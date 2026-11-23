Amway khai trương trung tâm hỗ trợ kinh doanh tại Bắc Ninh

Amway Việt Nam vừa chính thức khai trương Trung tâm Hỗ trợ Kinh doanh (Amway Mini Center) tại số 151 Hùng Vương, phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của Amway tại Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tối ưu hoạt động vận hành và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho Nhà phân phối và người tiêu dùng.

Đầu tư hạ tầng, đưa thương hiệu đến gần hơn với cộng đồng

Việc đưa Mini Center Bắc Ninh vào hoạt động tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư dài hạn của Amway Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để Nhà phân phối người tiêu dùng tại địa phương tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của công ty một cách thuận tiện hơn.

Không gian mua sắm và trải nghiệm tại Trung tâm Hỗ trợ Kinh Doanh Bắc Ninh

Mini Center Bắc Ninh được phát triển như một không gian đa chức năng, nơi khách hàng có thể trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, mỹ phẩm và chăm sóc gia đình. Đối với Nhà phân phối, đây là địa điểm phục vụ các hoạt động đào tạo, hội họp, tư vấn và hỗ trợ phát triển kinh doanh trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, đồng bộ với tiêu chuẩn thương hiệu Amway.

Amway Việt Nam chính thức khai trương Trung tâm Hỗ trợ Kinh doanh tại số 151 Hùng Vương, phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh

Đáng chú ý, mô hình Mini Center được Amway Việt Nam triển khai kết hợp cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) tại nhiều địa phương như TP. Hồ Chí Minh (khu vực Bình Dương trước đây), Đồng Tháp, Đà Nẵng, An Giang và Vinh. Sự hợp tác này không chỉ mở rộng các điểm kết nối giữa Amway với cộng đồng, mà còn góp phần tối ưu hoạt động giao nhận, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Amway Việt Nam luôn chú trọng đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng địa phương. Nhân dịp khai trương Mini Center Bắc Ninh, công ty đã trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo phường Bắc Giang, góp phần hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Amway đã trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo phường Bắc Giang, góp phần hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Chia sẻ về định hướng phát triển hệ thống trung tâm hỗ trợ kinh doanh, ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, cho biết: “Việc đưa Mini Center Bắc Ninh vào hoạt động tiếp tục thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của Amway tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn mang đến cho Nhà phân phối một không gian thuận tiện để kết nối, học hỏi và phát triển kinh doanh, đồng thời giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, Amway Việt Nam cũng chú trọng đồng hành cùng các địa phương thông qua những hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực cho cộng đồng và hướng đến sự phát triển bền vững.”