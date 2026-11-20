Khơi thông 33 dự án tồn đọng kéo dài tại Cà Mau

TPO - Trong tổng số 77 dự án chậm tiến độ do vướng mắc kéo dài, tỉnh Cà Mau đã tháo gỡ được 33 dự án. Địa phương đang rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ những dự án tồn đọng, kéo dài còn lại.

Ngày 20/11, tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Công Quân - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau - thông tin về tiến độ xử lý 77 dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Cà Mau có 77 dự án tồn đọng kéo dài được cập nhật trên hệ thống dữ liệu các dự án tồn đọng, kéo dài trên toàn quốc (hệ thống 751). Đến nay, tỉnh có 33 dự án đủ điều kiện đưa ra khỏi hệ thống, do đã hoàn thành việc tháo gỡ và không còn khó khăn, vướng mắc.

Dự án Khu triển lãm hội chợ (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) đã được tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đất đai.

Sở Tài chính Cà Mau cũng rà soát, đề xuất bổ sung 4 dự án có vướng mắc vượt thẩm quyền địa phương, để chuyển sang nhóm vướng mắc thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng, hoặc các bộ ngành. Do các dự án này liên quan đến quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường không đúng thẩm quyền (vượt thẩm quyền địa phương).

Các dự án chuyển nhóm kể trên gồm: Dự án Trường Mẫu giáo tư thục Tuổi Hồng; Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính tỉnh; Dự án khu dân cư Bắc Trần Huỳnh và Dự án khu Trung tâm Thương mại Bạc Liêu.

Sở Tài chính Cà Mau cho biết sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Với các dự án đang được thanh kiểm tra nhưng chưa có kết luận chính thức, Sở tiếp tục phối hợp, kiến nghị sớm có kết luận để triển khai các bước xử lý tiếp theo với từng dự án.

Trước đó, Cà Mau rà soát toàn tỉnh có 77 dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm, như: Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở vùng khó khăn tỉnh Cà Mau; Dự án Mở rộng Trạm nén tiếp bờ; Dự án Khu triển lãm hội chợ; Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nước đá; Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản; Dự án Nhà máy sản xuất dịch tôm, bột tôm và các sản phẩm từ phế phẩm thủy sản; Dự án đầu tư Nhà máy xử lý chế biến phụ phẩm thủy hải sản...