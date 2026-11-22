An Giang phát triển các khu đô thị lấn biển, đảo nhân tạo

TPO - An Giang định hướng mở rộng đô thị Rạch Giá về phía biển Tây, phát triển các khu đô thị lấn biển và đảo nhân tạo với tổng diện tích khoảng 1.496 ha. Tỉnh này kêu gọi đầu tư tuyến đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên dài 53 km, tổng vốn dự kiến gần 16.000 tỷ đồng.

Phát triển đô thị hướng biển

Chiều 22/11, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư các dự án lấn biển, công nghiệp, du lịch và hạ tầng theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Sự kiện trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Vệ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang - cho biết, quy hoạch đô thị Rạch Giá đến năm 2050 xác định phát triển các khu lấn biển, đảo nhân tạo, hướng ra Vịnh Rạch Giá. Tổng diện tích lấn biển, đảo nhân tạo dự kiến khoảng 1.496 ha, gắn với phát triển kinh tế biển, đô thị dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và thể thao biển.

Theo ông Vệ, đô thị Rạch Giá tương lai được chia thành 8 phân khu chức năng. Trong đó, hai phân khu đô thị lấn biển phát triển mới có diện tích lần lượt khoảng 854 ha và 643 ha.

An Giang cũng kêu gọi đầu tư tuyến đường Rạch Giá - Long Xuyên, dài khoảng 53 km, giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn thiện rộng 80 m, trong đó dành 15 m dự phòng cho đường sắt đô thị LRT. Giai đoạn 1 dự kiến đầu tư 4 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026 - 2032.



Dự án đường Rạch Giá - Long Xuyên được tỉnh An Giang mời gọi đầu tư theo phương thức PPP, hoặc gắn với khai thác quỹ đất TOD dọc tuyến. Dự kiến ba khu đất đối ứng tiềm năng đã được khảo sát với tổng diện tích khoảng 530 ha, gồm hai khu tại Rạch Giá rộng 180 ha và 150 ha, cùng khu đất tại Long Xuyên rộng 200 ha. Giá trị quyền sử dụng đất dự kiến sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 9.968 tỷ đồng.

Một góc phường Rạch Giá, tỉnh An Giang nhìn ra biển Tây.

Bên cạnh đó, tỉnh An Giang định hướng nâng cấp sân bay Rạch Giá đạt cấp 4C, công suất khoảng 1 triệu hành khách/năm; mở rộng Cảng hành khách Rạch Giá thành cảng tổng hợp với 5 cầu cảng. Nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị Hà Tiên - Rạch Giá - Long Xuyên và nâng cấp cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi lên 6 làn xe.

Cam kết đồng hành với nhà đầu tư

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, sau hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức tại Phú Quốc tháng 6, hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, chỉ tiêu huy động vốn đầu tư toàn xã hội thông qua các giấy chứng nhận đầu tư vượt 2% so với kế hoạch; toàn tỉnh đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 474 dự án.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - phát biểu.

Theo ông Mừng, nhu cầu đầu tư hạ tầng trên địa bàn còn rất lớn, trong khi ngân sách Trung ương và địa phương có giới hạn. Do đó, An Giang xác định đẩy mạnh hợp tác công - tư, huy động nguồn lực xã hội để triển khai các công trình trọng điểm.

“Giữa tỉnh và doanh nghiệp cùng đồng hành, gắn bó và không thể thiếu nhau. Thiếu chính quyền thì doanh nghiệp cũng không thể đầu tư, mà thiếu doanh nghiệp thì địa phương cũng không thể phát triển, không thể đạt các mục tiêu tăng trưởng”, ông Mừng nói.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cam kết, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư. Tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu khảo sát, hoàn thiện thủ tục đến triển khai và đưa dự án vào vận hành.