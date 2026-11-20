Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Đặt hàng thanh niên giải những bài toán lớn của Thủ đô

Tại Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã nêu nhiều định hướng chiến lược. Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu công khai các bài toán đô thị, hoàn thiện cơ chế thử nghiệm và xác định rõ trách nhiệm giải quyết kiến nghị của giới trẻ.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, năm 2026 ghi dấu những bước ngoặt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội khi thành phố đồng loạt triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Những nền tảng thể chế và quy hoạch này mở ra không gian phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao về tăng trưởng nhanh đi đôi với bền vững, hiện đại nhưng giữ gìn bản sắc, tạo động lực kinh tế đồng thời nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các mục tiêu chiến lược của Thủ đô không thể chỉ dựa vào đầu tư hạ tầng và nguồn lực ngân sách, mà đòi hỏi tri thức, sức sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ. Chính quyền giữ vai trò kiến tạo môi trường và mở ra cơ hội, trong khi thanh niên cần chủ động đề xuất sáng kiến, trực tiếp tham gia thực hiện và chứng minh năng lực bằng những sản phẩm, kết quả cụ thể.

Công khai các bài toán đô thị, hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cũng chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực thanh niên trong giai đoạn phát triển mới.

Thứ nhất, về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực, người đứng đầu UBND thành phố nhìn nhận thu hút được người giỏi đã khó, giữ chân và tạo điều kiện để người giỏi phát huy năng lực cống hiến còn khó hơn. Các cơ quan thành phố phải hoàn thiện chính sách theo hướng minh bạch, dễ tiếp cận; mạnh dạn giao nhiệm vụ, kể cả những việc khó cho người có năng lực, lấy sản phẩm và hiệu quả thực chất làm thước đo đánh giá cán bộ trẻ.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng tán thành đề xuất công khai các bài toán thực tiễn của Hà Nội để các nhóm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và thanh niên cùng tham gia giải quyết. Trong bối cảnh Thủ đô đang cần nhiều lời giải mới về giao thông, môi trường, quản lý đô thị, dịch vụ công và chuyển đổi số, các cơ quan nhà nước phải chủ động xác định rõ đầu bài, phạm vi dữ liệu được chia sẻ theo quy định, đơn vị tiếp nhận giải pháp cũng như phương thức đánh giá kết quả.

“Nếu có sáng kiến, hãy thử nghiệm; nếu thấy vấn đề thì hãy đề xuất phương án để cùng giải quyết; nếu được giao việc thì hãy làm đến cùng”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhắn nhủ thế hệ trẻ Thủ đô.

Để bảo vệ và khuyến khích tinh thần tiên phong, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu kiến nghị của thanh niên, sớm ban hành hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) gắn với nhu cầu thực tiễn của thành phố. Cơ chế này cần phân định rạch ròi giữa rủi ro khách quan được nhận diện, kiểm soát trong quá trình đổi mới sáng tạo với hành vi thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm pháp luật.

Đối với thanh niên khởi nghiệp, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý điều người trẻ cần nhất nhiều khi không phải những chính sách vĩ mô mà là sự đồng hành, hướng dẫn kịp thời để giảm chi phí tuân thủ và tiết kiệm thời gian làm thủ tục.

“Việc chuyển đổi sang quản lý thuế số, sử dụng hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán phải đi đôi với hỗ trợ thực chất. Cơ quan thuế cần hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp thực hiện đúng ngay từ đầu, nhất là những người mới khởi nghiệp”, ông Thắng yêu cầu.

Ông Vũ Đại Thắng nêu nhiều định hướng chiến lược với thanh niên Thủ đô

Gắn phát triển đô thị với an sinh người trẻ và rõ trách nhiệm thực thi

Thứ hai, về xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc gắn với nhu cầu thiết thực của giới trẻ, Chủ tịch UBND thành phố chỉ rõ nếu thanh niên gặp khó khăn về việc làm, nhà ở, thiếu không gian học tập và sinh hoạt thì sức hấp dẫn của thành phố sẽ suy giảm.

Trong quá trình chỉnh trang, tái thiết đô thị, công tác tái định cư phải được nhìn nhận toàn diện, không chỉ dừng ở việc bố trí chỗ ở mới mà còn phải bảo đảm đồng bộ hạ tầng giáo dục, y tế, giao thông và điều kiện duy trì sinh kế. Các sở, ngành, địa phương phải có phương án hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn học tập, ảnh hưởng đến việc làm của thanh niên, học sinh, sinh viên khi triển khai các dự án di dời.

Thành phố cũng tiếp tục triển khai các chính sách nhà ở, công khai minh bạch thông tin về đối tượng, điều kiện và thủ tục để thanh niên có nhu cầu thực sự dễ dàng tiếp cận. Song song với đó, các cơ quan chức năng cần chú trọng chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ gia đình trẻ trong việc sinh con, nuôi dạy con, đồng thời rà soát, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng hiện có để phục vụ nhu cầu học tập, sáng tạo của giới trẻ thay vì chỉ chờ đầu tư xây mới. Thành phố cũng sẽ ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trẻ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thứ ba, về phát huy giá trị văn hóa và hội nhập quốc tế, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định Hà Nội sở hữu kho tàng lợi thế lớn về lịch sử, di sản, hệ thống làng nghề truyền thống cùng nguồn nhân lực trẻ dồi dào. Tuy nhiên, những giá trị này chỉ thực sự chuyển hóa thành sức cạnh tranh khi có sự tham gia của tri thức mới vào khâu thiết kế, xây dựng thương hiệu và quảng bá hiện đại.

Trong hợp tác quốc tế ở các lĩnh vực mũi nhọn như đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu không dừng lại ở việc ký kết biên bản ghi nhớ mà phải cụ thể hóa thành lộ trình triển khai, kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu để tạo ra sản phẩm ứng dụng thực tế.