Chủ tịch công ty nhận trăm tỷ cổ tức

TPO - Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT - sẽ nhận về khoảng gần 130 tỷ đồng trong đợt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2026, ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị May Sông Hồng - dự kiến nhận gần 110 tỷ đồng khi công ty tạm ứng cổ tức năm 2026.

Tuần này, có 13 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 9 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 40% và thấp nhất là gần 1%, còn lại là chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Nhận cổ tức hơn trăm tỷ

Công ty CP FPT (mã chứng khoán: FPT) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/11 tới để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ chi trả là 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng. Với gần 1,886 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, FPT dự kiến chi khoảng 1.886 tỷ đồng trong đợt tạm ứng cổ tức lần này.

Ông Trương Gia Bình sẽ nhận về khoảng 129 tỷ đồng cổ tức. Ảnh: FPT.

Tại thời điểm ngày 30/6, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT - nắm giữ hơn 117 triệu cổ phần FPT. Trong tháng 9, FPT phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận thêm một cổ phiếu mới.

Lượng cổ phần FPT của ông Bình nắm giữ sau đợt phát hành dự kiến tăng lên khoảng 129 triệu đơn vị, tương đương gần 6,85% vốn điều lệ. Ước tính, ông Trương Gia Bình sẽ nhận về khoảng 129 tỷ đồng tiền mặt trong đợt chi trả sắp tới.

FPT chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2026 trong lúc giá cổ phiếu FPT đang trên đà lao dốc. Mở cửa phiên giao dịch ngày 24/11, thị giá FPT ở mức 45.000 đồng/cổ phiếu - mất hơn 10% giá trị chỉ sau một tuần và là vùng giá thấp nhất trong hơn 3 năm qua.

Công ty CP May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH) thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện là 40%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phần sẽ được nhận 4.000 đồng. Với hơn 112 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May Sông Hồng dự kiến chi hơn 450 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị May Sông Hồng. Ảnh: MSH.

Tại thời điểm ngày 30/9, ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị May Sông Hồng - là cổ đông lớn nhất tại MSH, nắm giữ gần 27 triệu cổ phần - dự kiến nhận về khoảng 108 tỷ đồng cổ tức.

Tương tự, ông Bùi Việt Quang - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc MSH - nhận về hơn 51 tỷ đồng, bà Bùi Thu Hà - thành viên Hội đồng quản trị MSH dự kiến nhận về gần 35 tỷ đồng.

Đua nhau mua vào

Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (mã chứng khoán: SHI) - đăng ký mua gần 7,88 triệu cổ phiếu SHI bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 25/11 - 24/12.

Hiện, ông Sơn sở hữu hơn 18 triệu cổ phần SHI, tương ứng 10,7% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phần nắm giữ của ông Sơn sẽ tăng lên hơn 26 triệu đơn vị, tương đương 15,36% vốn.

Ước tính, ông Sơn cần chi hơn 112 tỷ đồng để mua đủ số cổ phiếu đăng ký. Đáng chú ý, lần gần nhất ông Sơn có giao dịch được ghi nhận là vào đầu năm 2022, khi chuyển nhượng hơn 16 triệu quyền mua cổ phiếu SHI. Ông Sơn hiện là cổ đông lớn nhất của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.

Ông Nguyễn Tấn Lộc - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa An (mã chứng khoán: DHA) - đăng ký bán toàn bộ 375.000 cổ phiếu, tương đương gần 2,6% vốn điều lệ của Hóa An. Ông Lộc cho biết mục đích giao dịch nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP DICERA Holdings - đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu DC4. Ảnh: DC4.

Cùng lúc đó, Công ty TNHH Khai thác Tài nguyên Lợi Lộc - nơi ông Lộc giữ chức Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu DHA. Cả hai giao dịch dự kiến thực hiện lệnh bán và lệnh mua trong thời gian từ 26/11 - 25/12.

Nếu giao dịch hoàn tất, ông Lộc sẽ không còn trực tiếp sở hữu cổ phần tại Hóa An, trong khi doanh nghiệp do ông Lộc điều hành nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 15,7% vốn DHA.

Ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP DICERA Holdings (mã chứng khoán: DC4) - đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu DC4 để nâng sở hữu lên 17,41% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 24/11 - 22/12.

Từ đầu năm đến nay, trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu DC4 đã giảm gần 40%, từ 9.360 đồng vào ngày 5/1 về 5.800 đồng/cổ phiếu như hiện tại.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, vợ ông Lê Quang Vinh - thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) - đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HPX để nâng sở hữu lên 0,66% vốn điều lệ.

Trên thị trường, cổ phiếu HPX vẫn tiếp tục xu hướng giảm từ đầu năm tới nay. Từ ngày 26/2 đến nay, giá cổ phiếu HPX đã giảm gần 40%, từ 5.400 đồng, về 3.040 đồng/cổ phiếu như hiện tại.