Tìm 'con tôm sú nặng nhất Cà Mau'

TPO - Trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 diễn ra cuộc thi tìm kiếm con tôm sú nặng nhất, với giải thưởng cao nhất 15 triệu đồng. Tôm dự thi phải là tôm sú, được nuôi hoặc khai thác trên địa bàn tỉnh, còn sống với đầy đủ bộ phận.

Cuộc thi “con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026” diễn ra trong sáng 25/11, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, giữa tôm sú của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nuôi, thương lái và cá nhân trên địa bàn tỉnh mang tới dự thi.

Ban tổ chức quy định, tôm dự thi phải là tôm sú, được nuôi hoặc khai thác trên địa bàn tỉnh Cà Mau; còn sống, khỏe mạnh, nguyên vẹn, đầy đủ các bộ phận, không có dấu hiệu hư hỏng hoặc bị tác động làm thay đổi trọng lượng, hình dáng tự nhiên.

Cà Mau tổ chức cuộc thi tìm tôm sú nặng nhất tại Festival Tôm lần thứ II năm 2026.

Ban Giám khảo căn cứ kết quả cân chính thức để xếp hạng tôm dự thi theo trọng lượng từ cao xuống thấp, từ đó xác định giải nhất, nhì, ba. Ngoài ra, con tôm có màu sắc đẹp nhất cũng được lựa chọn để trao giải.

Về cơ cấu giải thưởng, Giải Nhất trị giá 15 triệu đồng, giải Nhì, Ba và con tôm màu sắc đẹp nhất nhận giải lần lượt 10 và 5 triệu đồng.

Trước đó, tại Ngày hội cua Cà Mau lần thứ 2 năm 2025, tỉnh Cà Mau cũng chọn được "vua cua" nặng 1,82 kg.