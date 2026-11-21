Cổ phiếu Novaland bán cho cổ đông bị... ế

TPO - Tập đoàn Novaland lần thứ hai kéo dài thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua khi bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tương tự, Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC cũng kéo dài thêm gần 1 tháng thời gian đăng ký mua và nộp tiền cho đợt chào bán gần 37 triệu cổ phiếu.

Phải 2 lần gia hạn

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố thông tin bất thường về việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Đây là lần thứ 2 Novaland thay đổi các mốc thời gian của đợt chào bán này.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận cấp ngày 14/9/2026 đến hết ngày 11/1/2027. Trong thời gian gia hạn, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Novaland phải hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.

Novaland lần thứ 2 kéo dài thời gian đối với việc chuyển nhượng quyền mua, cũng như đăng ký và nộp tiền mua.

Ngay sau khi được chấp thuận, Novaland đã kéo dài thời gian đối với việc chuyển nhượng quyền mua, cũng như đăng ký và nộp tiền mua. Cụ thể, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 8/10-23/11 sang 8/10-23/12, thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ 8/10-26/11 sang 8/10-28/12. NVL cho biết, việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện để cổ đông có thêm thời gian.

Như vậy, mỗi mốc kết thúc được đẩy lùi thêm khoảng 1 tháng so với lần điều chỉnh trước. Sự co kéo liên tục của Novaland có thể phản ánh nhu cầu và khả năng góp vốn của cổ đông chưa như kỳ vọng ban đầu, trong bối cảnh cả thị trường chứng khoán lẫn bất động sản đều đang suy giảm về thanh khoản và giá.

Theo kế hoạch, NVL đang chào bán thêm tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng sẽ được NVL sử dụng cho mục đích như thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, các khoản phải trả quá hạn của Novaland và công ty con của NVL thông qua hình thức góp vốn vào công ty con.

Theo đó, Novaland dự kiến dành khoảng 5.953 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc của 13 mã trái phiếu do công ty phát hành, khoảng 916 tỷ đồng được góp vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng được góp vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền - nhằm phục vụ việc thanh toán gốc trái phiếu.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) cũng thực hiện điều chỉnh thời gian đăng ký mua và nộp tiền đợt chào bán từ ngày 6-26/11 sang thời gian mới từ ngày 6/11-24/12, tức kéo dài thêm gần 1 tháng.

Lý do kéo dài thêm gần 1 tháng, SMC cho biết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông hiện hữu có thêm thời gian thu xếp nguồn tài chính, thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua. Đồng thời, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, nâng cao hiệu quả phân phối cổ phiếu và thực hiện mục tiêu huy động vốn.

Theo kế hoạch, SMC đã thông qua đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tương ứng chào bán hơn 36,8 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 368 tỷ đồng. Số tiền huy động được, SMC dự kiến dùng 200 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp và còn lại hơn 168 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay.

Hiện, cổ phiếu SMC giao dịch ở vùng giá 8.900 đồng/cổ phiếu. Như vậy, cổ đông hiện hữu nếu nộp tiền trong đợt chào bán sẽ mua với giá cao hơn thị trường khoảng 10%.

Bán thấp hơn thị trường 70%

Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF) lên kế hoạch phân phối tiếp 856.000 cổ phiếu ESOP, đồng thời huỷ 1.058.000 cổ phiếu mà nhân viên không thực hiện mua trong đợt phát hành.

BAF phải huỷ 1.058.000 cổ phiếu không tiếp tục phân phối trong đợt phát hành ESOP. Ảnh: BAF.

Tính tới ngày 30/10, BAF Việt Nam mới phát hành được 6.086.000 cổ phiếu ESOP trong chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, trong tổng đăng ký phát hành 8 triệu cổ phiếu, đạt 76% tổng lượng đăng ký và còn lại 1.914.000 cổ phiếu ESOP.

Theo kế hoạch, BAF Việt Nam tiếp tục phân phối 856.000 cổ phiếu cho 17 cá nhân lãnh đạo công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

BAF quyết định hủy 1.058.000 cổ phiếu không tiếp tục phân phối trong đợt phát hành ESOP.

Trước đó, BAF Việt Nam dự kiến phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. BAF sẽ bán cho 242 nhân viên tổng cộng 8 triệu cổ phiếu. Trong đó, nhân viên được mua từ 5.000 cổ phiếu đến tối đa 150.000 cổ phiếu/người.

Hiện tại, cổ phiếu BAF đang giao dịch vùng 30.800 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá cổ phiếu ESOP đang thấp hơn khoảng 70% so với giá thị trường.