Nhận diện 3 giá trị của hạt gạo xanh Việt Nam

TPO - Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận, ngành lúa gạo không thể tiếp tục phát triển chủ yếu dựa vào tăng sản lượng, buộc phải chuyển mình sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, giảm phát thải và phát triển bền vững. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần nhìn nhận tương lai hạt gạo xanh Việt Nam trên 3 giá trị cốt lõi gồm: Kinh tế, môi trường và thương hiệu.

Những đòi hỏi mới với ngành lúa gạo

Ngày 23/11, tại Hội thảo Tương lai hạt gạo xanh diễn ra ở Cần Thơ, ông Võ Văn Hưng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết, ngành lúa gạo đang đứng trước đòi hỏi mang tính đột phá, chiến lược từ tác động của biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, thị trường.

Theo ông Hưng, ngành lúa gạo không thể tiếp tục phát triển chủ yếu dựa vào gia tăng sản lượng, phải chuyển mình sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, giảm phát thải và phát triển bền vững. Những đòi hỏi trên tới từ yêu cầu của thị trường, vừa là trách nhiệm đối với môi trường, sinh kế của người nông dân và các thế hệ tương lai.

Hội thảo trong khuôn khổ Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026.

Theo ông Hưng, Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030 là bước đi quan trọng để thực hiện tầm nhìn chiến lược trên. Chuyển đổi xanh không đơn thuần chỉ thay đổi phương thức canh tác, còn phải chuyển đổi đồng bộ từ tư duy sản xuất, chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và thị trường. Quan trọng hơn, người nông dân phải thực sự được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi này.

Lãnh đạo Bộ NN&NT cho rằng cần nhìn nhận tương lai hạt gạo xanh Việt Nam trên 3 giá trị cốt lõi gồm: Kinh tế, môi trường và thương hiệu.

Nhiều điểm nghẽn lớn

Ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) - cho biết, Việt Nam đã xuất khẩu lô gạo đầu tiên thương hiệu “Gạo Việt xanh, phát thải thấp” sang Nhật Bản. Dù vậy, quá trình triển khai vẫn đối mặt với 4 điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ, trong đó có tình trạng canh tác thâm dụng giống, phân bón hóa học, nước tưới. Mức phát thải khí nhà kính cao do thói quen đốt rơm rạ, liên kết lỏng lẻo, thiếu định vị thương hiệu xanh.

Để giải quyết những thách thức trên, ông Tùng cho biết cần giảm vật tư đầu vào, thu gom 100% rơm khỏi đồng ruộng, cơ giới hóa đồng bộ. Chế biến và truy xuất số, hướng tới tiêu thụ xanh, chinh phục các thị trường cao cấp.

VIETRISA ra mắt nhãn hiệu tập thể “Gạo Việt xanh phát thải thấp”.

Ông Cao Thăng Bình - chuyên gia nông nghiệp của Ngân hàng Thế giới (WB) - cho rằng sản xuất lúa gạo phát thải thấp là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, thị trường không chỉ mua riêng lẻ yếu tố carbon. Sản xuất phát thải thấp chỉ thực sự trở thành một sản phẩm hàng hóa có giá trị thương mại và sức cạnh tranh khác biệt khi kết quả giảm phát thải được xác minh, duy trì xuyên suốt chuỗi giá trị.

Theo ông Bình, gạo phát thải thấp phải tuân theo trình tự kinh tế khả thi - giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng, tiếp cận thị trường ổn định, tạo giá chênh lệch hoặc nguồn thu từ tài chính khí hậu. Tuy nhiên, để lúa gạo Việt Nam chuyển lợi thế thành giá trị, cần vượt qua những rào cản sản xuất manh mún, thiếu hạ tầng thủy lợi, logistics, hạn chế tiếp cận tài chính; truy xuất nguồn gốc và xác minh chưa hoàn chỉnh...

"Chuyển đổi sang sản xuất phát thải thấp không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết về mặt kinh tế. Việt Nam không thể trì hoãn chuyển đổi, bởi mô hình sản xuất hiện tại đồng thời chịu áp lực về khí hậu, môi trường, lao động và thị trường", ông Bình nói.

Ông Cao Thăng Bình - chuyên gia WB.

Chuyên gia WB dẫn chứng sản xuất lúa đang chiếm tới 50,5% tổng phát thải khí nhà kính của ngành nông nghiệp Việt Nam, diện tích gieo trồng bị mất dần do nước biển dâng, 70% rơm rạ chưa được quản lý tốt...

Theo ông Cao Đức Phát - nguyên Bộ trưởng Bộ NN&MT, cần thống nhất nhận thức việc chuyển đổi mô hình sản xuất là rất cần thiết để duy trì động lực phát triển ngành lúa gạo. Vừa đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, vừa nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân; giúp thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính...