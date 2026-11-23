Hanwha Life khai trương trung tâm dịch vụ khách hàng và văn phòng kinh doanh tại IFC Hanoi

Ngày 21/11/2026, Hanwha Life Việt Nam chính thức khai trương Trung tâm Dịch vụ Khách hàng và Văn phòng Kinh doanh Hà Nội tại tòa nhà IFC Hanoi - tổ hợp văn phòng hạng A đẳng cấp thuộc khu đô thị Starlake (Tây Hồ Tây). Đây là cột mốc quan trọng của Hanwha Life Việt Nam trong hành trình mở rộng mạng lưới hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Ban lãnh đạo công ty chúc mừng khai trương văn phòng mới

Gắn liền với dấu ấn đầu tư và phát triển của Hàn Quốc tại Việt Nam, khu đô thị Tây Hồ Tây đang từng bước khẳng định vị thế của một trung tâm hành chính, ngoại giao và kinh tế mới của Hà Nội. Trong bối cảnh đó, việc Hanwha Life Việt Nam - thành viên của tập đoàn Hanwha, thuộc Top 5 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc (2026) - lựa chọn IFC Hanoi làm địa điểm đặt Trung tâm Dịch vụ Khách hàng và Văn phòng Kinh doanh Hà Nội cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là bước tiến trong chiến lược đầu tư dài hạn nhằm nâng cao tiêu chuẩn hoạt động, chất lượng môi trường làm việc và trải nghiệm khách hàng, mà còn góp phần khẳng định sự hiện diện cùng vị thế của một doanh nghiệp bảo hiểm Hàn Quốc trong không gian đô thị hiện đại, hội tụ dòng chảy hợp tác và phát triển Việt - Hàn.

Khoảnh khắc chính thức khai trương Trung tâm Dịch vụ Khách hàng và Văn phòng Kinh doanh Hà Nội

Tọa lạc tại tầng 19 của IFC Hanoi, Trung tâm Dịch vụ Khách hàng và Văn phòng Kinh doanh Hà Nội của Hanwha Life Việt Nam được đầu tư với không gian tiện nghi, đáp ứng các tiêu chuẩn làm việc và phục vụ khách hàng của công ty.

Với khu vực tiếp đón được bố trí chuyên nghiệp, không gian giao dịch hiện đại, Trung tâm Dịch vụ Khách hàng mang đến trải nghiệm thoải mái, an tâm và thuận tiện trong quá trình giao dịch. Song song, khu vực Văn phòng kinh doanh mang đến môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện để đội ngũ kinh doanh kết nối và chia sẻ kiến thức, qua đó phát triển năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng tư vấn và phục vụ khách hàng.

Ban lãnh đạo công ty và đội ngũ kinh doanh tại không gian làm việc mới

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: “Việc đưa Trung tâm Dịch vụ Khách hàng và Văn phòng Kinh doanh Hà Nội hoạt động tại khu vực Tây Hồ Tây đang phát triển năng động là một bước đi thể hiện cam kết gắn bó lâu dài của Hanwha Life với Việt Nam, đồng thời khẳng định định hướng không ngừng phát triển và mở rộng hiện diện của công ty tại thị trường miền Bắc.”

“Với vị trí thuận lợi tại thủ đô, văn phòng mới sẽ tạo điều kiện để chúng tôi tăng cường khả năng kết nối với khách hàng và đối tác, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng về các giải pháp bảo vệ sức khỏe và tài chính của người dân Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận”, vị đại diện nhấn mạnh.

Hanwha Life Việt Nam hiện là một trong những công ty bảo hiểm có nền tảng tài chính vững mạnh với vốn điều lệ gần 4.900 tỷ đồng cùng tổng tài sản gần 24.000 tỷ đồng (tính đến tháng 6/2026). Sau hơn 18 năm hoạt động, công ty sở hữu hơn 130 điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc, cùng đội ngũ khoảng 41.300 tư vấn tài chính và gần 500 nhân viên.

Nhờ những giá trị tốt đẹp mang đến cho khách hàng và cộng đồng cũng như có nhiều đóng góp quan trọng vào thị trường bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam 10 năm liên tiếp được Vietnam Report vinh danh trong “Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín” (2017-2026). Vị thế thương hiệu cũng liên tục được củng cố thông qua các danh hiệu uy tín khác như “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam năm 2026”, 7 năm liền trong “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam” (2020-2026), 6 năm liền trong “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” (2020-2025) do Vietnam Report công bố, 5 năm liền nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (2022-2026) do HR Asia trao tặng.…

Thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện trên toàn quốc, đầu tư vào mạng lưới kinh doanh, phát triển sản phẩm, đẩy mạnh số hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Qua đó, công ty từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành “Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất” tại Việt Nam, song hành cùng sứ mệnh “Đồng hành bảo vệ, trao trọn an tâm” thông qua những giá trị bền vững dành cho khách hàng và cộng đồng.