung ứng điện và hạn chế nguy cơ quá tải lưới điện.

Theo phương án Bộ Công Thương, tổng công suất dự kiến phân bổ cho các địa phương là 5.630 MW, chia thành hai giai đoạn: hoàn thành 2.630 MW đến hết tháng 3/2027 và thêm 3.000 MW trong thời gian còn lại của năm. Các địa phương miền Bắc phấn đấu hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu trước mùa khô quý II/2027.

TPHCM được đề xuất chỉ tiêu lớn nhất với 628 MW, gồm 293,3 MW đến hết tháng 3/2027 và 334,7 MW trong thời gian còn lại. Hà Nội đứng thứ hai với 510 MW, tương ứng hai giai đoạn là 238,2 MW và 271,8 MW.

Một số địa phương khác cũng được đề xuất phát triển hàng trăm MW, như Phú Thọ 421 MW, Ninh Bình 352 MW, Bắc Ninh 328 MW, Tây Ninh 326,2 MW, Hải Phòng 322 MW và Thanh Hóa 320 MW.

Bộ Công Thương cho biết chỉ tiêu được xác định dựa trên mức tăng trưởng nhu cầu điện giai đoạn 2026-2027 của từng địa phương. Những nơi có nhu cầu điện tăng cao, nhiều khu, cụm công nghiệp và diện tích mái nhà xưởng lớn có điều kiện khai thác nguồn điện tại chỗ, qua đó giảm lượng điện phải nhận từ hệ thống.

Bộ Công Thương đề xuất giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cho các địa phương. Ảnh: Dương Hưng.

Theo Bộ Công Thương, một số địa phương đã phản ánh cách tính trước đây dẫn đến chỉ tiêu cao hơn khả năng thực hiện. Đáng chú ý, trong khi yêu cầu trước mắt là phát triển khoảng 6.000 MW đến hết năm 2027, tổng công suất các địa phương báo cáo dự kiến triển khai chỉ khoảng 1.678 MW. Một số địa phương cung cấp số liệu chưa đầy đủ, chưa sát nhu cầu hiện tại và giai đoạn tiếp theo.

Dự thảo đề xuất đưa chỉ tiêu được giao vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương. Với trụ sở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, quy mô lắp đặt phấn đấu bình quân 30 kW mỗi cơ sở cấp tỉnh và 20 kW mỗi cơ sở cấp xã.

Riêng hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia trên cơ sở tự nguyện, không giao chỉ tiêu bắt buộc đến từng hộ, từng cơ sở; không gắn việc lắp đặt điện mặt trời với giải quyết thủ tục hành chính.

Cần hơn 67.500 tỷ đồng

Bộ Công Thương ước tính, với giá đầu tư lắp đặt khoảng 12 triệu đồng/kW, tổng vốn để phát triển 5.630 MW điện mặt trời mái nhà là 67.560 tỷ đồng. Mức tính này chưa bao gồm hệ thống pin lưu trữ điện.

Nguồn lực dự kiến huy động từ xã hội, ngân sách nhà nước và tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vốn đầu tư và cơ chế bố trí kinh phí đang là những khó khăn được nhiều địa phương nêu ra, đặc biệt với hệ thống lắp tại công sở.

Bộ Công Thương ước tính nguồn vốn phát triển hơn 5.600 MW điện mặt trời mái nhà khoảng 67.560 tỷ đồng. Ảnh: Dương Hưng.

Theo Bộ Công Thương, nếu nguồn vốn ngân sách không được cân đối, giải ngân kịp thời trong giai đoạn 2026-2027, kết quả thực hiện chỉ tiêu sẽ bị ảnh hưởng. Thời gian triển khai ngắn, nguồn vốn chưa được bố trí và áp lực hoàn thành chỉ tiêu còn có thể làm phát sinh tình trạng chia nhỏ gói thầu, nâng giá thiết bị, sử dụng thiết bị không rõ nguồn gốc hoặc bỏ qua kiểm tra kết cấu mái, an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Để tháo gỡ, dự thảo đề xuất giao Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế huy động, bố trí và cân đối vốn ngân sách; rà soát các quy định về đầu tư công, ngân sách và tài sản công, tạo cơ sở cho việc lắp đặt, khai thác điện mặt trời tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Tài chính cũng được đề xuất nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối với thiết bị, linh kiện phục vụ phát triển điện mặt trời mái nhà; hướng dẫn hạch toán chi phí đầu tư, vận hành, bảo trì và khoản thu từ bán điện dư nếu có.

Với hộ gia đình, dự thảo đề xuất các địa phương hoàn thành việc ban hành chính sách hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ trong tháng 12/2026.

Theo Bộ Công Thương, hiện mới có 5/34 địa phương ban hành chính sách hỗ trợ, gồm: Bắc Ninh, Lai Châu, Quảng Trị, Hà Nội và Vĩnh Long.